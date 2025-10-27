ETV Bharat / state

हिमाचल में गेहूं की खेती पर लाखों किसान निर्भर, बीज के दाम बढ़ने से बढ़ी कृषकों की चिंता

हिमाचल प्रदेश में हर साल गेहूं के बीज के दाम बढ़ने से किसान परेशान हैं.

गेहूं बीज के दाम बढ़ने से बढ़ी किसानों की चिंता
गेहूं बीज के दाम बढ़ने से बढ़ी किसानों की चिंता (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 27, 2025 at 2:32 PM IST

|

Updated : October 27, 2025 at 2:40 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के किसान जहां पहले से ही आपदा की मार से परेशान थे. वहीं, अब उन पर महंगाई की मार पड़ने वाली है. दरअसल गेहूं बीज के दाम में भारी बढ़ोतरी की गई है. अब 40 किलो वाले गेहूं बीज का बैग 1200 में मिलेगा, जो पिछले साल 900 रुपये में मिलता था. ऐसे में प्रदेश के लाखों किसानों को गेहूं बीज के लिए अतिरिक्त पैसे देने होंगे और खेती की लागत बढ़ जाएगी.

कृषि उप निदेशक कुल्लू डॉ. ऋतु गुप्ता ने बताया, "कृषि विभाग के पास 1050 क्विंटल गेहूं बीज की खेप पहुंच चुकी है. गेहूं बीज सभी विक्रय केंद्रों पर भेज दिया गया है. किसान 40 किलो का बैग 1200 रुपए में खरीद सकेंगे".

हिमाचल प्रदेश में गहूं की खेती
हिमाचल प्रदेश में गहूं की खेती (ETV Bharat)

हिमाचल प्रदेश में साल 2023 और साल 2025 में आई आपदा से जहां आम जनता प्रभावित हुई. वहीं, किसानों का दर्द भी कम नहीं हो पाया है. गौरतलब है कि हिमाचल में हर साल करीब 2 लाख 31 हजार 500 हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की खेती की जाती हैं. इस साल हिमाचल प्रदेश के लाखों किसानों को गेहूं बीज के लिए अतिरिक्त पैसे देने होंगे. ऐसे में आपदा में भी किसानों का दर्द सरकार कम नहीं कर पाई है. हिमाचल के किसानों के लिए कृषि विभाग ने गेहूं का बीज साढ़े सात रुपये प्रति किलो महंगा कर दिया है.

300 प्रति बैग गेहूं बीज हुआ महंगा

किसानों को अब 40 किलो का गेहूं बीज का बैग अब 1200 रुपये में मिलेगा. जो पहले 900 रुपये में मिलता था. ऐसे में इस साल दाम बढ़ने से किसानों को सीधे 300 रुपए का झटका लगा है. वहीं, अब सरकार ने बीज पर मिलने वाली सब्सिडी भी घटा दी है. ऐसे में आपदा से जूझ रहे किसानों के लिए यह फैसला बड़ा झटका साबित हो रहा है.

साल-दर-साल बढ़ रहे बीज के दाम

कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, बीते चार साल में दाम लगातार बढ़े हैं. साल 2022 में किसानों को 50% अनुदान पर 40 किलो गेहूं का बीज 660 रुपए में मिलता था. वही, 2023 में रेट 840 रुपए तक पहुंच गया. साल 2024 में बढ़कर 900 रुपए हुआ और अब साल 2025 में वही बैग 1200 रुपए का हो गया हैं.

साल-दर-साल बढ़ रहे गेहूं बीज के दाम
साल-दर-साल बढ़ रहे गेहूं बीज के दाम (ETV Bharat GFX)

'सरकार को किसानों पर बोझ नहीं बढ़ाना चाहिए'

घाटी के किसानों नरेंद्र कुमार और विजय कुमार ने कहा, 'आपदा से जूझ रहे किसानों को प्रदेश सरकार के द्वारा राहत देनी चाहिए थी. आपदा में कृषि योग्य भूमि को भी खासा नुकसान हुआ हैं और आपदा के इस दौर में गेहूं के बीज के दाम बढ़ाकर सरकार को किसानों पर बोझ नहीं बढ़ाना चाहिए था'.

हिमाचल प्रदेश में साल 2024 में गेहूं का कुल उत्पादन 4 लाख 29 हजार मीट्रिक टन था. यह उत्पादन 2023-24 के मुकाबले 19.76% कम रहा था. प्रदेश के 6 जिलों में सबसे अधिक गेहूं के बिजाई की जाती है. जबकि बाकी जिलों में किसानों द्वारा हर साल बिजाई के लिए भूमि में बदलाव किया जाता है.

हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में गहूं की खेती

हिमाचल प्रदेश में गेहूं की खेती
हिमाचल प्रदेश में गेहूं की खेती (ETV Bharat GFX)

कुल्लू जिले में गेहूं की खेती

जिला कुल्लू की अगर बात करे तो यहां 13,283 हेक्टेयर भूमि पर कृषि की फसलें उगाई जाती है. इसमें सबसे अधिक गेहूं की फसल 8,350 हेक्टेयर भूमि पर होती है. जबकि, बाकी अनाज 11,123 हेक्टेयर भूमि पर होता है.

सोलन जिले में गेहूं की खेती

इसके अलावा जिला सोलन की बात करें तो यहां पर 21,300 हेक्टेयर भूमि में गेहूं की खेती होती है.

मंडी जिले में गेहूं की खेती

मंडी जिले की बात करें तो यहां पर मंडी जिला में 58 हजार 800 हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की बिजाई की गई थी.

बिलासपुर में जिले में गेहूं की खेती

बिलासपुर जिला की बात करे तो यह पर 25 हजार हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की फसल उगाई जाती हैं.

हमीरपुर जिले में गेहूं की खेती

हमीरपुर जिला की अगर बात करें तो जिला में 31 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की फसल होती है.

चंबा जिले में गेहूं की खेती

चंबा जिला की अगर बात की जाए तो चंबा और भटियात उपमंडल में गेहूं की सबसे अधिक खेती की जाती है. जिला में 19 हजार 40 हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की खेती की जाती हैं.

ऊना जिले में गेहूं की खेती

ऊना जिला की बात करें तो यहां पर 35 हजार 514 हेक्टेयर भूमि में गेहूं की खेती जाती है.

गेहूं बीज के दाम बढ़ने से किसानों की बढ़ी चिंता
गेहूं बीज के दाम बढ़ने से किसानों की बढ़ी चिंता (ETV Bharat)

7.50 रुपये प्रति किलो बढ़ा गेहूं बीज का दाम

किसान हरि सिंह और देवेंद्र ठाकुर ने बताया, 'गेहूं के बीज के दामों में प्रति किलो करीब साढ़े सात रुपए का इजाफा हुआ है. पिछले वर्ष गेहूं का बीज लगभग 2294 रुपए प्रति क्विंटल मिला था, जो इस बार 3000 रुपए पहुंच गया है. सरकार ने गेहूं के बीज का मूल्य 4000 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है और सब्सिडी को 1500 से घटाकर 1000 रुपए प्रति क्विंटल किया है. बीज इस बार किसानों को 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है. पिछले साल इसका दाम 22.50 रुपये किलो था'.

प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं सरकार ने खरीदी

प्रदेश सरकार ने इस साल हिमाचल के 838 किसानों से प्राकृतिक खेती से तैयार 2123.58 क्विंटल गेहूं खरीदी है. ये गेहूं 60 रुपए प्रति किलो की दर से खरीद कर सरकार ने किसानों के बैंक खातों में 1 करोड़ 31 लाख 57 हजार 136 रुपए डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के तौर पर डाले हैं, इसमें गेहूं के परिवहन के लिए 4,15,612 रुपये ट्रांसपोर्ट सब्सिडी भी शामिल है.

इसके तहत सरकार ने बिलासपुर जिले में 40 किसानों से प्राकृतिक खेती से तैयार 60.62 क्विंटल गेहूं की खरीद की है. इसी तरह से चंबा जिले में 39 किसानों से 183.24 क्विंटल, हमीरपुर जिले में 136 किसानों से 96.96, कांगड़ा जिले में 358 किसानों से 836.94, मंडी जिले में 152 किसानों से 290.67, सिरमौर जिले में 47 किसानों से 180.17, सोलन जिले में 27 किसानों से 58.31 और ऊना जिले में 39 किसानों से 416.66 क्विंटल गेहूं खरीद अन्नदाताओं के लिए आर्थिक समृद्धि के द्वार खोले हैं.

ये भी पढ़ें: लोअर बाजार का नाम बदलने पर विवाद: ब्रिटिश काल से जुड़ी है इसकी पहचान की कहानी

Last Updated : October 27, 2025 at 2:40 PM IST

TAGGED:

HIMACHAL FARMERS PROBLEM
WHEAT SEEDS PRICE
WHEAT SEEDS RATE HIKE
WHEAT FARMING IN HIMACHAL
HIMACHAL WHEAT PRODUCTIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मौसम बदलते ही क्यों बढ़ जाती हैं बीमारियां, डॉक्टर से जानिए ये आम बीमारियों क्यों हैं अधिक खतरनाक?

हिमाचल में जख्मी हुए पहाड़, भारी बारिश ने निगल ली इतने हजार किलोमीटर सड़कें, अब मरम्मत के लिए चाहिए 3 हजार करोड़ से अधिक

पेड़ों से गिर रहा पोलन बना अस्थमा और दिल के रोगियों का दुश्मन, ऐसे करें बचाव वरना बढ़ सकती है परेशानी

GI टैग मिलने के बाद लोगों को भा रहीं लाहौली जुराब, विदेशी और बाहरी राज्यों में बढ़ी डिमांड

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.