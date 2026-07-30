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हिमाचल में किसानों ने नाले में फेंकी 15 क्विंटल मूली! सड़क बंद होने से गाड़ियों में सड़ रही फसलें

मंडी: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. जिला मंडी के लोक निर्माण विभाग उपमंडल झटिंगरी के अंतर्गत आने वाला थलटूखोड़-मढ़ सड़क मार्ग बीते सोमवार से भूस्खलन के कारण बंद पड़ा है. सड़क बाधित होने से क्षेत्र के किसानों की तैयार नगदी फसलें बाजार तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि सड़क बंद होने की वजह से किसानों को अपनी तैयार फसलें नाले में फेंकनी पड़ रही है.

कुछ ऐसा ही मामला मंडी जिले से सामने आया है, जहां झुकाण गांव के जीप चालक, किसान सुनील कुमार सहित अन्य किसानों को करीब 15 क्विंटल मूली नाले में फेंकनी पड़ी. वहीं, लगभग इतनी ही मात्रा में तैयार गोभी की फसल को किसानों ने पीठ पर उठाकर वाहन योग्य सड़क तक पहुंचाना पड़ा. हालांकि, बाजार तक पहुंचने में हुई देरी के कारण गोभी की गुणवत्ता प्रभावित हो गई और वह पीली पड़ने लगी, जिससे उचित दाम मिलने की उम्मीद भी अब कम हो गई है.