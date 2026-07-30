हिमाचल में किसानों ने नाले में फेंकी 15 क्विंटल मूली! सड़क बंद होने से गाड़ियों में सड़ रही फसलें
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में थलटूखोड़-मढ़ सड़क चार दिन से बंद है. जिसकी वजह से किसानों की फसलें बाजार तक नहीं पहुंच पा रही.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 5:25 PM IST
मंडी: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. जिला मंडी के लोक निर्माण विभाग उपमंडल झटिंगरी के अंतर्गत आने वाला थलटूखोड़-मढ़ सड़क मार्ग बीते सोमवार से भूस्खलन के कारण बंद पड़ा है. सड़क बाधित होने से क्षेत्र के किसानों की तैयार नगदी फसलें बाजार तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि सड़क बंद होने की वजह से किसानों को अपनी तैयार फसलें नाले में फेंकनी पड़ रही है.
कुछ ऐसा ही मामला मंडी जिले से सामने आया है, जहां झुकाण गांव के जीप चालक, किसान सुनील कुमार सहित अन्य किसानों को करीब 15 क्विंटल मूली नाले में फेंकनी पड़ी. वहीं, लगभग इतनी ही मात्रा में तैयार गोभी की फसल को किसानों ने पीठ पर उठाकर वाहन योग्य सड़क तक पहुंचाना पड़ा. हालांकि, बाजार तक पहुंचने में हुई देरी के कारण गोभी की गुणवत्ता प्रभावित हो गई और वह पीली पड़ने लगी, जिससे उचित दाम मिलने की उम्मीद भी अब कम हो गई है.
किसान सुनील कुमार ने बताया, "सड़क बंद होने के कारण खेतों में तैयार नगदी फसलें खराब होने लगी हैं. मूली को बाजार तक पहुंचाने का कोई साधन नहीं बचा, जिसके चलते मजबूरन उन्हें करीब 15 क्विंटल मूली नाले में फेंकना पड़ा".
किसान हरि सिंह कहना है, "गोभी को कई किलोमीटर तक पीठ पर ढोकर सड़क तक पहुंचाया गया, लेकिन देरी के कारण उसकी गुणवत्ता गिर गई. जिससे अब गोभी के दाम सही नहीं मिलेंगे".
किसान ओम चंद और नंद लाल ने कहा, "अब फसल की लागत निकालना भी मुश्किल हो गया है. हर साल बरसात के मौसम में क्षेत्र के किसान प्राकृतिक आपदाओं की मार झेलते हैं. सड़कें बंद होने से समय पर फसल मंडियों तक नहीं पहुंच पाती, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है. इसके अलावा सड़क बंद रहने से ग्रामीणों की आवाजाही, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और दैनिक जीवन भी प्रभावित हो रहा है".
ग्रामीणों ने प्रशासन और लोक निर्माण विभाग से मांग की है कि थलटूखोड़-मढ़ सड़क मार्ग को जल्द से जल्द बहाल किया जाए, ताकि किसानों की बची हुई फसल समय रहते बाजार तक पहुंच सके और उन्हें और अधिक नुकसान न उठाना पड़े.
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