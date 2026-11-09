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हिमाचल में गेहूं से मुंह मोड़ रहे किसान, इस बार इन फसलों पर लगेगा दांव, क्या चमकेगी किस्मत?

हिमाचल में खेती का बदलता ट्रेंड ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल में खेती का परंपरागत ट्रेंड अब धीरे-धीरे बदलने लगा है. कभी खेतों में गेहूं की फसल को प्राथमिकता देने वाले किसान अब बाजार की मांग और मुनाफे की संभावनाओं को देखते हुए नकदी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं. महानगरों में हिमाचली मटर और पहाड़ी आलू की बढ़ती मांग ने किसानों को खेती की रणनीति बदलने के लिए प्रेरित किया है. इसका असर अब कृषि विभाग के आंकड़ों में भी साफ दिखाई देने लगा है. प्रदेश में जहां गेहूं की बिजाई का रकबा घट रहा है, वहीं मटर और आलू की खेती का दायरा बढ़ा है. ऐसे में इस बार खेतों में गेहूं के मुकाबले मटर और आलू की फसलें ज्यादा नजर आ सकती हैं.

कृषि विभाग की वर्ष 2026-27 की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिपोर्ट में भी खेती के इस बदलते रुझान का खुलासा हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक, रबी सीजन में इस बार गेहूं की बिजाई का लक्ष्य घटाकर 3,17,000 हेक्टेयर निर्धारित किया गया है, जबकि पिछले वर्ष यह लक्ष्य 3,22,000 हेक्टेयर था. यानी गेहूं की खेती का रकबा पांच हजार हेक्टेयर कम करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके उलट, किसानों का रुझान मटर की खेती की तरफ बढ़ा है. पिछले साल प्रदेश में 12,290 हेक्टेयर क्षेत्र में मटर की बिजाई की गई थी, जिसे इस बार बढ़ाकर 13,600 हेक्टेयर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.