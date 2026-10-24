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हिमाचल के किसान ध्यान दें! सब्सिडी पर कृषि उपकरण लेने का मौका, 29 अक्टूबर तक यहां करें आवेदन

कृषि उपकरणों पर मिलेगी 50% तक सब्सिडी ( FILE@ETVBHARAT )

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के जो किसान सब्सिडी पर आधुनिक कृषि उपकरण खरीदना चाहते हैं, उनके लिए कृषि विभाग ने ऑनलाइन आवेदन का एक और मौका दिया है. भारत सरकार का कृषि मशीनरी पोर्टल 25 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से दोबारा खुलेगा. इच्छुक किसान 29 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. इसके बाद 30 अक्टूबर को लॉटरी के माध्यम से लाभार्थी किसानों का चयन किया जाएगा. योजना के तहत पात्र किसानों को कृषि उपकरणों की खरीद पर 50 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा.

कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ. डीडी शर्मा ने बताया कि कृषि उपकरणों के लिए आवेदन करने के इच्छुक किसान भारत सरकार के वेबपोर्टल agrimachinery.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. पोर्टल 25 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से खुलेगा और आवेदन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर निर्धारित की गई है. किसानों को तय समय सीमा के भीतर आवेदन करना होगा.