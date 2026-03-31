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हिमाचल में 1 अप्रैल से बदल जाएंगी ये चीजें, लागू होंगे नए नियम, जानें किसे होगा फायदा और किसे नुकसान

1 अप्रैल 2026 से कई बदलाव लागू हो रहे हैं. कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी के साथ-साथ एंट्री टैक्स, शराब की नई कीमतें प्रभावी होंगी.

1 अप्रैल से बदल जाएंगे नियम
1 अप्रैल से बदल जाएंगे नियम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 10:56 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में नया वित्त वर्ष जैसे ही दस्तक देने जा रहा है, वैसे ही आम लोगों की जेब, रोज़मर्रा की ज़िंदगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डालने वाले कई बड़े बदलाव एक साथ लागू होने वाले हैं. 1 अप्रैल से शुरू हो रहे इस नए वित्तीय वर्ष के साथ सरकार ने जहां राजस्व बढ़ाने के लिए कुछ कड़े फैसले लिए हैं, वहीं राहत देने वाले कदम भी उठाए यानी एक तरफ खर्च बढ़ेगा, तो दूसरी तरफ आय में भी कुछ सहारा मिलने की उम्मीद है.

सबसे पहले बात करें आम उपभोक्ता की, तो प्रदेश में एंट्री टैक्स में बढ़ोतरी का असर बाजार में आने वाले कई सामानों की कीमतों पर दिखाई दे सकता है . यानी रोजमर्रा की चीजें महंगी हो सकती हैं, जिसका सीधा असर हर घर के बजट पर पड़ेगा. वहीं शराब के शौकीनों के लिए भी 1 अप्रैल से झटका तय है, क्योंकि नई आबकारी नीति के तहत शराब की बोतलों के दाम बढ़ सकते हैं, लेकिन कहानी सिर्फ महंगाई तक सीमित नहीं है. इस नए वित्त वर्ष में सरकार ने ग्रामीण और निम्न आय वर्ग से जुड़े लोगों को राहत देने का भी प्रयास किया है. पंचायत चौकीदारों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और अन्य मानदेय आधारित कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, उनके मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा हुई है.

वहीं, इसी कड़ी में पशुपालन से जुड़े लाखों किसानों के लिए भी राहत की खबर है. दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी लागू होने जा रही है, जिससे दुग्ध उत्पादकों की आय में इजाफा होगा. पहाड़ी प्रदेश में जहां पशुपालन आय का एक अहम स्रोत है, वहां यह फैसला सीधे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला साबित हो सकता है. कुल मिलाकर, 1 अप्रैल से हिमाचल प्रदेश में सिर्फ तारीख नहीं बदल रही, बल्कि लोगों की जेब, उनकी आमदनी और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई समीकरण भी बदलने वाले हैं. ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि कौन-सा बदलाव आपके लिए राहत लेकर आ रहा है और कौन-सा आपकी जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल सकता है .

एंट्री टैक्स में बढ़ोतरी

हिमाचल में प्रदेश करने वाले वाहन मालिकों की अब जेब ढीली होने वाली है . प्रदेश में 1 अप्रैल से एंट्री टैक्स बढ़ने वाला है . जिसका असर प्रदेश की सीमा के अंदर आने वाले हजारों वाहन मालिकों की जेब पर पड़ने वाला है . हालांकि एंट्री टैक्स में बढ़ोतरी लगूं होने से पहले ही सरकार के इस फैसले का चौहतरफा विरोध शुरू हो गया है . पंजाब के साथ लगते सीमा क्षेत्र में टेंशन बढ़ गई है . पड़ोसी राज्य पंजाब में बड़े स्तर पर टैक्स बढ़ाने का पुरजोर विरोध हो रहा है . इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी परेशानियां बढ़ने वाली है . ऐसे में नए एंट्री टैक्स लागू होने से दो दिन पहले ही बॉर्डर एरिया में रहने वाले स्थानीय लोगों ने विरोध स्वरूप टोल प्लाजा पर लगे बैरिकेट्स को हटा दिया और बाहरी गाड़ियों को एंट्री दे दी, ऐसे में स्थिति विकट हो गई है . वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह को पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से बात कर मामला सुलझाने की सलाह दी है.

जयराम ठाकुर ने कहा, 'ये चिंता का विषय है और दोनों राज्यो के बीच विवाद खड़ा हो गया है. बॉर्डर एरिया के हिमाचल के लोग भी विरोध कर रहे हैं और अन्य राज्य के लोग भी सड़कों पर उतर गए हैं . दोनों राज्यों में टकराव की स्थिति बन गई है . ऐसे में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से भी बात करनी चाहिए और इस मामले को सुलझाने का प्रयास किया जाना चाहिए .' इस मुद्दे पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि इस संबंध में वे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से चर्चा की जाएगी. मंत्रिमंडल की बैठक में इसको लेकर चर्चा की होगी और वो पूरी स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री को अवगत करवाएंगे . एंट्री टैक्स को लेकर सरकार पुनर्विचार करेगी . उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों को राहत देने की बात कही है.

शराब की नए रेट होंगे लागू

प्रदेश वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ठेकों का आवंटन होने से अब शराब की नई कीमत लागू हो जाएगी. पहाड़ी राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के उद्देश्य से सरकार ने शराब के ठेकों की नीलामी और अन्य करों से नए वित्त वर्ष में करीब 2900 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. ऐसे में प्रदेश में शराब महंगी हो सकती है . हालांकि स्टेट टैक्स एंड एक्साइज कमिश्नर डॉ. युनूस पहले ही कह चुके हैं कि 'इस बार शराब के ठेकों की नीलामी सहित अन्य आबकारी से 2900 करोड़ के राजस्व प्राप्त का लक्ष्य तय किया है, लेकिन इसके बाद भी शराब की बोतल के रेट में अधिक बढ़ोतरी नहीं होगी.

नए वित्त वर्ष में इनको मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय

प्रदेश में 1 अप्रैल से लागू होने वाले वित्त वर्ष में कई वर्गों की आर्थिक सेहत सुधारने वाली है. जिसका ऐलान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 21 मार्च को विधानसभा में पेश किए हुए अपने कार्यकाल के चौथे बजट भाषण में किया है . इसके मुताबिक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत 1 हजार 831 कर्मचारियों में से सात वर्ष पूर्ण कर चुके विभिन्न श्रेणियों के 823 कर्मचारियों को 1 अप्रैल, 2026 से एकमुश्त औसतन वृद्धि प्रदान की जाएगी. इसी प्रकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों को भी सुखविंदर सिंह सुक्खू के बजट में सुख की खबर दी है. इनकी सैलरी में भी बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है. वहीं प्रदेश में नए वित्त वर्ष में चौकीदार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से लेकर आशा वर्कर्स तक के मानदेय में भी बढ़ोतरी होने वाली है.

पशु पलकों की सुधरेगी आर्थिक सेहत

प्रदेश में पशु पालन पर आधारित किसानों की नए वित्त वर्ष में आर्थिक सेहत सुधारने वाली है . मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पेश किए गए बजट में गाय और भैंस के दूध की खरीद के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 10 रुपए की बढ़ोतरी का ऐलान की है . ऐसे में अब नए वित्त वर्ष से गाय के दूध का क्रय मूल्य को 51 रूपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 61 रूपये प्रति लीटर और भैंस के दूध का क्रय मूल्य 61 रूपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 71 रूपये प्रति लीटर किया गया है .

प्राकृतिक उत्पादों पर लागू होगा बढ़ा हुआ MSP

हिमाचल में प्राकृतिक खेती से जुड़े 2 लाख 23 हजार किसानों पर भी नया वित्त वर्ष राहत की बारिश करने जा रहा है . सीएम सुक्खू ने बजट भाषण में प्राकृतिक खेती की तकनीक से तैयार किए गए उत्पादों के MSP में बढ़ौतरी का ऐलान किया है . ऐसे में अब कल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष में किसानों से गेहूँ अब 80 रूपये प्रति किलोग्राम खरीदा जाएगा . अभी गेहूं पर 60 रुपए MSP दिया जा रहा है . इसी तरह से नए वित्त वर्ष में मक्का के MSP को 40 रूपये से बढ़ाकर 50 रूपय प्रति किलोग्राम किया गया है . वहीं पांगी घाटी के जौ को अब 80 रूपये प्रति किलोग्राम खरीदा जाएगा . वर्तमान में यही कीमत 60 रुपए किलो है . इसके अलावा अब किसानों से हल्दी 150 रुपए किलो खरीदी जाएगी, वहीं अभी हल्दी का MSP को 90 रूपये से किलो है. इसके अतिरिक्त नए वित्त वर्ष में प्रदेश में किसानों से अदरक 30 रुपए किलो खरीदा जाएगा . प्रदेश सरकार इस बजट में पहली बार अदरक के MSP को 30 रूपये प्रति किलोग्राम किए जाने की घोषणा की है.

1 अप्रैल से 11 की जगह मिलेगा 12 किलो आटा

प्रदेश में लाखों APL परिवारों के लिए भी कुछ राहत की खबर है . मार्च माह में जिन APL परिवारों को 11 किलो आटा दिया जा रहा था . अब इसकी मात्रा में 1 किलो की बढ़ोतरी की गई है . हिमाचल में कल से प्रदेश 5389 उचित मूल्य की दुकानों में 12 लाख के करीब APL को 1 अप्रैल से 12 किलो आटा प्रति परिवार दिया जाएगा . वहीं प्रदेश में सप्लाई ऑर्डर जारी होने के बाद 35 हजार क्विंटल से अधिक चीनी का कोटा भी पहुंच गया है . ऐसे में उपभोक्ताओं को अप्रैल महीने चीनी के संकट से नहीं जूझना पड़ेगा . बता दें कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में डिपुओं की सबसे अधिक संख्या 4974 है. वहीं प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 415 उचित मूल्यों की दुकानें है.

गैस सिलेंडर की नई कीमत होगी लागू

देश सहित प्रदेश में हर महीन गैस सिलेंडरों के नए दाम तय होते हैं, ऐसे में कल से प्रदेश में गैस सिलेंडरों की नई कीमत लागू होगी.

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