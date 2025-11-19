ETV Bharat / state

तीन साल से सूने पड़े हिमाचल के पहले एलिवेटेड हेलीपोर्ट पर छाने वाली है रौनक, नए साल में उड़ान की आस

शिमला: तीन साल से सूने पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के पहले एलिवेटेड हेलीपोर्ट पर अब रौनक बढ़ने के आसार हैं. यहां डीजीसीए से उड़ान की अनुमति मिल चुकी है. सुरक्षा कारणों से अनुमति अरसे से लंबित पड़ी थी. इसके साथ ही यहां हवाई सेवाओं की शुरुआत की संभावना बलवती हो गई है.

उल्लेखनीय है कि संजौली में हिमाचल प्रदेश का पहला तीन मंजिला एलिवेटेड हेलीपोर्ट स्थापित किया गया है. राज्य में जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा सरकार के समय 18 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से ये बेहतरीन हेलीपोर्ट बनाया गया था. इसका मकसद आपात स्थितियों में रेस्क्यू ऑपरेशन और हेल्थ इमरजेंसी में उड़ान के लिए है. ये एलिवेटेड एयरपोर्ट राजधानी शिमला के समीप संजौली-ढली बाईपास रोड पर चलौंठी एरिया में बना है. इसके संचालन के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा सुरक्षा कारणों से अनुमति मिलने को लेकर थी. डीजीसीए यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इसके संचालन की मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन अब ये मंजूरी मिल गई है.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष इस हेलीपोर्ट सहित प्रदेश में अन्य निर्माणाधीन हेलीपोर्ट को लेकर राज्य की मांगें रखी हैं. सीएम सुक्खू ने हाल ही में फरीदाबाद में नॉर्थ जोन काउंसिल की मीटिंग में इस विषय को उठाया था. चूंकि हिमाचल प्रदेश में बड़े एयरपोर्ट स्थापित करने की संभावनाएं अपेक्षाकृत कम हैं, लिहाजा राज्य का ये प्रयास रहता है कि हेलीपोर्ट बनाए जाएं, ताकि कनेक्टिविटी का मसला हल हो. पर्यटन विभाग के निदेशक विवेक भाटिया का कहना है कि सुरक्षा कारणों से जुड़ी मंजूरी मिल गई है. अब उड़ान के लिए आगे हवाई कंपनी के चयन और फ्लाइट संबंधी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं.

जयराम सरकार के समय बना संजौली हेलीपोर्ट

बेशक ये हेलीपोर्ट संजौली-ढली बाइपास रोड पर चलौंठी नामक क्षेत्र में बना है, लेकिन इसे आमतौर पर संजौली हेलीपोर्ट ही कहते हैं. पूर्व में जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा सरकार के समय इसका निर्माण किया गया था. जनवरी 2022 में तत्कालीन सीएम जयराम ठाकुर ने संजौली हेलीपोर्ट जनता को समर्पित किया था. यानी इसका लोकार्पण हुआ था. केंद्र सरकार ने इसके निर्माण में भरपूर सहयोग किया था. इसके लिए केंद्र की स्वदेश दर्शन प्रोग्राम के हिमालयन सर्किट योजना व उड़ान-टू योजना के तहत क्रमश: 12.13 करोड़ रुपए व 6 करोड़ रुपए जारी किए थे. यानी कुल मिलाकर 18 करोड़ से अधिक की रकम से इसका निर्माण हुआ था.

हेलीपोर्ट की खासियत

कुल दस बीघा जमीन पर निर्मित संजौली एलिवेटेड हेलीपोर्ट तीन मंजिला है। इसमें सारी आधुनिक सुविधाएं जुटाई गई हैं. हेलीपोर्ट में वीवीआईपी लाउंज भी है। इसके अलावा टिकट काउंटर, यात्रियों के लिए कैबिन की सुविधा है। यहां पार्किंग में कम से कम पचास गाडिय़ां खड़ी की जा सकती हैं. साथ ही हवाई सेवाओं के लिए जरूरी हेलीकॉप्टर के लिए डेक और सुरक्षा नेट भी उपलब्ध हैं. गौरतलब है कि केंद्र सरकार की उड़ान-टू योजना के तहत ही हिमाचल में कई अन्य स्थानों पर भी हेलीपोर्ट बनाए जा रहे हैं. इनमें सोलन जिला के बद्दी, शिमला जिला के रामपुर, कांगड़ा जिला के पालमपुर व मंडी में हेलीपोर्ट बनने हैं.