हिमाचल में एक साथ हो रही भर्ती परीक्षाओं की बदलेंगी तारीखें, CM सुक्खू ने सदन में दिया भरोसा
सीएम सुक्खू ने कहा कि परीक्षाएं टालना संभव नहीं है, लेकिन परीक्षाओं की तारीख बदलने पर विचार किया जाएगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 4:34 PM IST
धर्मशाला: हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में गुरुवार को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भरोसा दिलाया कि जो एग्जाम क्लैश हो रहे हैं, उनका समाधान किया जाएगा. सीएम सुक्खू ने एक साथ हो रही भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर यह भरोसा दिया. दरअसल, चंबा के चुराह से भाजपा विधायक डॉक्टर हंसराज ने यह मामला उठाया था. उन्होंने युवाओं की इस समस्या को मुख्यमंत्री के सामने रखा.
पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत उन्होंने कहा कि बहुत से छात्रों के इस विषय को लेकर फोन आ रहे हैं कि सरकार के संज्ञान में यह बात लाई जाए. उन्होंने कहा कि पटवारी भर्ती परीक्षा 23 से 30 नवंबर के बीच है. पुलिस ग्राउंड टेस्ट भी इसी दौरान हो रहा है. टेट की परीक्षा का शेड्यूल भी 22 से 29 नवंबर का है. हिमाचल हाईकोर्ट में क्लर्क की परीक्षा भी इसी माह 22, 29 और 30 को है. इसी अवधि में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की डेट शीट भी है. ये एग्जाम सेंटर भी अलग-अलग जगह पर हैं, इसलिए युवाओं का कितनी जल्दी मूव करना संभव नहीं है. इसलिए कुछ परीक्षाओं को दोबारा से एडजस्ट किया जाए.
इस पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जवाब में कहा कि भाजपा विधायक ने उनके ध्यान में यह बात लाई है, इसलिए जो संभव होगा, सरकार इसे देखेगी और परिस्थिति के अनुसार वैसे करेंगे. उन्होंने बताया कि पटवारी परीक्षा में प्लस टू पास योग्यता है और इसमें 1.90 लाख आवेदक हैं. इतने एग्जाम सेंटर बन चुके हैं, इसलिए इसे टालना संभव नहीं है, लेकिन अन्य परीक्षाओं में से किसको बदला जा सकता है, इस पर विचार किया जाएगा. इसके लिए राज्य चयन आयोग से भी सूचना लेनी पड़ेगी. सीएम सुक्खू ने विश्वास दिलाया कि इस मामले में उचित कदम उठाया जाएगा.