विकासनगर में तेज रफ्तार कार की टक्कर से हिमाचल के किसान की मौत, परिवार में छाया मातम

विकासनगर: बल्लूपुर पांवटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार को महाराजा होटल के पास कार की टक्कर से हिमाचल प्रदेश के कुल्लू निवासी सलगी राम (68 साल) पुत्र शोभाराम की मौत हो गई. सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. घटना के बाद पुलिस ने कार को चौकी में खड़ा करवाया. पुलिस घटना की जांच में जुट गई है.

उपचार के दौरान घायल ने तोड़ा दम: हादसा उस वक्त हुआ जब हिमाचल प्रदेश के दस लोग बल्लूपुर पांवटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर महाराजा होटल मे भोजन करने के बाद बाहर निकले थे. सभी को पांवटा की ओर जाना था, इन लोगों के दो वाहन सड़क के दूसरी और खड़े थे. सड़क पार करने के दौरान देहरादून की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने इनमें से एक व्यक्ति को टक्कर मार दी. घायल व्यक्ति को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल धर्मावाला स्थित स्वामी विवेकानंद भिजवाया गया. डॉक्टरों ने घायल की गम्भीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया. देहरादून स्थित महंत इंद्रेश अस्पताल मे घायल का उपचार चल रहा था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. कोतवाल विकासनगर विनोद गुसाई ने बताया कि पीड़ित पक्ष से तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.

पिकअप चालक हादसे में गंभीर घायल: वहीं दूसरी और कालसी हरिपुर मीनस मोटर मार्ग पर सोमवार को देर शाम विकासनगर से शिमला की ओर जा रही एक पिकअप वाहन टिकरधार के पास अनियंत्रित होकर करीब बीस मीटर गहरी खाई मे जा गिरी. दुर्घटना में हिमाचल प्रदेश के कुमड़ा निवासी वाहन चालक बिलाल घायल हो गया, जिसका उपचार हरबटपुर लेहमन अस्पताल मे चल रहा है. नायब तहसीलदार कालसी राजेंद्र लाल ने बताया कि एक पिकअप वाहन विकासनगर से पौधे और चूना लेकर शिमला के चौपाल जा रहा था, तभी टिकरधार के पास अचानक अनियंत्रित होकर खाई मे गिर गया. वाहन में चालक ही सवार था, राजस्व पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायल को खाई से बाहर निकाल कर अस्पताल भेजा गया है.