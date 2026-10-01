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15 अक्टूबर तक हर स्कूल को लेना होगा तंबाकू मुक्त प्रमाणपत्र, नियम पूरे नहीं करने वाले विद्यालयों पर होगी कार्रवाई

स्कूल को लेना होगा तंबाकू मुक्त प्रमाणपत्र ( Concept Image )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों को अब तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान का प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से रिन्यू करवाना होगा. शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षण संस्थानों को 15 अक्टूबर तक प्रमाणपत्र का नवीनीकरण करवाने के निर्देश दिए हैं. जिन स्कूलों के प्रमाणपत्र की अवधि समाप्त हो चुकी है या नवीनीकरण की प्रक्रिया लंबित है, उन्हें तय समयसीमा में प्रक्रिया पूरी करनी होगी.