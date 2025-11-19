तीन साल से सूने पड़े हिमाचल के पहले एलिवेटेड हेलीपोर्ट पर छाने वाली है रौनक, नए साल में उड़ान की आस
संजौली में हिमाचल प्रदेश का पहला एलिवेटेड हेलीपोर्ट बनाया गया है.
Published : November 19, 2025 at 2:24 PM IST
शिमला: तीन साल से सूने पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के पहले एलिवेटेड हेलीपोर्ट पर अब रौनक बढ़ने के आसार हैं. यहां डीजीसीए से उड़ान की अनुमति मिल चुकी है. सुरक्षा कारणों से अनुमति अरसे से लंबित पड़ी थी. इसके साथ ही यहां हवाई सेवाओं की शुरुआत की संभावना बलवती हो गई है.
उल्लेखनीय है कि संजौली में हिमाचल प्रदेश का पहला तीन मंजिला एलिवेटेड हेलीपोर्ट स्थापित किया गया है. राज्य में जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा सरकार के समय 18 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से ये बेहतरीन हेलीपोर्ट बनाया गया था. इसका मकसद आपात स्थितियों में रेस्क्यू ऑपरेशन और हेल्थ इमरजेंसी में उड़ान के लिए है. ये एलिवेटेड एयरपोर्ट राजधानी शिमला के समीप संजौली-ढली बाईपास रोड पर चलौंठी एरिया में बना है. इसके संचालन के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा सुरक्षा कारणों से अनुमति मिलने को लेकर थी. डीजीसीए यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इसके संचालन की मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन अब ये मंजूरी मिल गई है.
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष इस हेलीपोर्ट सहित प्रदेश में अन्य निर्माणाधीन हेलीपोर्ट को लेकर राज्य की मांगें रखी हैं. सीएम सुक्खू ने हाल ही में फरीदाबाद में नॉर्थ जोन काउंसिल की मीटिंग में इस विषय को उठाया था. चूंकि हिमाचल प्रदेश में बड़े एयरपोर्ट स्थापित करने की संभावनाएं अपेक्षाकृत कम हैं, लिहाजा राज्य का ये प्रयास रहता है कि हेलीपोर्ट बनाए जाएं, ताकि कनेक्टिविटी का मसला हल हो. पर्यटन विभाग के निदेशक विवेक भाटिया का कहना है कि सुरक्षा कारणों से जुड़ी मंजूरी मिल गई है. अब उड़ान के लिए आगे हवाई कंपनी के चयन और फ्लाइट संबंधी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं.
जयराम सरकार के समय बना संजौली हेलीपोर्ट
बेशक ये हेलीपोर्ट संजौली-ढली बाइपास रोड पर चलौंठी नामक क्षेत्र में बना है, लेकिन इसे आमतौर पर संजौली हेलीपोर्ट ही कहते हैं. पूर्व में जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा सरकार के समय इसका निर्माण किया गया था. जनवरी 2022 में तत्कालीन सीएम जयराम ठाकुर ने संजौली हेलीपोर्ट जनता को समर्पित किया था. यानी इसका लोकार्पण हुआ था. केंद्र सरकार ने इसके निर्माण में भरपूर सहयोग किया था. इसके लिए केंद्र की स्वदेश दर्शन प्रोग्राम के हिमालयन सर्किट योजना व उड़ान-टू योजना के तहत क्रमश: 12.13 करोड़ रुपए व 6 करोड़ रुपए जारी किए थे. यानी कुल मिलाकर 18 करोड़ से अधिक की रकम से इसका निर्माण हुआ था.
हेलीपोर्ट की खासियत
कुल दस बीघा जमीन पर निर्मित संजौली एलिवेटेड हेलीपोर्ट तीन मंजिला है। इसमें सारी आधुनिक सुविधाएं जुटाई गई हैं. हेलीपोर्ट में वीवीआईपी लाउंज भी है। इसके अलावा टिकट काउंटर, यात्रियों के लिए कैबिन की सुविधा है। यहां पार्किंग में कम से कम पचास गाडिय़ां खड़ी की जा सकती हैं. साथ ही हवाई सेवाओं के लिए जरूरी हेलीकॉप्टर के लिए डेक और सुरक्षा नेट भी उपलब्ध हैं. गौरतलब है कि केंद्र सरकार की उड़ान-टू योजना के तहत ही हिमाचल में कई अन्य स्थानों पर भी हेलीपोर्ट बनाए जा रहे हैं. इनमें सोलन जिला के बद्दी, शिमला जिला के रामपुर, कांगड़ा जिला के पालमपुर व मंडी में हेलीपोर्ट बनने हैं.
क्या है एलिवेटेड हेलीपोर्ट?
पहाड़ के किसी भी हिस्से को ऊंचा उठाने के बाद जो निर्माण होता है, उसे एलिवेटेड निर्माण कहा जाता है. संजौली में पहाड़ के एक हिस्से को कंक्रीट से भरकर उसे ऊंचा उठाया गया है. इसके अलावा ऊंचाई वाले स्थान या किसी इमारत के ऊपर विस्तृत स्पेस पर भी हेलीपोर्ट बनाया जा सकता है. यह एक प्रकार का छोटा हवाई अड्डा कहा जा सकता है. संजौली में निर्मित हेलीपोर्ट ऊंचाई वाले हिस्से पर तीन मंजिला ढांचा तैयार करके बनाया गया है. देश का पहला एलिवेटेड हेलीपोर्ट पवनहंस कंपनी ने दिल्ली के रोहिणी में बनाया है.
पर्यटन विभाग के पास देखरेख
संजौली के इस हेलीपोर्ट की देखभाल पर्यटन विभाग के पास है. चूंकि हेलीपोर्ट का निर्माण एक हिस्से में कंक्रीट भरकर किया गया है, इसी कारण डीजीसीए सुरक्षा के मामले में चिंता में था. डीजीसीए का कहना था कि राज्य सरकार यहां की सुरक्षा के लिए किसी सक्षम अधिकारी की नियुक्ति और उसकी सिक्योरिटी रिपोर्ट तैयार करे. डीजीसीए ने राज्य सरकार को यहां चार तरह के तकनीकी अधिकारी तैनात करने की सलाह दी थी. राज्य के पर्यटन विभाग के पास ऐसे सक्षम अधिकारी नहीं हैं, जिनके पास एविएशन सेक्टर की क्लासिकल व क्वालिफाइड जानकारी हो. फिर राज्य सरकार के पर्यटन विभाग ने सरकारी विमान सेवा कंपनी पवनहंस लिमिटेड से अधिकारी उपलब्ध करवाने को कहा था. पर्यटन विभाग को सुरक्षा विशेषज्ञों ने संजौली हेलीपोर्ट की तकनीकी जांच करके ओके रिपोर्ट दी.
पर्यटन विभाग के निदेशक विवेक भाटिया का कहना है, 'डीजीसीए के अधिकारियों ने यहां जांच की और उड़ानों की अनुमति संबंधी लाइसेंस जारी कर दिया गया है'.
क्या होंगे लाभ?
संजौली हेलीपोर्ट से उड़ान शुरू होने पर यहां पवनहंस या अन्य कंपनी के हेलीकॉप्टर उड़ सकेंगे. यहां वीवीआईपी मूवमेंट हो सकेगी. इसके अलावा आपात परिस्थितियों में दुर्गम इलाकों से मरीजों को यहां लाया जा सकेगा. यहां से आईजीएमसी अस्पताल, रीजनल कैंसर सेंटर, महिला व शिशु कल्याण अस्पताल, जोनल अस्पताल सहित सुपर स्पेशियलिटी चमियाणा सेंटर नजदीक है. साथ ही आपात स्थितियों में सैलानियों व आम जनता को भी जरूरत के हिसाब से एयरलिफ्ट किया जा सकेगा. संजौली हेलीपोर्ट रात में भी फंक्शनल रहेगा.
