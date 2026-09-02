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शराब और जीएसटी, वैट आदि से भर रहा हिमाचल सरकार का खजाना, अकेले दारू से 8000 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई

शिमला: छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संसाधनों की कमी के बीच आबकारी एवं कराधान विभाग खजाने को सुख और सहारा दे रहा है. अकेले शराब की कमाई से खजाने में 8000 करोड़ रुपए से अधिक की रकम आई है. ये आंकड़ा तीन साल का है. इसी प्रकार जीएसटी से तीन साल की कमाई 17 हजार करोड़ रुपए की है. वैट की कमाई 5500 करोड़ रुपए से अधिक की है. इस बारे में राज्य सरकार ने विधानसभा के मानसून सेशन में आंकड़ों सहित जानकारी दी है.

भाजपा सदस्य त्रिलोक जम्वाल ने अतारांकित सवाल किया था, जिसमें उन्होंने आबकारी व कराधान विभाग से मिलने वाले राजस्व की जानकारी चाही थी. शराब कारोबार से मिलने वाले रेवेन्यू व लाइसेंस फीस आदि पर भी उन्होंने जानकारी मांगी थी. इस सवाल का जवाब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से लिखित में दिया गया. सरकार की तरफ से प्रदान की गई जानकारी के अनुसार हिमाचल के खजाने में 2023-24 में आबकारी मद में 2692.33 करोड़ रुपए राजस्व आया. इससे पहले वर्ष 2022-23 में शराब की कमाई यानी शराब से मिलने वाले रेवेन्यू का आंकड़ा 2216.34 करोड़ रुपए था. वर्ष 2024-25 में ये 2776.41 करोड़ रुपए हो गया. वर्ष 2025-26 में शराब का राजस्व 2884.48 करोड़ रुपए तक पहुंच गया. यानी वर्ष 2025-26 में ये पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 108 करोड़ रुपए से अधिक रहा. इस साल यानी वर्ष 2026-27 में पहली अप्रैल से 31 जुलाई 2026 तक शराब की कमाई का आंकड़ा 934.17 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है.

यहां बता दें कि राजस्व जुटाने में सबसे बड़ा सहारा आबकारी विभाग ही है. यदि जीएसटी से मिलने वाले राजस्व की बात की जाए तो वर्ष 2023-24 में कुल राजस्व 5339.89 करोड़ रुपए रहा है. इसी तरह वर्ष 2024-25 में जीएसटी से खजाने में 5816.61 करोड़ रुपए की रकम आई. वर्ष 2025-26 में ये आंकड़ा 5967.65 करोड़ रुपए रहा. इस प्रकार से जीएसटी से भी कमाई निरंतर बढ़ रही है. इस वित्त वर्ष में पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले जीएसटी कलेक्शन की कमाई 151.04 करोड़ रुपए बढ़ी है.