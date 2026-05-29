हिमाचल में बढ़ी आग लगने की घटनाएं, 2 महीने में 7.13 करोड़ की संपत्ति जलकर राख
हिमाचल में गर्मियों में जगह-जगह आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, 2 माह में आग की 592 घटनाएं दर्ज की गई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 29, 2026 at 12:48 PM IST|
Updated : May 29, 2026 at 1:36 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में आग लगने के मामले गर्मियों में बढ़ जाते हैं. फायर सीजन के दौरान हिमाचल में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं. जगह-जगह घासनी में आग लग जाती है. यहां तक की कई घर भी इस आग में जल चुके हैं. अग्निशमन विभाग ने बताया कि आग लगने की कई घटनाओं में लाखों-करोड़ों की संपत्ति जलकर राख हो गई है. वहीं, जंगलों में लगी आग में दुर्लभ वनस्पति और वन्य जीव इसकी चपेट में आ जाते हैं.
592 आग लगने की घटनाएं
अग्निशमन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च और अप्रैल 2026 के दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में घरों, जंगलों, उद्योगों और अन्य स्थानों पर आग लगने की 592 घटनाएं दर्ज की गई हैं. इन घटनाओं में 7.13 करोड़ की संपत्ति जलकर राख हो गई, जबकि दमकल विभाग और राहत टीमों ने समय रहते कार्रवाई कर अरबों की संपत्ति और कई लोगों की जान बचाने में भी सफलता हासिल की.
"मार्च 2026 में प्रदेशभर में आग की कुल 286 घटनाएं सामने आईं. इनमें 37 मकानों में आग लगी, जबकि जंगलों में सबसे ज्यादा 215 आग की घटनाएं दर्ज हुईं. इसके अलावा उद्योगों में 4 और अन्य स्थानों पर 30 आग लगने के मामले सामने आए. इस दौरान दमकल विभाग को 37 रेस्क्यू कॉल भी प्राप्त हुईं." - संजीव कुमार, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन विभाग
4 करोड़ से ज्यादा संपत्ति का नुकसान
मुख्य अग्निशमन अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि मार्च महीने में करीब 4,04,76,100 रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है. हालांकि राहत और बचाव कार्यों के चलते करीब 86,49,45,000 रुपए की संपत्ति को सुरक्षित बचा लिया गया. अप्रैल 2026 में आग की घटनाओं में और बढ़ोतरी दर्ज की गई. अप्रैल महीने में कुल 306 आग लगने की घटनाएं सामने आईं. इनमें 23 मकानों, 169 जंगलों, पांच उद्योगों तथा 109 अन्य स्थानों पर आग लगी. इस दौरान 49 रेस्क्यू कॉल दर्ज की गई.
जंगलों में 384 बार भड़की आग
संजीव कुमार ने बताया कि अप्रैल में आग से करीब 3 करोड़ 8 लाख 92 हजार रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचा, जबकि दमकल विभाग ने करीब 85 करोड़ 94 लाख 92 हजार 500 रुपए की संपत्ति बचाने में सफलता हासिल की. मार्च और अप्रैल को मिलाकर जंगलों में 384 बार आग भड़की. जंगलों में आग लगने से वन संपदा, जैव विविधता और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है. कई क्षेत्रों में धुएं के कारण लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है.
अग्निशमन विभाग और प्रशासन की लोगों से अपील
- जंगलों और खुले क्षेत्रों में आग न जलाएं.
- जलती हुई बीड़ी सिगरेट या अन्य ज्वलनशील सामग्री खुले में न फेंकें.
- बिजली के उपकरणों और गैस सिलेंडरों का सावधानी से उपयोग करें.
"हिमाचल में आग लगने की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है. खासकर शिमला, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर और कांगड़ा जिलों के जंगलों में आग की घटनाएं सबसे ज्यादा सामने आ रही हैं. सूखी घास, चीड़ की पत्तियां और तेज हवाएं आग को तेजी से फैलाने का काम कर रही हैं." - संजीव कुमार, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन विभाग
मार्च-अप्रैल में इतने लोगों को बचाया
संजीव कुमार ने बताया कि मार्च महीने में 13 लोगों को सुरक्षित बचाया गया, जबकि अप्रैल में यह संख्या बढकर 71 तक पहुंच गई. मार्च में 23 और अप्रैल में 27 पशुओं को भी सुरक्षित निकाला गया. राहत की बात यह रही कि आग की घटनाओं में किसी व्यक्ति या पशु की सीधी मौत दर्ज नहीं हुई. हालांकि अन्य कारणों से मार्च में 8 और अप्रैल में 11 लोगों की मौत दर्ज की गई.