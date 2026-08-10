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हिमाचल में सड़कों पर क्यों उतरे किसान-मजदूर संगठन? सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

शिमला: श्रम कानूनों में बदलाव, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण और किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर सोमवार को हिमाचल प्रदेश में किसान और मजदूर संगठन सड़कों पर उतर आए. शिमला, रामपुर, कुल्लू सहित प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर प्रदर्शन हुए. राजधानी शिमला में प्रदर्शनकारियों ने धारा 163 लागू होने के बावजूद पुलिस रिपोर्टिंग रूम के बाहर करीब एक घंटे तक नारेबाजी की. वहीं रामपुर में कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दीं, जबकि कुल्लू में किसानों ने धरना देने के साथ रैली निकालकर अपनी मांगें उठाईं.

राजधानी शिमला में सीपीआईएम के बैनर तले विभिन्न संगठनों के नेता और कार्यकर्ता शाम करीब 5:10 बजे पुलिस रिपोर्टिंग रूम के बाहर पहुंचे. प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. संगठनों का कहना था कि वे जेल भरो आंदोलन के तहत गिरफ्तारी देने पहुंचे हैं. करीब एक घंटे तक प्रदर्शन और नारेबाजी के बावजूद पुलिस ने किसी भी प्रदर्शनकारी को गिरफ्तार नहीं किया. इस दौरान सीआईटीयू के राज्य अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने आंदोलन को सफल बताते हुए कहा कि संगठन जेल भरो आंदोलन की शुरुआत के लिए यहां पहुंचा था. उन्होंने पुलिस प्रबंधों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सैकड़ों लोगों के गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचने के बावजूद मौके पर केवल एक वाहन मौजूद था. उन्होंने कहा कि सरकार मजदूरों और किसानों की मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है.

12 घंटे काम के प्रस्ताव का विरोध

प्रदर्शनकारियों ने श्रम कानूनों में बदलाव का विरोध किया. उन्होंने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद मजदूरों को आठ घंटे काम का अधिकार मिला था, लेकिन अब काम के घंटे बढ़ाकर 12 घंटे किए जाने की कोशिश हो रही है. संगठनों ने काम के घंटे बढ़ाने के बजाय मजदूरों के वेतन और सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं बढ़ाने की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि महंगाई के कारण आम लोगों का घरेलू बजट प्रभावित हो रहा है, जबकि युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हैं. किसान संगठनों ने खाद, बीज, डीजल, बिजली और खेती से जुड़ी अन्य लागत बढ़ने का मुद्दा भी उठाया.

शिमला के में धारा 163 के बावजूद हुआ प्रदर्शन (ETV BHARAT)

रामपुर में किसान-मजदूर संगठनों ने दी गिरफ्तारियां

रामपुर में सीटू, हिमाचल किसान सभा और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और गिरफ्तारियां भी दीं. प्रदर्शन को हिमाचल किसान सभा के राज्य महासचिव राकेश सिंघा, सीटू जिला शिमला अध्यक्ष कुलदीप सिंह, देवकी नंद, रणजीत, प्रेम चौहान, पूर्ण ठाकुर और राहुल विद्यार्थी सहित अन्य नेताओं ने संबोधित किया. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक असमानता लगातार बढ़ रही है तथा मजदूरों और किसानों के अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है.