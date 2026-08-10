हिमाचल में सड़कों पर क्यों उतरे किसान-मजदूर संगठन? सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा
हिमाचल में सड़कों पर क्यों उतरे किसान-मजदूर संगठन? सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 10, 2026 at 8:53 PM IST
शिमला: श्रम कानूनों में बदलाव, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण और किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर सोमवार को हिमाचल प्रदेश में किसान और मजदूर संगठन सड़कों पर उतर आए. शिमला, रामपुर, कुल्लू सहित प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर प्रदर्शन हुए. राजधानी शिमला में प्रदर्शनकारियों ने धारा 163 लागू होने के बावजूद पुलिस रिपोर्टिंग रूम के बाहर करीब एक घंटे तक नारेबाजी की. वहीं रामपुर में कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दीं, जबकि कुल्लू में किसानों ने धरना देने के साथ रैली निकालकर अपनी मांगें उठाईं.
राजधानी शिमला में सीपीआईएम के बैनर तले विभिन्न संगठनों के नेता और कार्यकर्ता शाम करीब 5:10 बजे पुलिस रिपोर्टिंग रूम के बाहर पहुंचे. प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. संगठनों का कहना था कि वे जेल भरो आंदोलन के तहत गिरफ्तारी देने पहुंचे हैं. करीब एक घंटे तक प्रदर्शन और नारेबाजी के बावजूद पुलिस ने किसी भी प्रदर्शनकारी को गिरफ्तार नहीं किया. इस दौरान सीआईटीयू के राज्य अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने आंदोलन को सफल बताते हुए कहा कि संगठन जेल भरो आंदोलन की शुरुआत के लिए यहां पहुंचा था. उन्होंने पुलिस प्रबंधों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सैकड़ों लोगों के गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचने के बावजूद मौके पर केवल एक वाहन मौजूद था. उन्होंने कहा कि सरकार मजदूरों और किसानों की मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है.
12 घंटे काम के प्रस्ताव का विरोध
प्रदर्शनकारियों ने श्रम कानूनों में बदलाव का विरोध किया. उन्होंने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद मजदूरों को आठ घंटे काम का अधिकार मिला था, लेकिन अब काम के घंटे बढ़ाकर 12 घंटे किए जाने की कोशिश हो रही है. संगठनों ने काम के घंटे बढ़ाने के बजाय मजदूरों के वेतन और सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं बढ़ाने की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि महंगाई के कारण आम लोगों का घरेलू बजट प्रभावित हो रहा है, जबकि युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हैं. किसान संगठनों ने खाद, बीज, डीजल, बिजली और खेती से जुड़ी अन्य लागत बढ़ने का मुद्दा भी उठाया.
रामपुर में किसान-मजदूर संगठनों ने दी गिरफ्तारियां
रामपुर में सीटू, हिमाचल किसान सभा और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और गिरफ्तारियां भी दीं. प्रदर्शन को हिमाचल किसान सभा के राज्य महासचिव राकेश सिंघा, सीटू जिला शिमला अध्यक्ष कुलदीप सिंह, देवकी नंद, रणजीत, प्रेम चौहान, पूर्ण ठाकुर और राहुल विद्यार्थी सहित अन्य नेताओं ने संबोधित किया. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक असमानता लगातार बढ़ रही है तथा मजदूरों और किसानों के अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है.
क्या है मजदूर संगठनों की मांगें?
- चार श्रम संहिताएं वापस लेकर पुराने 44 श्रम कानून बहाल किए जाएं.
- न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाए.
- मनरेगा को मजबूत कर रोजगार की गारंटी सुनिश्चित की जाए.
- आंगनवाड़ी, मिड-डे मील और आशा वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए.
- आउटसोर्स, ठेका, सेवा मित्र और मल्टी टास्क वर्कर्स को नियमित किया जाए.
- स्मार्ट मीटर और बिजली बोर्ड के निजीकरण पर रोक लगाई जाए.
- श्रमिक कल्याण बोर्ड के लंबित लाभ जल्द जारी किए जाएं.
किसानों ने भी उठाईं कई मांगें
- सभी फसलों के लिए सी2+50 प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाए.
- किसान आत्महत्या से प्रभावित परिवारों को 25 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए.
- किसानों के पुश्तैनी कब्जों को नियमित किया जाए.
- खेती को कॉरपोरेट कंपनियों के हवाले करने की प्रक्रिया बंद की जाए.
- बीज विधेयक वापस लिया जाए.
- खाद की कमी और कालाबाजारी पर रोक लगाई जाए.
- एफसीआई को मजबूत किया जाए और खाद्य गोदामों के निजीकरण पर रोक लगे.
- किसानों के लिए सार्वजनिक फसल और पशुधन बीमा योजना लागू की जाए.
- 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को 10 हजार रुपये मासिक सामाजिक सुरक्षा दी जाए.
- खेती की बढ़ती लागत को देखते हुए सरकार ठोस कदम उठाए.
कुल्लू में किसानों ने निकाली रैली
कुल्लू जिला मुख्यालय ढालपुर में हिमाचल किसान सभा ने धरना-प्रदर्शन किया और रैली निकाली. हिमाचल किसान सभा के जिला कुल्लू अध्यक्ष नारायण सिंह ठाकुर ने कहा कि किसान और मजदूर वर्ग से जुड़ी मांगों को केंद्र सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए. उन्होंने किसानों के पुश्तैनी कब्जों को नियमित करने, वन संरक्षण कानून-1980 में संशोधन करने और भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते को रद्द करने की मांग उठाई. इसके अलावा सभी फसलों के लिए सी2+50 प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने और किसान आत्महत्या से प्रभावित परिवारों को 25 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग भी रखी गई.
मनरेगा से लेकर बिजली तक उठे सवाल
नारायण सिंह ठाकुर ने चारों श्रम संहिताओं को रद्द करने, श्रमिकों के लिए 42 हजार रुपये मासिक न्यूनतम वेतन तय करने और मनरेगा में सालाना 200 दिन रोजगार देने की मांग की. मनरेगा में 700 रुपये प्रतिदिन मजदूरी सुनिश्चित करने की मांग भी रखी गई. इसके अलावा एफसीआई को मजबूत करने, खाद्य गोदामों के निजीकरण पर रोक, कृषि क्षेत्र में एफडीआई पर रोक, खाद की कमी और कालाबाजारी खत्म करने तथा किसानों के लिए सार्वजनिक फसल एवं पशुधन बीमा योजना लागू करने की मांग की गई.
किसान और मजदूर संगठनों ने सरकार से उनकी मांगों पर जल्द ठोस कदम उठाने की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि किसानों और मजदूरों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर उनका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा. शिमला, रामपुर और कुल्लू में हुए प्रदर्शनों के जरिए संगठनों ने अपनी मांगें सरकार के सामने रखीं और केंद्र की नीतियों के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया.
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