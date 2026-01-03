ETV Bharat / state

गेहूं की खेती करने वाले किसान पढ़ लें ये खबर, वरना हो सकता है भारी नुकसान!

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है. ठंड का मौसम जहां एक ओर फसलों के लिए अनुकूल माना जाता है, वहीं थोड़ी सी लापरवाही भारी नुकसान का कारण भी बन सकती है. खासतौर पर गेहूं, आलू, प्याज और अन्य सब्जियों की फसल इस समय सही देखभाल मांगती है. इसी को ध्यान में रखते हुए चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर ने जनवरी 2026 के प्रथम पखवाड़े के लिए कृषि, सब्जी उत्पादन और फसल संरक्षण से जुड़ी विस्तृत एडवाइजरी जारी की है. विश्वविद्यालय का कहना है कि इन सुझावों को अपनाकर किसान न केवल उत्पादन बढ़ा सकते हैं, बल्कि ठंड के मौसम में होने वाले नुकसान से भी बच सकते हैं.

मौसम को देखते हुए जारी की गई एडवाइजरी

कृषि विश्वविद्यालय के अनुसार जनवरी के पहले पखवाड़े में ठंड, नमी और संभावित वर्षा को ध्यान में रखते हुए खेती से जुड़े निर्णय बेहद सोच-समझकर लेने चाहिए. कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर के प्रभारी एवं प्रधान वैज्ञानिक डॉ. पंकज मित्तल ने बताया, "विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को अपनाकर प्रदेश के साथ-साथ जिला सिरमौर के किसान भी लाभ उठा सकते हैं. यह एडवाइजरी मौसम पूर्वानुमान पर आधारित है और इसमें फसल प्रबंधन, रोग नियंत्रण और कीट प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया है."

गेहूं की फसल में खरपतवार प्रबंधन पर जोर

गेहूं की फसल इस समय नाजुक अवस्था में होती है और इस दौरान खरपतवार फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं. डॉ. मित्तल ने बताया कि यदि गेहूं की फसल में खरपतवारों पर 2 से 3 पत्तियां आ चुकी हैं, तो इस अवस्था में दोनों प्रकार के खरपतवारों के नियंत्रण के लिए वेस्टा (मेटसल्फयूरॉन मिथाईल 20 डब्ल्यूपी प्लस क्लोडिनाफॉप प्रोपार्जिल 15 डब्ल्यूपी) का प्रयोग करें. इसके लिए 16 ग्राम दवा को 30 लीटर पानी में घोलकर प्रति कनाल के हिसाब से छिड़काव करें. केवल चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए 2,4-डी की 50 ग्राम मात्रा को 30 लीटर पानी में घोलकर प्रति कनाल छिड़काव की सलाह दी गई है. छिड़काव के दौरान फ्लैट फैन नोजल का इस्तेमाल करना जरूरी बताया गया है.

पीला रतुआ बीमारी को लेकर चेतावनी

गेहूं की फसल में पीला रतुआ एक गंभीर बीमारी है, जिस पर किसानों को विशेष नजर रखने की जरूरत है. डॉ. मित्तल के अनुसार इस बीमारी में गेहूं के पत्तों पर पीले रंग के छोटे-छोटे दाने सीधी धारियों में दिखाई देते हैं और पत्तियों में धारीदार पीलापन नजर आता है. यदि बीमारी जल्दी आ जाए तो पौधे बौने रह जाते हैं और पैदावार पर सीधा असर पड़ता है. ठंडा और नम मौसम तथा हल्की वर्षा की स्थिति में यह बीमारी महामारी का रूप भी ले सकती है.

इन किस्मों में ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत

विशेष रूप से जिन किसानों ने पीबीडब्ल्यू-343, पीबीडब्ल्यू-520, पीबीडब्ल्यू-550, एचपीडब्ल्यू-184, एचपीडब्ल्यू-42, एचएस-240, एचएस-295, एचएस-420, यूपी-2338 या डब्ल्यूएच-711 किस्मों की बुआई की है, उन्हें अधिक सतर्क रहने की सलाह दी गई है. इन किस्मों में पीला रतुआ रोग का खतरा अधिक रहता है.

रोग दिखते ही करें तुरंत छिड़काव

यदि गेहूं की फसल में पीला रतुआ के लक्षण दिखाई दें, तो टिल्ट (प्रोपिकोनाजोल 25 ईसी), फॉलीक्योर (टैवुकोनाजोल 25 ईसी) या बेलाटॉन 25 डब्ल्यूपी का 0.1 प्रतिशत घोल तैयार करें. इसके लिए 30 मिलीलीटर दवा को 30 लीटर पानी में घोलकर प्रति कनाल छिड़काव करें. 15 दिन के अंतराल पर दोबारा छिड़काव करने की सलाह दी गई है.