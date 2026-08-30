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हिमाचल में स्वाइन फ्लू से पहली मौत! 64 वर्षीय मरीज ने IGMC में तोड़ा दम

मरीज की हालत पहले से ही गंभीर थी. वह कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित था. शनिवार सुबह उसकी मौत हो गई.

Swine Flu Himachal
IGMC शिमला में स्वाइन फ्लू मरीज ने तोड़ा दम (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 30, 2026 at 6:09 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में इस साल स्वाइन फ्लू से मौत का पहला मामला सामने आया है. राजधानी शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (IGMC) में H1N1 पॉजिटिव 64 वर्षीय मरीज की उपचार के दौरान मौत हो गई. मृतक की पहचान बिलासपुर सदर के साईं डोभा निवासी रामाशीष राम के रूप में हुई है. मरीज को 13 अगस्त को IGMC में भर्ती किया गया था और 29 अगस्त को उसकी H1N1 रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी.

पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहा था मरीज

अस्पताल प्रशासन के अनुसार मरीज की हालत पहले से ही गंभीर थी. वह इंटरस्टीशियल लंग डिजीज (ILD) और लोअर लोब निमोनिया जैसी गंभीर श्वसन संबंधी बीमारियों से पीड़ित था. इसके अलावा मरीज में अन्य स्वास्थ्य जटिलताएं भी दर्ज थीं. चिकित्सकों की ओर से लगातार उपचार किए जाने के बावजूद मरीज की स्थिति में सुधार नहीं हुआ और शनिवार सुबह करीब 6:46 बजे उसकी मौत हो गई. हालांकि, IGMC के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. राहुल राव की ओर से जारी बयान में स्पष्ट किया गया है कि मरीज की मृत्यु को केवल H1N1 संक्रमण से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए. मरीज पहले से गंभीर फेफड़ों की बीमारी, निमोनिया और अन्य जटिलताओं से जूझ रहा था, जो उसकी मौत में महत्वपूर्ण कारक रहे.

अब तक स्वाइन फ्लू के इतने मामले सामने आए

IGMC में अब तक स्वाइन फ्लू के तीन मामले दर्ज किए जा चुके हैं. दो दिन पहले दो मरीजों की स्वाइन फ्लू रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जबकि शनिवार को तीसरा मामला सामने आया था. अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमण को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है. संक्रमण की आशंका को देखते हुए IGMC के कोविड वार्ड को स्वाइन फ्लू मरीजों के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है. यहां मरीजों के उपचार के लिए आवश्यक दवाओं और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है. वहीं, अस्पताल पहुंचने वाले संदिग्ध लक्षणों वाले मरीजों की रैंडम सैंपलिंग भी शुरू कर दी गई है.

IGMC के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राहुल राव ने बताया कि अस्पताल में अब तक स्वाइन फ्लू के तीन मामले सामने आए हैं, जिनमें से एक मरीज की मौत हो गई है. उन्होंने बताया कि अन्य दो मरीजों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और संक्रमण से निपटने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं. संदिग्ध लक्षणों वाले मरीजों की जांच और सैंपलिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

लोगों से सतर्क रहने की अपील

अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों से H1N1/इन्फ्लुएंजा के लक्षणों को लेकर सतर्क रहने की अपील की है. तेज बुखार, खांसी, गले में खराश या सांस लेने में दिक्कत होने पर समय पर चिकित्सकीय सलाह लेने को कहा गया है. बुजुर्गों और पहले से फेफड़ों की गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

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