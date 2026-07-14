वायनाड भूस्खलन के 7 दिन बाद हिमाचल के इंजीनियर की अंतिम विदाई, छह दिन बाद मिला था शव, बेटे ने दी मुखाग्नि
जैसे ही विक्रम राणा का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, पूरा माहौल गमगीन हो गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 2:49 PM IST
फतेहपुर: केरल के वायनाड में हुए भीषण भूस्खलन हादसे में जान गंवाने वाले हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के फतेहपुर उपमंडल के टकोली गिरथा निवासी इंजीनियर विक्रम सिंह राणा का रविवार को गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया गया. हादसे के सात दिन बाद उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. विक्रम का शव हादसे के छह दिन बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान बरामद हुआ था. अंतिम संस्कार के दौरान उनके बेटे ने पिता को मुखाग्नि दी. इस मार्मिक पल को देखकर मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं.
छह दिन तक चलता रहा इंतजार, फिर मिली दुखद खबर
7 जुलाई को केरल के वायनाड में अनाक्कोम्पोयिल-मेप्पाडी सुरंग परियोजना स्थल पर हुए भीषण भूस्खलन के बाद विक्रम सिंह राणा लापता हो गए थे. परिवार को उम्मीद थी कि वह सुरक्षित लौट आएंगे, लेकिन लगातार छह दिनों तक चले व्यापक खोज अभियान के बाद उनका शव नदी किनारे से बरामद हुआ. शनिवार को शव मिलने के बाद रविवार को उसे उनके पैतृक गांव लाया गया, जहां अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे.
बेटे ने दी मुखाग्नि, गांव में पसरा मातम
जैसे ही विक्रम राणा का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, पूरा माहौल गमगीन हो गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था. अंतिम संस्कार के दौरान उनके बेटे ने पिता को मुखाग्नि दी. विक्रम अपने पीछे पत्नी, एक बेटा और एक बेटी छोड़ गए हैं। पूरे गांव ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी.
परिवार ने केरल सरकार का जताया आभार
विक्रम राणा के भाई प्रमोद राणा ने बताया कि शव की तलाश के लिए केरल सरकार ने पूरा सहयोग किया. उन्होंने कहा कि करीब एक हजार स्वयंसेवकों, राहत दलों और स्निफर डॉग्स की मदद से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद शव बरामद हो सका. उन्होंने इस कठिन समय में सहयोग के लिए केरल सरकार, वहां के मंत्रियों और सांसद प्रियंका गांधी का विशेष रूप से आभार जताया.
'ऐसी मौत को शहादत का दर्जा मिले'
पूर्व मंत्री राकेश पठानिया ने भी अंतिम संस्कार में पहुंचकर परिवार को सांत्वना दी. उन्होंने कहा कि विक्रम राणा देश के विकास से जुड़े एक महत्वपूर्ण परियोजना पर कार्य कर रहे थे और ऐसी दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों को भी शहादत जैसा सम्मान देने पर केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार से आग्रह किया जाएगा. वहीं, एसडीएम फतेहपुर रमन शर्मा ने कहा कि प्रशासन परिवार के संपर्क में है और सरकार से मिलने वाली हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
वायनाड हादसे में हिमाचल के दो इंजीनियरों की गई जान
गौरतलब है कि 7 जुलाई 2026 को केरल के वायनाड में अनाक्कोम्पोयिल-मेप्पाडी सुरंग परियोजना स्थल पर हुए भीषण भूस्खलन में हिमाचल प्रदेश के दो इंजीनियरों की मौत हुई थी. मंडी जिले के रहने वाले सिविल इंजीनियर राहुल शर्मा का शव हादसे के दो दिन बाद बरामद हो गया था और उनका अंतिम संस्कार 10 जुलाई को किया गया। वहीं कांगड़ा के फतेहपुर निवासी कंस्ट्रक्शन मैनेजर विक्रम सिंह राणा का शव छह दिन बाद मिला, जिसके चलते उनकी अंतिम विदाई हादसे के सातवें दिन हो सकी। इस हादसे ने पूरे हिमाचल प्रदेश को गहरा सदमा दिया है.
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