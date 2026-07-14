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वायनाड भूस्खलन के 7 दिन बाद हिमाचल के इंजीनियर की अंतिम विदाई, छह दिन बाद मिला था शव, बेटे ने दी मुखाग्नि

वायनाड भूस्खलन में गई थी विक्रम राणा की जान ( ETV BHARAT )