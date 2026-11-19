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हिमाचल में एक साथ हो रही भर्ती परीक्षाओं की बदलेंगी तारीखें, CM सुक्खू ने सदन में दिया भरोसा

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ( @HIMACHAL-VIDHANSABHA )

धर्मशाला: हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में गुरुवार को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भरोसा दिलाया कि जो एग्जाम क्लैश हो रहे हैं, उनका समाधान किया जाएगा. सीएम सुक्खू ने एक साथ हो रही भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर यह भरोसा दिया. दरअसल, चंबा के चुराह से भाजपा विधायक डॉक्टर हंसराज ने यह मामला उठाया था. उन्होंने युवाओं की इस समस्या को मुख्यमंत्री के सामने रखा.

पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत उन्होंने कहा कि बहुत से छात्रों के इस विषय को लेकर फोन आ रहे हैं कि सरकार के संज्ञान में यह बात लाई जाए. उन्होंने कहा कि पटवारी भर्ती परीक्षा 23 से 30 नवंबर के बीच है. पुलिस ग्राउंड टेस्ट भी इसी दौरान हो रहा है. टेट की परीक्षा का शेड्यूल भी 22 से 29 नवंबर का है. हिमाचल हाईकोर्ट में क्लर्क की परीक्षा भी इसी माह 22, 29 और 30 को है. इसी अवधि में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की डेट शीट भी है. ये एग्जाम सेंटर भी अलग-अलग जगह पर हैं, इसलिए युवाओं का कितनी जल्दी मूव करना संभव नहीं है. इसलिए कुछ परीक्षाओं को दोबारा से एडजस्ट किया जाए.