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'छोटा ट्रैक्टर' और अन्य कृषि उपकरण खरीदने पर किसानों को 50 फीसदी की सब्सिडी, इस पोर्टल पर करना होगा आवेदन

किसानों को महंगे कृषि उपकरणों, पावर टिलर पर 50% तक सब्सिडी का मौका. कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर 22 से 30 सितंबर तक आवेदन.

कृषि उपकरण खरीदने पर किसानों को 50 फीसदी की सब्सिडी
कृषि उपकरण खरीदने पर किसानों को 50 फीसदी की सब्सिडी (FILE PHOTO)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 8:11 AM IST

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शिमला: हिमाचल में पहाड़ी खेतों से लेकर मैदानी इलाकों तक, जहां मेहनत तो बहुत होती है, लेकिन मशीनों की कमी काम को और कठिन बना देती है. ऐसे में अब उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दे रही है. सरकार किसानों को महंगे कृषि उपकरणों पर भारी अनुदान दे रही है. बस एक शर्त है, सही समय पर, सही पोर्टल पर आवेदन करना होगा.

कृषि अभियान्त्रिकी उप मिशन के तहत यह मौका फिर से आ रहा है, जो किसान पावर टिल्लर (हाथ से चलने वाला छोटा ट्रैक्टर), पावर वीडर या अन्य आधुनिक यंत्र खरीदना चाहते हैं, उनके लिए इसका दरवाजा जल्द खुलने वाला है. कृषि विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि किसानों को अनुदान पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के लिए विभाग का डीबीटी पोर्टल agrimachinery.nic.in 22 सितंबर से दोबारा सक्रिय हो जाएगा. वर्ष 2026-27 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर रखी गई है. यानी किसानों के पास सिर्फ नौ दिन का समय होगा. 1 अक्टूबर को लॉटरी के जरिए चयनित किसानों की सूची तैयार की जाएगी.

विभाग ने स्पष्ट किया कि लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को इन यंत्रों पर 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा. प्रवक्ता ने बताया कि पहाड़ी खेती के मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार नए विकसित उपकरणों और आधुनिक मशीनरी को किसानों तक पहुंचाने पर जोर दे रही है. पावर टिलर और पावर वीडर जैसे यंत्र बड़े पैमाने पर उपदान पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

प्रवक्ता ने किसानों से विशेष आग्रह किया कि वो केवल भारत सरकार से पंजीकृत फर्मों और स्वीकृत मॉडल ही खरीदें. गलत या अपंजीकृत विक्रेता से यंत्र खरीदने पर बाद में अनुदान या मरम्मत में दिक्कत हो सकती है, जो किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि 22 सितंबर से पोर्टल खुलते ही आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दें. इसके लिए दस्तावेज पहले से तैयार रखें और समय सीमा का ध्यान रखें. यह मौका साल में एक बार आता है, इसलिए चूकना नहीं चाहिए.

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