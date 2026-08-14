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'अपना अपना सारो, जित्थे मर्जी मरे करतारो', सोशल मीडिया पर डीए को लेकर कर्मचारियों में मजेदार चर्चा

राजेंद्र मिन्हास ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 'कितने साथियों को मेरी तरह लगता है की कल DA की घोषणा नहीं होगी ?' इसके जवाब में नसीब सैनी ने लिखा 'ओपीएस मिल गई...डीए भूल जाओ' रणबीर कुमार ने पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा कि 'धान की पैदावार कितनी होगी ये धान की लंबाई से ही पता चल जाता है' नसीब राणा ने लिखा ' अब विश्वास उठ गया है सुक्खू जी बोलते कुछ और हैं करते कुछ और हैं.' पीएस ठाकुर ने लिखा ' 100 प्रतिशत नहीं होगी'

दरअसल, हिमाचल हाई कोर्ट की ओर से डीए भुगतान के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन तय की जा चुकी है। अब उल्टी गिनती शुरू होते ही स्वतंत्रता दिवस की इस तारीख पर सबका ध्यान टिक गया है. कर्मचारी हलकों में डीए को लेकर बेसब्री इस कदर है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स से लेकर फेसबुक वॉल्स तक बस एक ही सवाल तैर रहा है कि "क्या इस 15 अगस्त को डीए मिलेगा या नहीं?" कर्मचारियों के बीच अटकलों और दावों का दौर पूरी तेजी पर है.

शिमला: हिमाचल दिवस और 15 अगस्त जैसे बड़े मंचों से राज्य के कर्मचारियों के लिए सौगातों की पुरानी परंपरा रही है। ऐसे में इस बार भी लाल किले की गूंज के बीच शिमला से लेकर धर्मशाला तक सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स एक ही उम्मीद लगाए बैठे हैं क्या सुक्खू सरकार डीए (महंगाई भत्ते) का तोहफा देगी?

नरेश ठाकुर नाम के यूजर ने लिखा 'उफ़ तलक करते नहीं, ज़िल्ले इलाही के खिलाफ, आपको दरबार की आदत है कितने दरबारी हैं आप' इस पर आरके सूद ने लिखा 'अब तलख सभी दरबारी सोशल मीडिया में शमा जला कर सरकार रिपीट करवाने में मशगूल हैं' नरेश ठाकुर ने एक और पोस्ट में लिखा कि DA और पे एरियर की डिमांड कम है या कर्मचारियों को इसकी जरूरत नहीं है. इस पर मोती लाल मठ ने लिखा 'अपना अपना सारो, जित्थे मर्जी मरे करतारो' प्रकाश चंद्रा ने लिखा 'आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे ". सर समझ गये. DA के चक्कर में सैलरी खतरे में'

राम प्रकाश शर्मा ने लिखा कि 'कर्मचारियों को 15 अगस्त के अवसर पर चरणबद्ध वाले मुख्यमंत्री से बहुत उम्मीदें हैं.' प्रशांत रमोत्रा ने इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा उम्मीद पर दुनिया कायम है. सुमन पुंडीर ने पोस्ट करते हुए लिखा क्या 15 अगस्त को हिमाचल कर्मचारी को डीए मिल जाएगा ? आप सब को कितनी उम्मीद है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने किए पोस्ट (SOCIAL MEDIA)

3 फीसदी डीए और ₹700 करोड़ का गणित

अगर सरकार स्वतंत्रता दिवस के मंच से महज 3 फीसदी डीए का ऐलान भी करती है, तो प्रदेश के खजाने पर सीधे 550 से 700 करोड़ रुपये का बड़ा वित्तीय बोझ आ गिरेगा. आर्थिक मोर्चे पर कड़े दबाव को देखते हुए एक बीच का रास्ता भी काफी चर्चा में है. संभव है कि सरकार कर्मचारियों को खुश करने के लिए करंट डेट से 3 फीसदी डीए देने की घोषणा कर दे और पुराने बकाये (एरियर) को फिलहाल होल्ड पर रख दे, अगर सुक्खू सरकार ये फार्मूला अपनाती है, तो खजाने पर तुरंत पड़ने वाला बोझ घटकर करीब 300 करोड़ रुपये रह जाएगा. वैसे जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में दो बार पंद्रह अगस्त को डीए मिला था. इस सरकार के कार्यकाल में पिछले साल 15 अगस्त पर कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी थी. ऐसे में आशा है कि इस बार कोई सुख का समाचार आएगा. ये ध्यान रखना होगा कि पिछले साल अक्टूबर 2025 में तीन फीसदी डीए दिया गया था.

कर्मचारियों ने पूछा क्या 15 अगस्त को मिलेगा डीए (SOCIAL MEDIA)

क्या आएगा सुख का समाचार

वैसे जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में दो बार पंद्रह अगस्त को डीए मिला था. इस सरकार के कार्यकाल में पिछले साल 15 अगस्त पर कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी थी. ऐसे में आशा है कि इस बार कोई सुख का समाचार आएगा. ये ध्यान रखना होगा कि पिछले साल अक्टूबर 2025 में तीन फीसदी डीए दिया गया था.

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