हिमाचल में 7 महीनों में इतने हजार लीटर अवैध शराब जब्त, चालू वित्त वर्ष में अभी तक 523 मुकदमे दर्ज

शिमला: हिमाचल में अवैध शराब कारोबार पर कसी जा रही लगाम का अब बड़ा असर दिखने लगा है. प्रदेश के विभिन्न जिलों में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान सात महीनों में 54,945 लीटर शराब की भारी खेप जब्त की गई है. वहीं, चालू वित्त वर्ष में अभी तक 523 मुकदमे दर्ज किए गए हैं. राज्य में विभाग की विशेष टीमें छापेमारी कर रही हैं. ऐसे में विभाग ने 21637.166 लीटर अवैध शराब के साथ-साथ 33308.900 लीटर लाहन विभिन्न स्थानों से बरामद की है.

पिछले महीने यानी अक्टूबर में ही दक्षिण क्षेत्र शिमला में 309.340 लीटर अवैध शराब व 12 लीटर लाहन, मध्य क्षेत्र मंडी में 2678.225 लीटर अवैध शराब व 14 लीटर लाहन व उत्तरी क्षेत्र पालमपुर में 529.150 लीटर शराब व 4870 लीटर लाहन बरामद की है. इसके अलावा, पुलिस जिला बद्दी में 286.09 लीटर अंग्रेजी शराब, कुल्लू में 2090.625 लीटर अंग्रेजी शराब, मंडी में 528.350 लीटर अंग्रेजी शराब, ऊना में 286.045 लीटर अंग्रेजी शराब अवैध शराब पकडी गई है. सरकार ने जिला प्रभारियों को इस कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

जिला स्तर पर विशेष टीमों का गठन

पिछले महीने अक्टूबर महीने में ही विभाग ने पुलिस जिला नुरपुर के डमटाल क्षेत्र के गांव मिलवान, ठाकुरद्वारा, बरोटा, बेला लुडाचा, उलेहरियां में भारी मात्रा में गैर-कानूनी शराब और कई चालू भट्टियां जब्त की, जिन्हें टीम ने मौके पर ही नष्ट कर दिया. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अवैध शराब की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए आबकारी विभाग ने जिला स्तर पर विशेष विभागीय टीमों का गठन किया है. इन टीमों के माध्यम से अवैध शराब के विरुद्ध पूरे राज्य मे सघन अभियान चलाया जा रहा है. ताकि अवैध शराब गतिविधियों को रोका जा सके.