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हिमाचल के प्री-2016 पेंशनरों को जुलाई 2026 में मिलेगा बकाया एरियर, सरकार ने जारी किया आदेश

पेंशनर्स को मिलेगा बकाया एरियर ( PIC CREDIT: IANS )

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त (पेंशन) विभाग ने राज्य के हजारों प्री-2016 पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को एक बहुत बड़ी राहत दी है। सरकार ने काफी समय से लंबित चल रहे पेंशन और पारिवारिक पेंशन एरियर के भुगतान को लेकर आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। इस नए निर्णय के तहत, जो सरकारी कर्मचारी या पारिवारिक पेंशनर 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त (रिटायर) हुए हैं, उनका शेष बचा हुआ पूरा एरियर आगामी जुलाई 2026 के महीने में एक साथ जारी कर दिया जाएगा। वित्त विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, जुलाई 2026 में होने वाले इस भुगतान के बाद प्री-2016 पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन एरियर का 100 प्रतिशत भुगतान पूरा हो जाएगा. इसके बाद इस श्रेणी के पेंशनरों का कोई भी बकाया एरियर शेष नहीं रहेगा. इसके साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया है कि पहले दिए गए अंतरिम राहत (Interim Relief) की पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी किस्तों के साथ-साथ पूर्व में स्वीकृत महंगाई राहत (Dearness Relief) की 12 किस्तों की राशि को कुल एरियर से समायोजित किया जाएगा. समायोजन के बाद बची हुई शुद्ध राशि ही पेंशनरों को दी जाएगी. विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन (ETV Bharat) अधिक भुगतान की वसूली होगी