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'छोटा ट्रैक्टर' और अन्य कृषि उपकरण खरीदने पर किसानों को 50 फीसदी की सब्सिडी, इस पोर्टल पर करना होगा आवेदन

शिमला: हिमाचल में पहाड़ी खेतों से लेकर मैदानी इलाकों तक, जहां मेहनत तो बहुत होती है, लेकिन मशीनों की कमी काम को और कठिन बना देती है. ऐसे में अब उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दे रही है. सरकार किसानों को महंगे कृषि उपकरणों पर भारी अनुदान दे रही है. बस एक शर्त है, सही समय पर, सही पोर्टल पर आवेदन करना होगा.

कृषि अभियान्त्रिकी उप मिशन के तहत यह मौका फिर से आ रहा है, जो किसान पावर टिल्लर (हाथ से चलने वाला छोटा ट्रैक्टर), पावर वीडर या अन्य आधुनिक यंत्र खरीदना चाहते हैं, उनके लिए इसका दरवाजा जल्द खुलने वाला है. कृषि विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि किसानों को अनुदान पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के लिए विभाग का डीबीटी पोर्टल agrimachinery.nic.in 22 सितंबर से दोबारा सक्रिय हो जाएगा. वर्ष 2026-27 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर रखी गई है. यानी किसानों के पास सिर्फ नौ दिन का समय होगा. 1 अक्टूबर को लॉटरी के जरिए चयनित किसानों की सूची तैयार की जाएगी.

विभाग ने स्पष्ट किया कि लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को इन यंत्रों पर 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा. प्रवक्ता ने बताया कि पहाड़ी खेती के मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार नए विकसित उपकरणों और आधुनिक मशीनरी को किसानों तक पहुंचाने पर जोर दे रही है. पावर टिलर और पावर वीडर जैसे यंत्र बड़े पैमाने पर उपदान पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं.