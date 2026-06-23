हिमाचल को संवारने वालों में अग्रिम पंक्ति में शुमार वीरभद्र सिंह की जयंती, विक्रमदित्य सिंह पिता को याद कर हुए भावुक
हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की जयंती पर विक्रमादित्य सिंह, सीएम सुक्खू, जयराम ठाकुर समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 10:39 AM IST|
Updated : June 23, 2026 at 11:42 AM IST
शिमला: पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश को संवारने वालों में अग्रिम पंक्ति में सुमार वीरभद्र सिंह आज भले ही सशरीर नहीं हैं, लेकिन हिमाचल की राजनीति में जो उन्होंने अपनी गहरी छाप छोड़ी है, उनकी स्मृतियों की लहरें अभी भी हिमाचल की जनता के मन में उमड़ती रहती हैं. जय जवान, जय किसान का नारा देने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रेरणा से वीरभद्र सिंह राजनीति में आए थे. स्वयं वीरभद्र सिंह ने स्वीकार किया था कि वे राजनीति शास्त्र का अध्ययन करना चाहते थे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की प्रेरणा से वे सियासत में आ गए. देखते ही देखते वीरभद्र सिंह हिमाचल की जनता के मन में राजा की तरह प्रतिष्ठित हुए और छह बार देवभूमि हिमाचल की सत्ता भी संभाली. आज वीरभद्र सिंह की जयंती है, उनकी जयंती पर उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह, हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है.
'...दूर हो जाने से रिश्ते ख़त्म नहीं होते'
वीरभद्र सिंह के बेटे वर्तमान में हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने पिता की जंयती पर उन्हें याद करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है, "शारीरिक रूप से दूर हो जाने से रिश्ते ख़त्म नहीं होते, वो यादों के रूप में दिल की गहराइयों में और मज़बूत हो जाते हैं. आज मेरे पूज्य पिता, हम सभी के मार्गदर्शक और जन-जन के प्रिय स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की जन्म जयंती है. आज का दिन मेरे लिए केवल उनकी यादों का दिन नहीं है, बल्कि उनके द्वारा दिखाए गए सत्य, सेवा और समर्पण के मार्ग को दोहराने का दिन है.पिताजी, आपके जाने के बाद भी ऐसा कोई पल नहीं बीतता जब मुझे आपकी कमी महसूस न होती हो। आपकी वो सौम्य मुस्कान, हर परिस्थिति में अडिग रहने का आपका साहस, और समाज के हर व्यक्ति के प्रति आपका अगाध प्रेम-आज भी मेरे भीतर एक नई ऊर्जा भर देता है."
इसके साथ ही विक्रमादित्य सिंह लिखते हैं, "आपने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। आज जब मैं लोगों की आँखों में आपके प्रति वही पुराना आदर, सम्मान और असीम स्नेह देखता हूं, तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है. आप कल भी इस माटी के 'राजा' थे, और आज भी लोगों के दिलों के राजा हैं. आज उनकी जन्म जयंती पर मैं उन्हें कोटि-कोटि नमन करता हूं. ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वे जहां भी हों, उनका आशीर्वाद और उनकी दी हुई सीख हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहे. आप हमेशा हमारे विचारों में, हमारी प्रार्थनाओं में और हमारे हर अच्छे कार्य में जीवित रहेंगे. आपकी विरासत को पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ाना ही आपको मेरी सबसे सच्ची श्रद्धांजलि होगी."
'वीरभद्र सिंह जी ने हिमाचल के विकास को नई दिशा प्रदान की'
वीरभद्र सिंह की जयंती पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने श्रद्धांजलि दी है. सीएम सुक्खू ने सोशल मीडिया पर लिखा है, "हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन. उन्होंने जनसेवा के प्रति समर्पण से हिमाचल प्रदेश के विकास को नई दिशा प्रदान की. प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक ताने-बाने को सुदृढ़ करने में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा."
डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने दी श्रद्धांजलि
हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने वीरभद्र सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है. मुकेश अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, "आधुनिक हिमाचल के शिल्पकार व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी की जयंती पर शत्-शत् नमन."
'प्रदेश के विकास और जनसेवा के प्रति योगदान स्मरणीय'
वहीं, हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी वीरभद्र सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजिल दी है. जयराम ठाकुर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, "हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी की जयंती पर उन्हें कोटि-कोटि नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि! प्रदेश के विकास और जनसेवा के प्रति उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा."
बुशहर रियासत की गद्दी से सियासत की गद्दी तक का सफर
महज 13 साल की आयु में बुशहर रियासत की गद्दी संभालने वाले वीरभद्र सिंह का जन्म 23 जून वर्ष 1934 में हुआ था. वीरभद्र सिंह पहली बार वर्ष 1983 में हिमाचल के मुख्यमंत्री बने थे.
कैसे मिली मुख्यमंत्री की कुर्सी?
वीर भद्र सिंह 1980 का चुनाव जीत कर केंद्र में उद्योग राज्य मंत्री थे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने रामलाल ठाकुर को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर वीरभद्र सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया. इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा. वीरभद्र सिंह वर्ष 1983 में पहली बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने. वर्ष 1983 से वर्ष 1985 तक उन्होंने सीएम का पद संभाला और फिर फिर 1985 से 1990 तक दूसरी बार सत्ता पाई. इसके बाद वर्ष 1993 से 1998 की अवधि में तीसरी बार सीएम की कुर्सी संभाली. वर्ष 1998 में हिमाचल में एक रोचक सियासी घटनाक्रम के दौरान भी उन्होंने सीएम पद की शपथ ली, लेकिन रमेश धवाला प्रकरण के बाद राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई. इस तरह तकनीकी रूप से चौथी बार वे मुख्यमंत्री माने गए. फिर 2003 से 2007 पांचवीं बार और 2012 से 2017 तक उन्होंने छठी बार हिमाचल के मुख्यमंत्री बने.
लोकसभा से की थी सियासत की शुरुआत
वीरभद्र सिंह ने सियासत में शुरुआत लोकसभा से की थी. वे सबसे पहले महासू सीट से 1962 में सांसद चुने गए थे. फिर 1967, 1971, 1980 और 2009 में लोकसभा सांसद निर्वाचित हुए. वीरभद्र सिंह केंद्र में कैबिनेट मंत्री भी रहे और राज्यमंत्री का भी पद संभाला. तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार में वीरभद्र सिंह दिसंबर 1976 से 1977 तक पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री रहे.
2021 में वीरभद्र सिंह का निधन
वीरभद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश में विशेषकर शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया. वे अक्सर कहा करते थे कि एक बच्चे के लिए भी स्कूल खोला जाएगा. वीरभद्र सिंह के प्रयासों से ही आईजीएमसी अस्पताल में ओपन हार्ट सर्जरी की शुरुआत हुई थी. अंतिम समय में भी वीरभद्र सिंह ने दो बार कोरोना संक्रमण को मात दी थी. वर्ष 2021 में अप्रैल महीने से वे शिमला स्थित आईजीएमसी अस्पताल में जीवन के लिए जंग लड़ते रहे. शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में ही 8 जुलाई 2021 को उनका निधन हो गया.
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