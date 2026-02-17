ETV Bharat / state

इस जिले में बनेगा हिमाचल का पहला ट्राउट फिश हब, युवाओं को मिलेगा रोजगार

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित खूबसूरत बोह घाटी को अब एक नई पहचान मिलने जा रही है. प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध यह क्षेत्र राज्य का पहला समर्पित ट्राउट फिश हब बनने की ओर बढ़ रहा है. शाहपुर से लगभग 25 किलोमीटर उत्तर स्थित यह घाटी अब पर्यटन के साथ-साथ मछली उत्पादन के क्षेत्र में भी उभरने वाली है.

ट्राउट एक ठंडे और साफ पानी में पाई जाने वाली मीठे पानी की मछली है. हिमालयी नदियों और तेज बहने वाली धाराओं में यह अच्छी तरह पनपती है. हिमाचल में रेनबो और ब्राउन ट्राउट प्रजातियां पाई जाती हैं, जिन्हें यूरोप से लाया गया था. प्रदेश की ब्यास, पब्बर, तीर्थन, ऊहल और बस्पा नदियों का ठंडा और ऑक्सीजन युक्त पानी इनके विकास के लिए अनुकूल माना जाता है. ट्राउट मछली स्वाद, खेल मछली पकड़ने और व्यावसायिक उत्पादन के लिए काफी लोकप्रिय है.

परियोजना के लिए स्वीकृत हुए ₹3.03 करोड़

शाहपुर के विधायक और उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने बताया कि वर्तमान सरकार के पहले बजट में कांगड़ा में ट्राउट हब स्थापित करने की घोषणा की गई थी. इस परियोजना के लिए 3.03 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. उन्होंने कहा कि बोह में ट्राउट हैचरी का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और अधिकांश कार्य संपन्न हो गए हैं. यह हब स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा देगा.