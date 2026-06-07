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हिमाचल में महिलाओं के लिए पहला नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, CM सुक्खू करेंगे 'नवजीवन' का लोकापर्ण

"नशे की समस्या केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि एक सामाजिक चुनौती है, जिसके समाधान के लिए संवेदनशीलता और पुनर्वास आधारित दृष्टिकोण आवश्यक है. ‘नवजीवन’ प्रभावित लोगों को जीवन में नया अवसर देने का माध्यम बनेगा." - सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश

शिमला: हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए पहला सरकारी नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र ‘नवजीवन’ मशोबरा में शुरू होने जा रहा है. 8 जून से ये नशा केंद्र शुरू होगा. राज्य सरकार और हिमाचल प्रदेश पुलिस की संयुक्त पहल से शुरू किया जा रहा यह केंद्र नशे की समस्या से जूझ रही महिलाओं को उपचार, परामर्श और पुनर्वास की सुविधाएं प्रदान करेगा. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सोमवार 8 जून को सुबह 11:30 बजे नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र ‘नवजीवन’ का लोकार्पण करेंगे.

‘नवजीवन’ केंद्र में मिलेगी ये फैसिलिटी

हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित इस केंद्र में स्पेशलिस्ट्स की देखरेख में इलाज, मनोवैज्ञानिक परामर्श (Psychological Counseling), जीवन कौशल विकास, पारिवारिक सहयोग और सामाजिक पुनर्वास की व्यवस्था होगी. सरकार का कहना है कि यह केंद्र केवल नशा मुक्ति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रभावित महिलाओं को सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन की ओर लौटाने का काम करेगा, ताकि नशे से मुक्ति पाने के बाद वे सामान्य जीवन जी सकें.

"नशे के खिलाफ अभियान में तस्करों पर कार्रवाई के साथ-साथ नशे के शिकार लोगों को उपचार और पुनर्वास उपलब्ध कराना भी जरूरी है. ‘नवजीवन’ केंद्र नशा मुक्त, स्वस्थ और सशक्त हिमाचल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा." - अशोक तिवारी, पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल में बढ़ता नशे का प्रचलन

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में युवाओं में नशे के सेवन की समस्या बढ़ती जा रही है, जिसके चलते कई युवा अपनी जान भी गंवा चुके हैं. प्रदेश में बढ़ता चिट्टे का प्रचलन कई घरों के चिराग को बुझा चुका है. हिमाचल पुलिस द्वारा नशा मुक्ति के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई जा रही है, बावजूद इसके प्रदेश में नशा तस्करी, विशेषकर चिट्टा तस्करी के मामले बढ़ते जा रहे हैं.