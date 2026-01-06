ETV Bharat / state

हिमाचल में इस विभाग के पुनर्गठन को मंजूरी, विभिन्न श्रेणियों के कई पद समाप्त

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने इस विभाग के पुनर्गठन को मंजूरी दी है. जिसके बाद कई पद समाप्त कर दिए गए हैं.

Himachal Environment Department
हिमाचल पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पुनर्गठन को मंजूरी (NOTIFICATION)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 6, 2026 at 8:03 PM IST

2 Min Read
शिमला: हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग के ढांचे को और प्रभावी बनाने के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है. राज्यपाल ने विभाग के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है. इस फैसले के तहत विभाग में कुछ पुराने पदों को समाप्त किया गया है, जबकि नए पदों के सृजन और उन्हें भरने के आदेश जारी किए गए हैं. इसे लेकर अतिरिक्त सचिव (EST & CC) की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है.

क्यों किया गया विभाग का पुनर्गठन?

सरकार का उद्देश्य विभागीय कार्यप्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित और जरूरतों के अनुरूप बनाना है. बदलती तकनीकी आवश्यकताओं और जलवायु परिवर्तन से जुड़े कार्यों को ध्यान में रखते हुए पदों के ढांचे में बदलाव किया गया है, ताकि कामकाज में गति और दक्षता लाई जा सके.

Himachal Environment Department
अतिरिक्त सचिव की ओर से जारी अधिसूचना (NOTIFICATION)

कौन-कौन से पद किए गए समाप्त?

जारी अधिसूचना के अनुसार विभाग में कुल पांच मौजूदा पदों को समाप्त किया गया है. इनमें एक प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर (बायोटेक्नोलॉजी) का पद, एक सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर (प्लानिंग) का पद, एक प्रोजेक्ट ऑफिसर का पद और दो रिसर्च असिस्टेंट के पद शामिल हैं. इन पदों को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया गया है.

किन नए पदों का हुआ सृजन

नोटिफिकेशन के मुताबिक पे मैट्रिक्स लेवल-11 में 38,500 से 1,22,700 रुपये के वेतनमान पर पांच नए पद सृजित किए गए हैं. इनमें एक जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर (बायोटेक्नोलॉजी), दो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर (जलवायु परिवर्तन) और दो जूनियर पर्यावरण अधिकारी के पद शामिल हैं. इन पदों को तुरंत प्रभाव से भरने के आदेश भी दिए गए हैं.

इन नए पदों पर होने वाला खर्च वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान मेजर हेड 3425-060-001-02-SOE-01 के अंतर्गत डेबिट किया जाएगा. सरकार का मानना है कि इस पुनर्गठन से पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े कार्यों को बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सकेगा और विभाग की कार्यक्षमता मजबूत होगी.

