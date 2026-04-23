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हिमाचल में पहली बार रोबोटिक सर्जरी से किडनी ट्रांसप्लांट, टांडा मेडिकल कॉलेज ने बनाया कीर्तिमान, पत्नी ने पति को दिया नया जीवन

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. यहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने हिमाचल प्रदेश का पहला रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक कर इतिहास रच दिया.

इस उपलब्धि पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. मिलाप शर्मा ने कहा, 'यह सफलता न केवल संस्थान बल्कि पूरे हिमाचल के लिए गर्व की बात है. रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट के साथ टांडा अब अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान के रूप में उभरकर सामने आया है. यह उपलब्धि साबित करती है कि अब प्रदेश के मरीजों को जटिल इलाज के लिए बाहर जाने की आवश्यकता कम होगी और उन्हें बेहतर सुविधाएं अपने ही राज्य में मिल सकेंगी'.

इस सफल सर्जरी में कुल्लू निवासी 42 वर्षीय अजय को उनकी पत्नी लवली ने किडनी दान कर नई जिंदगी दी. चार वर्षों से किडनी रोग से जूझ रहे अजय पहले डायलिसिस पर निर्भर थे. हालत गंभीर होने पर उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ और मैक्स अस्पताल तक इलाज के लिए दौड़ लगाई, लेकिन अंततः टांडा मेडिकल कॉलेज में उन्हें राहत और उम्मीद मिली.

रोबोटिक तकनीक से हुआ जटिल ऑपरेशन

नेफ्रोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. अभिनव राणा के नेतृत्व में मरीज की विस्तृत जांच के बाद रोबोटिक तकनीक से ट्रांसप्लांट का निर्णय लिया गया. किडनी ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ डॉ. अमित शर्मा और सर्जरी विभाग की टीम ने इस अत्याधुनिक सर्जरी को अंजाम दिया. ऑपरेशन रात 10 बजे तक चला और इसके बाद पति-पत्नी को आईसीयू में शिफ्ट किया गया, जहां दोनों की हालत स्थिर बनी हुई है.