Success Story: हिम्मत, हौसले और संघर्ष की मिसाल हैं हिमाचल के पहले दृष्टिबाधित वकील लग्नेश कुमार

बिलासपुर जिले के घुमारवीं सिविल कोर्ट में 2 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं लग्नेश कुमार.

Himachal first visually impaired lawyer Lagnesh Kumar
हिमाचल के पहले दृष्टिबाधित वकील लग्नेश कुमार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 8:13 PM IST

Updated : February 5, 2026 at 10:02 PM IST

बिलासपुर: कहते हैं दिल में अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कोई भी परेशानी सपनों को साकार करने में आड़े नहीं आती. इस कहावत को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के रहने वाले लग्नेश कुमार ने चरितार्थ कर दिया है. हिमाचल के न्यायिक इतिहास में एक नई मिसाल कायम हुई है. घुमारवीं उपमंडल के बरोटा गांव निवासी लग्नेश कुमार ने अपनी कड़ी मेहनत और अटूट हौसले के बल पर वह कर दिखाया है, जो बहुतों के लिए प्रेरणा बन गया है. लग्नेश कुमार प्रदेश के पहले 100 प्रतिशत दृष्टिबाधित वकील हैं, जो वर्तमान में घुमारवीं सिविल कोर्ट में लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं.

2009 में गई आंखों की रोशनी

इस मुकाम तक पहुंचना लग्नेश कुमार के लिए इतना आसान नहीं था. दृष्टिबाधित वकील लग्नेश कुमार ने बताया, "वर्ष 2009 में आंखों में गंभीर इंफेक्शन के चलते मैंने आंखों की रोशनी खो दी. शुरुआत में मेरी आंखें लाल रहने लगीं. स्थानीय स्तर पर इलाज करवाया, जहां डॉक्टरों ने इसे एलर्जी बताया. इसके बाद शिमला सहित कई जगह जांच करवाई गई, लेकिन अंततः आंखों की रोशनी नहीं बची और वर्ष 2009 में 100 प्रतिशत दृष्टिबाधित हो गया."

हिमाचल के पहले दृष्टिबाधित वकील लग्नेश कुमार (ETV Bharat)

हिम्मत, हौसले और संघर्ष की मिसाल हैं लग्नेश

लग्नेश कुमार की माता बताती हैं, वर्तमान में लग्नेश कुमार की उम्र 33 वर्ष है. उनके पिता का पहले ही निधन हो चुका है, जबकि उनकी माता एक आंगनबाड़ी केंद्र में हेल्पर के रूप में कार्यरत हैं. सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद परिवार ने लग्नेश का हौसला बढ़ाया और उन्होंने अपने सपनों को मरने नहीं दिया. दृष्टिबाधित होने के बावजूद लग्नेश कुमार ने पढ़ाई को अपना सबसे बड़ा सहारा बनाया. उन्होंने वर्ष 2016 में घुमारवीं कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरी की, जिसमें उनका विषय इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस रहा.

Himachal first visually impaired lawyer Lagnesh Kumar
घुमारवीं सिविल कोर्ट में 2 साल से प्रैक्टिस कर रहे लग्नेश कुमार (ETV Bharat)

घुमारवीं सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे लग्नेश कुमार

ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद लग्नेश ने दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस लॉ सेंटर से 2016 से 2020 तक कानून की पढ़ाई (एलएलबी) की. लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद लग्नेश कुमार वापस अपने क्षेत्र लौटे और पिछले 2 वर्षों से घुमारवीं सिविल कोर्ट में वकालत कर रहे हैं. दृष्टिबाधित होने के बावजूद वे तकनीक, ब्रेल और सहायक साधनों की मदद से केस तैयार करते हैं और पूरी आत्मविश्वास के साथ न्यायालय में अपनी बात रखते हैं.

Himachal first visually impaired lawyer Lagnesh Kumar
दृष्टिबाधित वकील लग्नेश कुमार (ETV Bharat)

युवाओं के लिए प्रेरणा बने लग्नेश कुमार

लग्नेश कुमार की यह उपलब्धि न सिर्फ दिव्यांगजनों के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए एक मिसाल है कि शारीरिक अक्षमता कभी भी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती. लग्नेश कुमार की सफलता यह साबित करती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो संघर्ष, शिक्षा और आत्मविश्वास के बल पर कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. यही वजह है कि आज लग्नेश कुमार युवाओं के लिए प्रेरणा का प्रतीक बन चुके हैं.

संपादक की पसंद

