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पंजाब सरकार के विरोध के बाद बैकफुट पर हिमाचल सरकार! एंट्री टैक्स में बढ़ाई गई दरों पर होगा पुनर्विचार

पंजाब सरकार के विरोध के बाद बैकफुट पर हिमाचल सरकार ( ANI )

शिमला: पंजाब सरकार के विरोध और सीमावर्ती इलाकों में हो रहे प्रदर्शनों के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार एंट्री टैक्स बढ़ोतरी के फैसले पर बैकफुट पर नजर आ रही है. अब सरकार इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने की तैयारी में है. हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई. विरोध के बाद बदला रुख हिमाचल में बाहरी वाहनों पर बढ़ाए गए एंट्री टैक्स को लेकर पंजाब में कड़ा विरोध देखने को मिला. इसके चलते दोनों राज्यों के बीच तनाव की स्थिति बन गई. स्थिति को संभालने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से बातचीत भी की है, ताकि कोई समाधान निकाला जा सके. सरकार कर रही नीति पर विचार संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक “लिबरल पॉलिसी” लाने पर विचार कर रही है. उन्होंने बताया कि टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अब इसे और बेहतर बनाने के लिए विकल्प तलाशे जा रहे हैं.