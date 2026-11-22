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हिमाचल में खुला पहला डॉन्की फार्म, 7000 रुपए लीटर बिकता है दूध, इन क्षेत्रों में भारी डिमांड

हिमाचल के बिलसापुर में खुला पहला डॉन्की फार्म ( ETV Bharat )

घुमारवीं: रोजगार के लिए युवाओं का बड़े शहरों और दूसरे राज्यों की ओर रुख करना आम बात है, लेकिन कुछ युवा ऐसे भी हैं जो अपने क्षेत्र में रहकर ही रोजगार के नए अवसर तलाशने का प्रयास कर रहे हैं. हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के कंदरौर में शुरू हुआ डॉन्की फार्म भी इसी सोच का परिणाम है. जहां आमतौर पर लोग गाय-भैंस पालकर डेयरी फार्म खोलते हैं और दूध का कारोबार करते हैं, वहीं यहां इससे हटकर डॉन्की फार्मिंग को व्यावसायिक रूप देने की पहल की गई है. डेयरिका फार्म्स ने हिमाचल प्रदेश का पहला संगठित डॉन्की फार्म स्थापित किया है. इस फार्म की शुरुआत हिमाचल की पहाड़ी स्पीति नस्ल के 22 डॉन्की के साथ की गई है, जिनमें 2 मेल और 20 फीमेल शामिल हैं.

बिलासपुर के कंदरौर में हिमाचल का पहला डॉन्की फार्म