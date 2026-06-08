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महिलाओं को चिट्टे की गिरफ्त से निकालने की मुहिम तेज, यहां खुला हिमाचल का पहला महिला नशा मुक्ति केंद्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को नशे की गिरफ्त से बाहर निकालना बेहद जरूरी है, क्योंकि उसका प्रभाव पूरे परिवार और समाज पर पड़ता है.

HIMACHAL FIRST WOMEN REHAB CENTRE
शिमला के मशोबरा में खुला हिमाचल का पहला महिला नशा मुक्ति केंद्र (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 6:13 PM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश में बढ़ती नशे की समस्या से निपटने की दिशा में सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को शिमला के समीप मशोबरा में प्रदेश के पहले विशेष महिला नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र 'नव-जीवन' का उद्घाटन किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चिट्टा और अन्य नशों की बढ़ती चुनौती केवल कानून-व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि यह समाज, परिवार और आने वाली पीढ़ियों से जुड़ा गंभीर मुद्दा है.उन्होंने कहा कि सरकार नशे के खिलाफ दोहरी रणनीति पर काम कर रही है, जिसमें पीड़ितों का पुनर्वास और तस्करों पर सख्त कार्रवाई शामिल है.

महिलाओं के लिए विशेष पुनर्वास सुविधा

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'नव-जीवन' केंद्र प्रदेश का पहला ऐसा सरकारी संस्थान है, जिसे विशेष रूप से नशे की गिरफ्त में आई महिलाओं के उपचार और पुनर्वास के लिए तैयार किया गया है. यहां महिलाओं को सुरक्षित आवास, चिकित्सकीय उपचार, मनोवैज्ञानिक परामर्श, पुनर्वास सेवाएं और परिवार आधारित सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह केंद्र केवल इलाज का स्थान नहीं, बल्कि महिलाओं को सम्मानजनक जीवन की मुख्यधारा में वापस लाने का माध्यम बनेगा.

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महिला नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन करते CM सुक्खू (ETV BHARAT)

टांडा में खुलेगा दूसरा केंद्र

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार कांगड़ा जिले के डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल टांडा में दूसरा सरकारी नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र खोलने की तैयारी कर रही है. इससे प्रदेश के अन्य जिलों के लोगों को भी बेहतर उपचार और पुनर्वास सुविधाएं मिल सकेंगी. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि नशे की चपेट में आए युवा और महिलाएं अपराधी नहीं हैं, बल्कि वे परिस्थितियों के शिकार हैं. ऐसे लोगों को उपचार और सहयोग की जरूरत है. वहीं, नशा बेचने वाले तस्कर समाज के दुश्मन हैं और उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार की नीति पीड़ितों के प्रति संवेदनशील और तस्करों के प्रति पूरी तरह कठोर है.

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हिमाचल का पहला महिला नशा मुक्ति केंद्र (FB@HIMACHALPOLICE)

'एंटी-चिट्टा अभियान बना जन आंदोलन'

मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 नवंबर 2025 को शिमला से शुरू किया गया 'एंटी-चिट्टा जन आंदोलन' अब पूरे प्रदेश में एक बड़े सामाजिक अभियान का रूप ले चुका है. इस अभियान में पंचायत प्रतिनिधि, शिक्षक, युवा, स्वयंसेवी संस्थाएं और आम नागरिक सक्रिय रूप से जुड़ रहे हैं. उन्होंने लोगों से अपील की कि नशे के खिलाफ इस लड़ाई को जनभागीदारी से और मजबूत बनाया जाए.

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महिला नशा मुक्ति केंद्र मशोबरा (FB@HIMACHALPOLICE)

तस्करों की संपत्तियों पर भी नजर

सुक्खू ने कहा कि सरकार पीआईटी-एनडीपीएस जैसे सख्त कानूनी प्रावधानों के तहत नशा तस्करों पर कार्रवाई कर रही है. चिट्टा कारोबार से जुड़ी संपत्तियों की पहचान की जा रही है और कानून के अनुसार उन्हें जब्त करने की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी. उन्होंने कहा कि चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, नशे के कारोबार में शामिल लोगों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

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महिला नशा मुक्ति केंद्र डॉक्टरों से बात करते CM सुक्खू (ETV BHARAT)

समाज को बचाने की दिशा में बड़ा कदम

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब कोई महिला या बेटी नशे की गिरफ्त में आती है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार और समाज पर पड़ता है. ऐसे में पुनर्वास और जागरूकता दोनों ही जरूरी हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि महिला नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना नशे के खिलाफ चल रही मुहिम को नई मजबूती देगी और प्रभावित महिलाओं को नई जिंदगी शुरू करने का अवसर मिलेगा.

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