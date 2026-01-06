ETV Bharat / state

हिमाचल में इस विभाग के पुनर्गठन को मंजूरी, विभिन्न श्रेणियों के कई पद समाप्त

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग के ढांचे को और प्रभावी बनाने के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है. राज्यपाल ने विभाग के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है. इस फैसले के तहत विभाग में कुछ पुराने पदों को समाप्त किया गया है, जबकि नए पदों के सृजन और उन्हें भरने के आदेश जारी किए गए हैं. इसे लेकर अतिरिक्त सचिव (EST & CC) की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है. क्यों किया गया विभाग का पुनर्गठन? सरकार का उद्देश्य विभागीय कार्यप्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित और जरूरतों के अनुरूप बनाना है. बदलती तकनीकी आवश्यकताओं और जलवायु परिवर्तन से जुड़े कार्यों को ध्यान में रखते हुए पदों के ढांचे में बदलाव किया गया है, ताकि कामकाज में गति और दक्षता लाई जा सके. अतिरिक्त सचिव की ओर से जारी अधिसूचना (NOTIFICATION) कौन-कौन से पद किए गए समाप्त?