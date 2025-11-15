Bihar Election Results 2025

'भगवान सद्बुद्धि दें ऐसे मंत्री को जिन्हें पता नहीं क्या बोलना है', जयराम ठाकुर ने किस मंत्री के लिए कही ये बात?

भले ही अभी चुनाव नहीं है लेकिन हिमाचल की राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी अभी से चरम पर पहुंच चुकी है.

JAIRAM THAKUR SLAMS ON CABINET MINISTER JAGAT SINGH NEGI
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (@JairamThakur)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 15, 2025 at 11:10 AM IST

Choose ETV Bharat

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इन दिनों आरोप-प्रत्यारोप और वार-पलटवार का दौर चल रहा है. सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष पर तंज कसते हुए कहा था कि, "जयराम ठाकुर बहुत विचलित हैं और उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है." जगत सिंह नेगी के इस बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने जमकर पलटवार किया है. आखिर किसने क्या कहा है, आइए सिलसिलेवार विस्तार से जानते हैं.

जगत सिंह नेगी को सद्बुद्धि प्रदान करें भगवान: जयराम ठाकुर

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के दिल्ली ब्लास्ट पर दिए बयान को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि, "जगत सिंह नेगी को भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें. प्रदेश सरकार की कैबिनेट में ऐसे मंत्री शामिल किए गए हैं जिन्हें बयान बाजी करने का कोई पता नहीं है. आप जितना चाहें हमें रोकें, लेकिन आपका (प्रदेश सरकार) दौर समाप्त होने वाला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली ब्लास्ट मामले पर स्पष्ट किया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी."

केबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (ETV Bharat)

हिमाचल के कैबिनेट मंत्री जगत नेगी ने क्या कहा था?

हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा कि, "जयराम ठाकुर बहुत विचलित हैं और उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है. आपदा प्रभावितों को चेक दिए गए और सीधे पैसे खाते में भेजे गए, लेकिन जयराम इसे झूठा बता रहे हैं. कार्यक्रम में स्थानीय प्रशासन द्वारा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और स्थानीय विधायकों को बुलाया गया था, लेकिन जयराम नहीं आए. जबकि इस कार्यक्रम में शामिल होकर वो सीएम के सामने अपनी बात रख सकते थे."

इसके साथ ही, जगत सिंह नेगी ने कहा कि, उन्होंने एक बार जयराम ठाकुर के साथ मंच साझा किया था. जिसे लेकर उन पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया और जिसे वो आज तक भुगत रहे हैं. उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि झूठ बोलने के ओलम्पिक में मोदी कैप्टन और जयराम सदस्य हों तो पदक लेकर आएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1500 करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की थी, लेकिन अब तक सहायता नहीं मिली.

'बिहार में ऐतिहासिक जनादेश सुशासन और विकास पर मुहर'

जयराम ठाकुर ने बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत पर बिहार की जनता को बधाई दी है. इस बीच हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, "बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन(एनडीए) की प्रचंड जीत पर पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए सीटीओ चौक पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुआ. बिहार में एनडीए को मिलने वाला ऐतिहासिक जनादेश आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जनकल्याणकारी योजनाओं पर बिहार की मुहर है, सुशासन और विकास को समर्थन है. एनडीए सरकार ने अर्थव्यवस्था को सुदृद्ध किया और सुशासन को बढ़ावा दिया है."

Jairam Thakur Visit Hamirpur
हमीरपुर दौरे पर जयराम ठाकुर (ETV Bharat)

प्रदेश की सरकार अब सामाजिक सरोकार के कार्यक्रमों पर भी राजनीतिक अड़ंगा फंसाने का काम कर रही है. हमीरपुर के लंबलू में महिला सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा था. लेकिन, सरकार द्वारा प्रधान पर दबाव डालने के चलते को मंजूरी नहीं दी गई. जिसे अब दूसरी पंचायत में शिफ्ट किया गया है. मेरे हमीरपुर आने पर भी कांग्रेस नेता बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक सरोकार के कार्य प्रदेश में कहीं भी होंगे, वहां पर जयराम ठाकुर शिरकत करेंगे." -जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष

मृत महिला के परिजनों से मिलने सासन गांव पहुंचे जयराम ठाकुर

नीता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सासन गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने मृत महिला के परिजनों से मुलाकात की और ढांढस बंधाया. एक नाबालिग ने महिला की निर्मम हत्या कर दी थी. इस हत्याकांड पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दुख जताया. इस दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह का मामला हमीरपुर में हुआ है. कहीं न कहीं इस मामले में कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठे हैं. प्रदेश की सरकार को इस मामले की गहनता से जांच करने की जरूरत है." वहीं, विधायक आशीष शर्मा ने मृतक के दिव्यांग बेटे को हर महीने तीन हजार रुपए देने की बात कही है. इसके अलावा मृत महिला के परिजनों ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से बाल अपराध कानून में परिवर्तन कराने की मांग की है.

