हिमाचल में खुला पहला डॉन्की फार्म, 7000 रुपए लीटर बिकता है दूध, इन क्षेत्रों में भारी डिमांड
केंद्र सरकार ने नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के तहत डॉन्की पालन को प्रोत्साहित करने की पहल की है. नीरज कुमार शर्मा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 9:07 PM IST
घुमारवीं: रोजगार के लिए युवाओं का बड़े शहरों और दूसरे राज्यों की ओर रुख करना आम बात है, लेकिन कुछ युवा ऐसे भी हैं जो अपने क्षेत्र में रहकर ही रोजगार के नए अवसर तलाशने का प्रयास कर रहे हैं. हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के कंदरौर में शुरू हुआ डॉन्की फार्म भी इसी सोच का परिणाम है. जहां आमतौर पर लोग गाय-भैंस पालकर डेयरी फार्म खोलते हैं और दूध का कारोबार करते हैं, वहीं यहां इससे हटकर डॉन्की फार्मिंग को व्यावसायिक रूप देने की पहल की गई है. डेयरिका फार्म्स ने हिमाचल प्रदेश का पहला संगठित डॉन्की फार्म स्थापित किया है. इस फार्म की शुरुआत हिमाचल की पहाड़ी स्पीति नस्ल के 22 डॉन्की के साथ की गई है, जिनमें 2 मेल और 20 फीमेल शामिल हैं.
बिलासपुर के कंदरौर में हिमाचल का पहला डॉन्की फार्म
डॉन्की फार्म की को-फाउंडर सीरत तूर अपने पति एवं फाउंडर संजीव ठाकुर के साथ मिलकर बखूबी इसका संचालन कर रही हैं. हिमाचल के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने 14 नवंबर 2026 को इस डॉन्की फार्म का शुभारंभ किया था. उन्होंने डॉन्की फार्मिंग और दूध उत्पादन पर आधारित इस पहल को अपने किस्म का अनूठा स्टार्टअप बताते हुए कहा कि इसमें भविष्य में स्वरोजगार और व्यावसायिक विकास की संभावनाएं हैं. साथ ही उन्होंने इस क्षेत्र में वैज्ञानिक शोध, गुणवत्ता परीक्षण, प्रसंस्करण और बाजार की संभावनाओं का अध्ययन करने की आवश्यकता पर भी बल दिया.
फार्मा, कॉस्मेटिक और स्किन केयर में भारी डिमांड
आमतौर पर डॉन्की का इस्तेमाल सामान ढोने और अन्य सीमित कार्यों के लिए किया जाता रहा है, लेकिन अब इनके दूध की व्यावसायिक मांग के चलते डॉन्की फार्मिंग को एक नए व्यवसाय के रूप में देखा जा रहा है. डेयरिका फार्म्स की को-फाउंडर सीरत तूर का कहना है, "अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉन्की मिल्क की मांग विशेष रूप से फार्मास्युटिकल, कॉस्मेटिक और स्किन केयर इंडस्ट्री में है. डॉन्की मिल्क में लैक्टोज, व्हे प्रोटीन और लाइसोजाइम और लैक्टोफेरिन जैसे जैविक घटक पाए जाते हैं. कई देशों में इसका इस्तेमाल साबुन, क्रीम, लोशन और त्वचा की देखभाल से जुड़े विशेष उत्पाद तैयार करने में किया जा रहा है."
डॉन्की मिल्क क्यों है इतना महंगा?
सीरत तूर ने बताया कि, डॉन्की मिल्क की कीमत लिक्विड रूप में 5 से 7 हजार रुपये प्रति लीटर तक है, जबकि इससे तैयार पाउडर की कीमत एक लाख रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक है. फार्म में शुरुआती दिनों में प्रतिदिन करीब तीन लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है और आने वाले समय में इसमें बढ़ोतरी की उम्मीद है. कंपनी की योजना दूध को लिक्विड और पाउडर दोनों रूपों में बाजार तक पहुंचाने की है. इसके लिए बद्दी, दिल्ली और यूरोप की कंपनियों से संपर्क किया गया है, ताकि उत्पादन बढ़ने के साथ ही इसकी सप्लाई भी शुरू की जा सके.
डेयरिका फार्म्स की को-फाउंडर का कहना है, फार्म में स्पीति नस्ल के डॉन्की की देखभाल के लिए भी उचित व्यवस्थाएं की गई हैं. कंपनी के अनुसार इनके लिए सामान्य घास, पीने के पानी और शेड की व्यवस्था की गई है, ताकि बिलासपुर के गर्म मौसम में भी पहाड़ी नस्ल के इन डॉन्की को सुरक्षित रखा जा सके. आने वाले समय में फार्म का विस्तार करने के साथ युवाओं और पशुपालकों को डॉन्की फार्मिंग और दूध की गुणवत्ता से जुड़ी जानकारी देने की योजना भी है. कंपनी का उद्देश्य युवाओं को इस नए व्यवसाय से जोड़कर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है.
डॉन्की फार्म में स्पीति नस्ल के कुल 22 डंकी
पशुपालन विभाग बिलासपुर के सहायक निदेशक डॉ. किशोरी लाल शर्मा ने बताया कि, देश में डॉन्की की घटती संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के तहत डॉन्की पालन को प्रोत्साहित करने की पहल की है. इस परियोजना का उद्देश्य डॉन्की की संख्या का संरक्षण करने के साथ पशुपालन के क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा करना है.
अनूठी पहल के साथ चिंताएं भी कम नहीं
वहीं, इस अनूठी पहल के बीच भविष्य में डॉन्की की संख्या बढ़ने और उनके उचित प्रबंधन को लेकर चिंताएं भी सामने आई हैं. बिलासपुर के समाजसेवी सुनील शर्मा ने डॉन्की फार्म खोले जाने का स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने भविष्य में प्रजनन के बाद मेल डॉन्की की संख्या बढ़ने और उनके रखरखाव को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि, यदि समय रहते इनके प्रबंधन की व्यवस्था नहीं की गई तो भविष्य में इन्हें भी आवारा पशुओं की तरह सड़कों पर छोड़ने की स्थिति पैदा हो सकती है. उन्होंने सरकार से इस दिशा में पहले से ही ठोस रणनीति बनाने की अपील की है.
डॉन्की फार्म पशुपालन के क्षेत्र में एक नया प्रयोग
कंदरौर में शुरू हुआ यह डॉन्की फार्म पशुपालन के क्षेत्र में एक नया प्रयोग है. अब इसकी सफलता दूध के नियमित उत्पादन, गुणवत्ता जांच, वैज्ञानिक प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच पर निर्भर करेगी. यदि यह पहल व्यावसायिक रूप से सफल रहती है तो आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण युवाओं के लिए डंकी फार्मिंग स्वरोजगार का एक नया विकल्प बन सकती है.
डेयरिका फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर संजीव ठाकुर ने बताया कि, "आज के समय में युवाओं के पास स्वरोजगार और कमाई के नए अवसर तलाशने के कई विकल्प मौजूद हैं. डॉन्की पालन भी ऐसा ही एक बेहतर स्टार्टअप बन सकता है, जिसके बारे में अभी बहुत कम लोगों को जानकारी है. प्रदेश में डॉन्की की घटती संख्या भी चिंता का विषय है. ऐसे में डॉन्की पालन को बढ़ावा देना न केवल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार का नया माध्यम भी बन सकता है."
संजीव ठाकुर ने बताया कि ज्यादातर लोग इस व्यवसाय की संभावनाओं, इसके तौर-तरीकों और इससे होने वाली कमाई के बारे में ज्यादा नहीं जानते. लोगों के मन में डॉन्की पालन को लेकर कई तरह की धारणाएं हैं, जबकि वास्तव में इनका पालन करना उतना मुश्किल नहीं है. इनकी देखभाल भी सामान्य पशुपालन की तरह की जा सकती है. इन्हें किसी विशेष या महंगे आहार की जरूरत नहीं होती.
संजीव ठाकुर ने कहा कि सही जानकारी और अनुभव के साथ इस व्यवसाय को आगे बढ़ाया जाए तो इसमें अच्छी संभावनाएं हैं. उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे पारंपरिक रोजगार के विकल्पों के साथ-साथ ऐसे नए स्टार्टअप और व्यवसायों की ओर भी ध्यान दें, जो स्वरोजगार के साथ पशु संरक्षण में भी योगदान दे सकते हैं.
गाय-भैंस नहीं, अब डॉन्की से होगी बंपर कमाई!
पशुपालन विभाग बिलासपुर के सहायक निदेशक डॉ. किशोरी लाल शर्मा ने बताया कि, "देश में डॉन्की की घटती संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के तहत डॉन्की पालन को प्रोत्साहित करने की पहल की है. इसी योजना के तहत संजीव ठाकुर ने अपने फार्म में 20 मादा और दो नर डॉन्की रखे हैं. इस परियोजना का उद्देश्य डॉन्की की संख्या का संरक्षण करने के साथ पशुपालन के क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा करना है. डॉन्की के दूध की सौंदर्य प्रसाधन और स्किन केयर इंडस्ट्री में मांग है और बाजार में इसकी कीमत भी काफी अधिक है." उन्होंने संजीव ठाकुर के इस प्रयास की सराहना करते हुए लोगों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की.
20 लाख रुपए की सब्सिडी
सहायक निदेशक पशुपालन विभाग बिलासपुर डॉ. किशोरी लाल शर्मा ने बताया कि इस परियोजना पर करीब 40 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें 20 लाख रुपये की सब्सिडी का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि देश में डॉन्की की की घटती संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के तहत डॉन्की पालन को प्रोत्साहित करने की पहल की है. इसी योजना के तहत संजीव ठाकुर ने अपने फार्म में 20 मादा और दो नर डॉन्की रखे हैं. इस परियोजना का उद्देश्य डॉन्की की संख्या का संरक्षण करने के साथ पशुपालन के क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा करना है.
पशुपालन विभाग के सहायक निदेशक ने बताया कि, डॉन्की के दूध की सौंदर्य प्रसाधन एवं स्किन केयर इंडस्ट्री में मांग है और बाजार में इसकी कीमत भी काफी अधिक है. उन्होंने संजीव ठाकुर के इस प्रयास की सराहना करते हुए लोगों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर स्वरोजगार की दिशा में आगे आने की अपील की.
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