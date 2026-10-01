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15 अक्टूबर तक हर स्कूल को लेना होगा तंबाकू मुक्त प्रमाणपत्र, नियम पूरे नहीं करने वाले विद्यालयों पर होगी कार्रवाई

तंबाकू मुक्त प्रमाणपत्र के लिए स्कूलों को कई निर्धारित मानकों को करना होगा पूरा. स्कूल के 100 गज के दायरे में भी नहीं बिकेगा तंबाकू.

स्कूल को लेना होगा तंबाकू मुक्त प्रमाणपत्र
स्कूल को लेना होगा तंबाकू मुक्त प्रमाणपत्र (Concept Image)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 5:35 PM IST

2 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों को अब तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान का प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से रिन्यू करवाना होगा. शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षण संस्थानों को 15 अक्टूबर तक प्रमाणपत्र का नवीनीकरण करवाने के निर्देश दिए हैं. जिन स्कूलों के प्रमाणपत्र की अवधि समाप्त हो चुकी है या नवीनीकरण की प्रक्रिया लंबित है, उन्हें तय समयसीमा में प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के तहत स्कूल परिसरों को पूरी तरह तंबाकू मुक्त रखने पर जोर दिया गया है. शिक्षा विभाग ने संस्थानों को पहले जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार तत्काल कार्रवाई करने को कहा है.

100 गज के दायरे में भी नहीं बिकेगा तंबाकू

तंबाकू मुक्त प्रमाणपत्र के लिए स्कूलों को कई निर्धारित मानकों को पूरा करना होगा. स्कूल परिसर के भीतर तंबाकू के सेवन या इसके किसी भी प्रमाण, जैसे सिगरेट के टुकड़े, गुटखे के पाउच या तंबाकू के दाग नहीं होने चाहिए. मुख्य प्रवेश द्वार और परिसर में तंबाकू मुक्त क्षेत्र के सूचना बोर्ड लगाना भी जरूरी होगा.

इसके अलावा स्कूल की बाहरी सीमा से 100 गज के दायरे को पीली रेखा से चिन्हित करना होगा. इस दायरे में किसी भी दुकान पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं होनी चाहिए. स्कूल को परिसर में तंबाकू नियंत्रण के लिए शिक्षक या छात्र को तंबाकू मॉनिटर के रूप में नामित करना होगा.

छह महीने में एक जागरूकता गतिविधि जरूरी

स्कूलों को तंबाकू के दुष्प्रभावों से संबंधित पोस्टर और जागरूकता सामग्री प्रदर्शित करनी होगी. साथ ही हर छह महीने में कम से कम एक तंबाकू नियंत्रण एवं जागरूकता गतिविधि आयोजित करना अनिवार्य होगा. स्कूल की आचार संहिता में भी तंबाकू मुक्त नीति को शामिल करना होगा.

ये 9 शर्तें पूरी करना जरूरी

  1. परिसर में तंबाकू मुक्त क्षेत्र का साइनबोर्ड
  2. मुख्य गेट/बाउंड्री वॉल पर तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान का बोर्ड
  3. परिसर में तंबाकू सेवन का कोई प्रमाण नहीं
  4. तंबाकू के दुष्प्रभावों से संबंधित जागरूकता सामग्री
  5. हर छह महीने में कम से कम एक तंबाकू नियंत्रण गतिविधि
  6. शिक्षक या छात्र को तंबाकू मॉनिटर नामित करना
  7. आचार संहिता में तंबाकू मुक्त नीति शामिल करना
  8. स्कूल के बाहर 100 गज की दूरी को पीली रेखा से चिन्हित करना
  9. 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक सुनिश्चित करना

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