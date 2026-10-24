हिमाचल के किसान ध्यान दें! सब्सिडी पर कृषि उपकरण लेने का मौका, 29 अक्टूबर तक यहां करें आवेदन
कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित समय के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 7:32 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के जो किसान सब्सिडी पर आधुनिक कृषि उपकरण खरीदना चाहते हैं, उनके लिए कृषि विभाग ने ऑनलाइन आवेदन का एक और मौका दिया है. भारत सरकार का कृषि मशीनरी पोर्टल 25 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से दोबारा खुलेगा. इच्छुक किसान 29 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. इसके बाद 30 अक्टूबर को लॉटरी के माध्यम से लाभार्थी किसानों का चयन किया जाएगा. योजना के तहत पात्र किसानों को कृषि उपकरणों की खरीद पर 50 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा.
कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ. डीडी शर्मा ने बताया कि कृषि उपकरणों के लिए आवेदन करने के इच्छुक किसान भारत सरकार के वेबपोर्टल agrimachinery.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. पोर्टल 25 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से खुलेगा और आवेदन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर निर्धारित की गई है. किसानों को तय समय सीमा के भीतर आवेदन करना होगा.
इन कृषि उपकरणों पर मिलेगी सब्सिडी
डॉ. शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश कृषि अभियांत्रिकी उप मिशन के तहत पहाड़ी क्षेत्रों में खेती के मशीनीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है. इस योजना के माध्यम से किसानों तक आधुनिक कृषि उपकरण और नई मशीनरी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है. कृषि विभाग पावर टिलर, पावर वीडर सहित अन्य कृषि उपकरण सब्सिडी पर उपलब्ध करवा रहा है. इनकी मदद से खेती के काम को आसान बनाने और किसानों की मेहनत कम करने में मदद मिलेगी.
इन किसानों को मिलेगा 50% तक अनुदान
डॉ. डीडी शर्मा ने बताया कि योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को कृषि उपकरण खरीदने पर 50 प्रतिशत तक अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा. इससे पहाड़ी क्षेत्रों में खेती करने वाले किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने में मदद मिलेगी. साथ ही खेती के काम में लगने वाले समय और श्रम की बचत हो सकेगी.
उपकरण खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान
कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित समय के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें. विभाग ने यह भी सलाह दी है कि कृषि उपकरण खरीदते समय केवल भारत सरकार से पंजीकृत फर्मों के स्वीकृत मॉडल ही चुनें. इससे अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया में परेशानी से बचने में मदद मिलेगी. किसान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने से पहले संबंधित पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी और नियमों को ध्यान से देख लें.
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