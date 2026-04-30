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हाईकोर्ट पहुंचा कर्मचारियों के लंबित DA का मामला, HC ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस

याचिकाकर्ता के अनुसार, लंबित DA के कारण कर्मचारियों को हर महीने करीब 10 हजार रुपये का नुकसान हो रहा है.

HIMACHAL HIGH COURT
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 30, 2026 at 9:55 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लंबित महंगाई भत्ते (DA) का मुद्दा अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट तक पहुंच गया है. याचिकाकर्ताओं ने DA का भुगतान न होने को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया है. गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए. मामले में हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जियालाल भारद्वाज की बेंच सुनवाई कर रही है. मामले की अगली सुनवाई 6 जून को तय की गई है.

याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों का करीब 15 फीसदी महंगाई भत्ता अभी तक लंबित है. केंद्र सरकार की तुलना में हिमाचल के कर्मचारियों को कम DA मिल रहा है, जिससे हर महीने उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. इस मुद्दे को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है.

हर महीने हजारों रुपये का नुकसान

याचिकाकर्ता के अनुसार, लंबित DA के कारण कर्मचारियों को हर महीने औसतन करीब 10 हजार रुपये का नुकसान हो रहा है. प्रदेश में लगभग 1.91 लाख कर्मचारी और 1.71 लाख पेंशनर इस समस्या से प्रभावित बताए गए हैं. लंबे समय से भुगतान न होने के कारण अब मामला न्यायालय में पहुंचा है. याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2023 से जनवरी 2026 के बीच कई चरणों में DA बढ़ाया गया, लेकिन उसका भुगतान लंबित ही रहा. जुलाई 2023 में 4%, जनवरी 2024 में 4%, जुलाई 2024 में 3%, जनवरी 2025 में 2%, जुलाई 2025 में 3% और जनवरी 2026 में 2% DA लंबित रह गया. इस तरह कुल मिलाकर 15% DA का भुगतान अभी बाकी है.

कोर्ट के आदेश के बाद बढ़ी उम्मीदें

हाई कोर्ट द्वारा नोटिस जारी होने के बाद कर्मचारियों और पेंशनरों को अब राहत की उम्मीद जगी है. यदि अदालत इस मामले में सकारात्मक फैसला देती है, तो लाखों लोगों को सीधा आर्थिक लाभ मिल सकता है. अब सबकी नजर आगामी सुनवाई पर टिकी है.

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