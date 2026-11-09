हिमाचल में गेहूं से मुंह मोड़ रहे किसान, इस बार इन फसलों पर लगेगा दांव, क्या चमकेगी किस्मत?
महानगरों में पहाड़ी मटर और आलू की बढ़ती मांग के चलते हिमाचल में खेती का ट्रेंड तेजी से बदल रहा है. रश्मिराज भारद्वाज की रिपोर्ट
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 5:34 PM IST
शिमला: हिमाचल में खेती का परंपरागत ट्रेंड अब धीरे-धीरे बदलने लगा है. कभी खेतों में गेहूं की फसल को प्राथमिकता देने वाले किसान अब बाजार की मांग और मुनाफे की संभावनाओं को देखते हुए नकदी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं. महानगरों में हिमाचली मटर और पहाड़ी आलू की बढ़ती मांग ने किसानों को खेती की रणनीति बदलने के लिए प्रेरित किया है. इसका असर अब कृषि विभाग के आंकड़ों में भी साफ दिखाई देने लगा है. प्रदेश में जहां गेहूं की बिजाई का रकबा घट रहा है, वहीं मटर और आलू की खेती का दायरा बढ़ा है. ऐसे में इस बार खेतों में गेहूं के मुकाबले मटर और आलू की फसलें ज्यादा नजर आ सकती हैं.
कृषि विभाग की वर्ष 2026-27 की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिपोर्ट में भी खेती के इस बदलते रुझान का खुलासा हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक, रबी सीजन में इस बार गेहूं की बिजाई का लक्ष्य घटाकर 3,17,000 हेक्टेयर निर्धारित किया गया है, जबकि पिछले वर्ष यह लक्ष्य 3,22,000 हेक्टेयर था. यानी गेहूं की खेती का रकबा पांच हजार हेक्टेयर कम करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके उलट, किसानों का रुझान मटर की खेती की तरफ बढ़ा है. पिछले साल प्रदेश में 12,290 हेक्टेयर क्षेत्र में मटर की बिजाई की गई थी, जिसे इस बार बढ़ाकर 13,600 हेक्टेयर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
आलू की खेती का लक्ष्य दोगुने से भी ज्यादा
हिमाचल के पहाड़ी आलू की बाजार में बढ़ती मांग को देखते हुए कृषि विभाग ने इस बार आलू की खेती को भी बड़े स्तर पर विस्तार देने की योजना बनाई है. पिछले वर्ष जहां करीब 4,000 हेक्टेयर क्षेत्र में आलू की पैदावार हुई थी, वहीं इस बार इसकी बिजाई का लक्ष्य बढ़ाकर 8,400 हेक्टेयर कर दिया गया है. यानी आलू की खेती का लक्ष्य पिछले साल के मुकाबले दोगुने से भी अधिक हो गया है.
बाजार की मांग के हिसाब से बदल रही खेती
प्रदेश में खेती का यह बदलता रुझान बताता है कि किसान अब केवल परंपरागत फसलों तक सीमित नहीं रहना चाहते. महानगरों में बिकने वाली सब्जियों और नकदी फसलों की मांग को देखते हुए किसान ऐसी फसलों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिनसे बेहतर आमदनी की संभावना हो. हालांकि, मटर और आलू की खेती का वास्तविक फायदा बाजार भाव, मौसम, उत्पादन लागत और फसल की बिक्री पर निर्भर करेगा. ऐसे में इस बार कृषि क्षेत्र में गेहूं के मुकाबले मटर और आलू की बढ़ती हिस्सेदारी पर सबकी नजर रहेगी.
रबी सीजन में 7.15 लाख टन उत्पादन का लक्ष्य
हिमाचल में मानसून की विदाई के साथ ही खेतों में रबी सीजन की तैयारियां तेज हो गई हैं. प्रदेश में रबी सीजन के दौरान 3 लाख 49 हजार 300 हेक्टेयर भूमि पर विभिन्न फसलों की बिजाई करने और 7 लाख 15 हजार 300 मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. इसके तहत गेहूं की खेती पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा. वहीं, जौ, चना, मसूर और मटर की फसलों के उत्पादन को भी बढ़ावा देने की योजना है. कृषि विभाग के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार, प्रदेश में गेहूं की बिजाई 3,17,000 हेक्टेयर भूमि पर करने का लक्ष्य है. इससे 6,50,000 मीट्रिक टन उत्पादन का अनुमान रखा गया है. इसी तरह जौ की खेती 17,000 हेक्टेयर में करने और 28,000 मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. दलहन और अन्य फसलों के तहत चना, मसूर और मटर की खेती को भी शामिल किया गया है. चने के लिए 0.610 हेक्टेयर क्षेत्र में बिजाई और 0.700 मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जबकि मसूर के लिए 1.090 हेक्टेयर क्षेत्र में बिजाई कर 1,340 मीट्रिक टन उत्पादन निर्धारित किया गया है. वहीं, मटर की खेती 13,600 हेक्टेयर भूमि पर करने और 35,260 मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है.
आलू और सब्जियों की खेती पर सरकार का फोकस, उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य तय
हिमाचल में किसानों की आमदनी बढ़ाने और पारंपरिक खेती के विकल्प के रूप में कमर्शियल फसलों को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार ने रबी सीजन के लिए बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है. इस बार प्रदेश में आलू और विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती पर विशेष जोर दिया जा रहा है. बाजार में बढ़ती मांग और बेहतर कमाई की संभावनाओं को देखते हुए सरकार ने आलू और सब्जियों के उत्पादन का लक्ष्य तय किया है. इसके तहत प्रदेश में वर्ष 2026-27 के लिए 8,400 हेक्टेयर भूमि पर आलू की बिजाई कर 1,09,300 मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. इसी तरह विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती को भी विस्तार देने की योजना है. इसके लिए रबी सीजन में 33,800 हेक्टेयर क्षेत्र में सब्जियों की बिजाई करने और 6,65,600 मीट्रिक टन उत्पादन हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
सब्जियों ने भरी किसानों की जेब
हिमाचल में किसान पारंपरिक फसलों से हटकर अब सब्जियों की अधिक पैदावार लेने लगे हैं. मां हाटेश्वरी ट्रेडिंग कंपनी, ढली सब्जी मंडी के आढ़ती नरेंद्र ठाकुर ने बताया कि गेहूं उगाने पर किसानों को न तो अच्छे दाम मिलते हैं और न ही पर्याप्त बाजार उपलब्ध होता है. वहीं, किसान साल में सब्जियों की 3 से 4 फसलें ले सकता है. उन्होंने कहा कि सब्जियां नकदी फसल हैं और मंडियों में उनकी अधिक मांग रहती है. इस कारण किसानों को आलू, मटर और अन्य सब्जियों के अच्छे दाम मिलते हैं, जिससे उन्हें काफी फायदा हो रहा है.
बाहरी राज्यों को भेजी 3.53 लाख क्विंटल सब्जियां
हिमाचल में किसानों को अच्छी कमाई होने से सब्जियों की पैदावार बढ़ रही है. पिछले वित्त वर्ष में अकेले ढली सब्जी मंडी से विभिन्न प्रकार की 3,53,213 क्विंटल सब्जियां पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, कोलकाता, उत्तर प्रदेश सहित अन्य बड़े राज्यों को भेजी गईं. ऐसे में हिमाचल की सब्जियों की बाहरी राज्यों में बढ़ती मांग से किसानों के चेहरों पर रौनक लौटी है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है. कृषि उपज मंडी समिति शिमला एवं किन्नौर के आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 में ढली सब्जी मंडी से हरी मटर 1,19,275 क्विंटल, फ्रेंच बीन्स 78,907 क्विंटल, फूलगोभी 82,956 क्विंटल, पत्ता गोभी 49,429 क्विंटल, शिमला मिर्च 19,384 क्विंटल, आलू 2,652 क्विंटल और खीरा 613 क्विंटल बाहरी राज्यों को भेजा गया था.
अकेले ढली सब्जी मंडी में 1500-2000 करोड़ का कारोबार
आढ़ती नरेंद्र ठाकुर ने बताया कि वह पिछले 20 से 25 सालों से ढली सब्जी मंडी में मां हाटेश्वरी ट्रेडिंग कंपनी के नाम से कारोबार कर रहे हैं. जब वह वर्ष 2000 के आसपास इस मंडी में आए थे, तब करीब एक लाख क्विंटल सब्जियां ढली सब्जी मंडी में आती थीं. अब यह कारोबार बढ़कर साढ़े तीन लाख क्विंटल से अधिक सब्जियों की आमद तक पहुंच गया है. इससे अकेले ढली सब्जी मंडी में ही सालभर में 1500 से 2000 करोड़ रुपये का कारोबार होता है.
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