ETV Bharat / state

इस जिले में बनेगा हिमाचल का पहला ट्राउट फिश हब, युवाओं को मिलेगा रोजगार

इस परियोजना के लिए प्रदेश सरकार ने 3.03 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं.

HIMACHAL FIRST TROUT HUB IN BOH VALLEY KANGRA
कांगड़ा की बोह घाटी में बनेगा हिमाचल का पहला ट्राउट फिश हब (ETV BHARAT)
author img

By PTI

Published : February 17, 2026 at 7:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित खूबसूरत बोह घाटी को अब एक नई पहचान मिलने जा रही है. प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध यह क्षेत्र राज्य का पहला समर्पित ट्राउट फिश हब बनने की ओर बढ़ रहा है. शाहपुर से लगभग 25 किलोमीटर उत्तर स्थित यह घाटी अब पर्यटन के साथ-साथ मछली उत्पादन के क्षेत्र में भी उभरने वाली है.

ट्राउट एक ठंडे और साफ पानी में पाई जाने वाली मीठे पानी की मछली है. हिमालयी नदियों और तेज बहने वाली धाराओं में यह अच्छी तरह पनपती है. हिमाचल में रेनबो और ब्राउन ट्राउट प्रजातियां पाई जाती हैं, जिन्हें यूरोप से लाया गया था. प्रदेश की ब्यास, पब्बर, तीर्थन, ऊहल और बस्पा नदियों का ठंडा और ऑक्सीजन युक्त पानी इनके विकास के लिए अनुकूल माना जाता है. ट्राउट मछली स्वाद, खेल मछली पकड़ने और व्यावसायिक उत्पादन के लिए काफी लोकप्रिय है.

परियोजना के लिए स्वीकृत हुए ₹3.03 करोड़

शाहपुर के विधायक और उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने बताया कि वर्तमान सरकार के पहले बजट में कांगड़ा में ट्राउट हब स्थापित करने की घोषणा की गई थी. इस परियोजना के लिए 3.03 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. उन्होंने कहा कि बोह में ट्राउट हैचरी का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और अधिकांश कार्य संपन्न हो गए हैं. यह हब स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा देगा.

किसानों को मिल रहा प्रोत्साहन

मछली पालन विभाग के सहायक निदेशक राकेश कुमार के अनुसार धारकुंडी घाटी में ट्राउट उत्पादन की काफी संभावनाएं हैं. वर्तमान में 15 से 20 किसानों ने अपने तालाब बनाकर उत्पादन शुरू कर दिया है. परियोजना के तहत 34 ट्राउट रेसवे, छह आइस बॉक्स से लैस मोटरसाइकिल और दो फिश कियोस्क स्थापित किए जा रहे हैं. शाहपुर और धर्मशाला में कियोस्क खुलने से विपणन व्यवस्था बेहतर होगी.

बता दें कि हिमाचल में ट्राउट मछली पकड़ने के लिए लाइसेंस जरूरी है. मछलियों के संरक्षण और प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक चार महीने का प्रतिबंध भी लगाया जाता है. बोह घाटी में बन रहा यह ट्राउट हब न केवल मत्स्य उत्पादन को नई दिशा देगा, बल्कि कांगड़ा को पर्यटन और स्वरोजगार के क्षेत्र में भी मजबूत बनाएगा.

ये भी पढ़ें: 'अपनी भड़ास निकाल रहे डिप्टी CM', RDG को लेकर मुकेश अग्निहोत्री पर जयराम ठाकुर का पलटवार

TAGGED:

HIMACHAL FIRST TROUT HUB IN KANGRA
BOH VALLEY KANGRA
TROUT FARMING HIMACHAL
ECO FRIENDLY FISH FARMING
TROUT FISH HUB HIMACHAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.