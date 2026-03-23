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पंजाब सरकार के विरोध के बाद बैकफुट पर हिमाचल सरकार! एंट्री टैक्स में बढ़ाई गई दरों पर होगा पुनर्विचार

इस मुद्दे पर सरकार के भीतर भी अलग-अलग बयान सामने आए हैं.

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पंजाब सरकार के विरोध के बाद बैकफुट पर हिमाचल सरकार (ANI)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 9:30 PM IST

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शिमला: पंजाब सरकार के विरोध और सीमावर्ती इलाकों में हो रहे प्रदर्शनों के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार एंट्री टैक्स बढ़ोतरी के फैसले पर बैकफुट पर नजर आ रही है. अब सरकार इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने की तैयारी में है. हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई.

विरोध के बाद बदला रुख

हिमाचल में बाहरी वाहनों पर बढ़ाए गए एंट्री टैक्स को लेकर पंजाब में कड़ा विरोध देखने को मिला. इसके चलते दोनों राज्यों के बीच तनाव की स्थिति बन गई. स्थिति को संभालने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से बातचीत भी की है, ताकि कोई समाधान निकाला जा सके.

सरकार कर रही नीति पर विचार

संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक “लिबरल पॉलिसी” लाने पर विचार कर रही है. उन्होंने बताया कि टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अब इसे और बेहतर बनाने के लिए विकल्प तलाशे जा रहे हैं.

इस मुद्दे पर सरकार के भीतर भी अलग-अलग बयान सामने आए हैं. पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पंजाब चाहे तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकता है. वहीं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि यह फैसला राज्य की आय बढ़ाने के लिए लिया गया था, लेकिन अब दोनों राज्यों के बीच सामंजस्य बनाना जरूरी है.

विपक्ष का सरकार पर हमला

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह फैसला बिना सोचे-समझे लिया गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की "अपरिपक्वता" के कारण प्रदेश की छवि पर असर पड़ा है और अब दबाव में आकर फैसला बदलने की बात की जा रही है. भाजपा के अन्य नेताओं ने भी एंट्री टैक्स बढ़ोतरी को गलत बताया है. उनका कहना है कि इससे न केवल बाहरी लोगों बल्कि हिमाचल के लोगों पर भी असर पड़ेगा. उन्होंने सरकार से इस फैसले को पूरी तरह वापस लेने की मांग की है.

एंट्री टैक्स का मुद्दा अब बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया है. एक ओर सरकार इसे सुधारने की बात कर रही है, वहीं विपक्ष इसे गलत फैसला बता रहा है. आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि सरकार इस पर क्या अंतिम निर्णय लेती है और क्या दोनों राज्यों के बीच सहमति बन पाती है.

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