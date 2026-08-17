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क्या हिमाचल में अतीत की बात हो जाएगी डीए और एरियर की अदायगी, वित्त सचिव ने कही थी फ्रीज करने की बात, अब आगे क्या?

हिमाचल के कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग डीए व एरियर की अधूरी ही रह गई. रजनीश शर्मा की रिपोर्ट...

हिमाचल कर्मचारियों की पूरी नहीं हुई डीए व एरियर की आस!
हिमाचल कर्मचारियों की पूरी नहीं हुई डीए व एरियर की आस! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 9:01 PM IST

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शिमला: आजादी का दिन बीत गया, लेकिन हिमाचल के कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग डीए व एरियर की अधूरी ही रह गई. क्या हिमाचल प्रदेश में डीए व एरियर अतीत की बात हो जाएगी? ऐसा इसलिए कि हिमाचल सरकार का खजाना संभालने वाले प्रधान वित्त सचिव देवेश कुमार ने छह महीने पहले ही राज्य सरकार को सलाह दे दी थी कि खजाने की हालात ऐसी नहीं है कि डीए व एरियर दिया जा सके. देवेश कुमार ने राज्य सरकार के मुखिया यानी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू व उनकी कैबिनेट के सदस्यों सहित कांग्रेस विधायकों की मौजूदगी में साफ कह दिया था कि डीए फ्रीज करना होगा, नहीं दे पाएंगे एरियर.

देवेश कुमार ने ये भी कहा था कि ओपीएस की जगह यूपीएस का सोचना होगा. उसी समय ये आशंका पैदा हो गई थी कि आने वाले समय में डीए व एरियर के लिए कर्मचारियों तथा पेंशनर्स के हिस्से केवल इंतजार ही आएगा. कर्मचारियों की ये आशंका 15 अगस्त को सही साबित हुई है. हमीरपुर के बड़सर में 15 अगस्त के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कर्मचारियों को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से आस थी कि उन्हें कम से कम डीए की तीन फीसदी की किश्त जरूर मिलेगी. वहीं, खजाने की स्थिति को देखकर सभी के मन में आशंका थी कि डीए व एरियर दूर की कौड़ी ही साबित होगी, ऐसा ही हुआ भी. ऐसे में हिमाचल में डीए व एरियर का बकाया और खजाने की स्थिति की पड़ताल जरूरी है.

सीएम सुक्खू ने मांगी थी खजाने की हालत की प्रेजेंटेशन

हिमाचल प्रदेश में आर्थिक स्थिति को लेकर अकसर चर्चाएं होती रहती हैं. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया है कि हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2032 में देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाएंगे. साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वर्ष 2027 तक हिमाचल आत्मनिर्भर हो जाएगा. हालांकि, सरकारी दावे और खजाने की हकीकत कुछ और ही है. फरवरी 2026 में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त विभाग से एक प्रेजेंटेशन तैयार करने को कहा. उस प्रेजेंटेशन में हिमाचल के खजाने की सारी स्थितियों को स्पष्ट करने के लिए कहा था.

प्रधान वित्त सचिव देवेश कुमार ने उस प्रेजेंटेशन में सभी आंकड़ों को स्पष्ट करते हुए राज्य सरकार को सलाह दी थी कि अभी स्थिति ऐसी है कि डीए फ्रीज करना होगा और एरियर की देनदारी संभव नहीं है. यही नहीं, ओपीएस की जगह यूपीएस का विकल्प देखने की बात भी देवेश कुमार ने कही थी. वित्त सचिव ने कहा था कि केंद्र से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट खत्म होने पर धन की कमी के कारण डीए फ्रीज करना होगा. साथ ही साफ शब्दों में कह दिया था कि एरियर देने की स्थिति में खजाना नहीं है. एक बड़ी बात और कही थी कि दो साल से खाली पद खत्म करने होंगे और नई भर्ती की स्थिति में भी सरकार नहीं है.

देवेश कुमार ने साथ ही बताया था कि पिछले वेतन आयोग का एरियर ही 8500 करोड़ रुपए है. इसके अलावा पांच हजार करोड़ का डीए व डीआर एरियर बकाया है. ये सारी स्थितियां फरवरी 2026 की हैं. उसके बाद से हिमाचल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से कर्मचारी एक्ट को लेकर जो झटका लगा है, उसकी देनदारियां भी करीब दस हजार करोड़ रुपए बन रही हैं. ऐसे में सरकार के सामने विकल्प बहुत सीमित हैं. इधर, फरवरी में प्रधान वित्त सचिव ने अपनी प्रेजेंटेशन में खजाने की दयनीय हालत का वर्णन किया और फिर मार्च महीने में सुक्खू सरकार के बजट में उसका असर दिख गया. हिमाचल के इतिहास में पहली बार बजट के आकार में कटौती की गई. गौरतलब है कि इस बार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सीएम सुक्खू ने 54,928 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. जबकि पिछली बार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 58,514 करोड़ का बजट था. इस हिसाब से ये अंतर 3586 करोड़ रुपये का है. यही नहीं, सीएम, कैबिनेट मिनिस्टर्स व अफसरों-कर्मियों की सेलेरी भी डेफर की गई.

हिमाचल का सहारा थी आरडीजी

वित्त आयोग की सिफारिश के बाद हिमाचल को केंद्र से मिलने वाली रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का बड़ा आर्थिक सहारा था. इस बार 16वें वित्तायोग ने हिमाचल सहित अन्य राज्यों की आरडीजी यानी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट खत्म कर दी. हिमाचल प्रदेश को अपने पूर्ण राज्य के तौर पर दर्जा मिलने के बाद से ही रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलती रही थी. इतिहास को देखें तो सिक्सथ फाइनेंस कमीशन के समय से ही वर्ष 1974 से 1979 के बीच हिमाचल को ये सहायता मिलती रही है.

सबसे पहले हिमाचल को 161 करोड़ रुपए आरडीजी के तौर पर मिले. फिर अगले फाइनेंस कमीशंज के कार्यकाल में ये रकम क्रमश: 207 करोड़, 223 करोड़, 523 करोड़, 772 करोड़, 1979 करोड़, 10202 करोड़ और 7889 करोड़ रुपए रही. वर्ष 2015-2020 के बीच 14वें फाइनेंस कमीशन के समय ये ग्रांट सर्वाधिक 40,624 करोड़ रुपए थी. फिर कोरोना संकट के समय केंद्र से हिमाचल को अतिरिक्त तौर पर 11431 करोड़ रुपए की अंतरिम ग्रांट मिली. पंद्रहवें फाइनेंस कमीशन के समय ये ग्रांट 37,199 करोड़ रुपए रही. इससे कर्मचारियों व पेंशनर्स की देनदारी का संकट काफी हद तक हल हो जाता था.

अब क्या है डीए व अन्य देनदारियों की स्थिति

हिमाचल प्रदेश में इस समय कर्मचारियों को 15 फीसदी डीए का भुगतान लंबित है. यदि सारा डीए देना हो तो सरकार के खजाने में करीब दस हजार करोड़ रुपए की रकम इसी मद में चाहिए. फिर कर्मचारी एक्ट खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीनियोरिटी से उपजे वित्तीय लाभ भी करीब-करीब इतने ही होंगे. यानी इन दो मदों में ही 20 हजार करोड़ रुपए चाहिए. यदि चरणबद्ध तरीके से भी भुगतान किया जाए तो भी सरकार को कुछ न कुछ अतिरिक्त इंतजाम करना होगा. इस समय राज्य सरकार की सभी संसाधनों से आय 42 हजार करोड़ रुपए सालाना है. वहीं, खर्च का आंकड़ा 48 हजार करोड़ रुपए है. ये छह हजार करोड़ रुपए का गैप भरना भी सरकार को कठिन होता जा रहा है.

अब जरा याद करें 8 फरवरी 2026 को प्रधान वित्त सचिव देवेश कुमार के आग्रह भरे स्वर को. देवेश कुमार ने कहा था, "आरडीजी खत्म होने के कारण आए आर्थिक संकट में वित्त विभाग कोई एरियर नहीं दे पाएगा. ऐसी स्थिति में पेंशन अलाउंस सारा स्क्रैप करना होगा. भविष्य में यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में सोचना होगा. ओपीएस जब लागू की थी तो हिमाचल को 1800 करोड़ रुपए के एडिशनल लोन की कटौती का सामना करना पड़ा था".

उन्होंने कहा भविष्य की कर्मचारी भर्ती के लिए यूपीएस का सोचना होगा. इसके अलावा कोई नई भर्ती की स्थिति में सरकार नहीं है. मौजूदा स्थिति में जो स्टाफ है, उसी का युक्तिकरण करना होगा, जो संस्थान हैं, उनमें से 30 फीसदी बंद किए जाएं, कोई भी नए काम शुरू करने की स्थिति में सरकार नहीं है. हिमाचल की स्थिति ये है कि नया पे-स्केल तो छोड़ दें, हम पे-रिवीजन का भी नहीं सोच सकते. एचआरटीसी को कोई सब्सिडी नहीं दे पाएंगे. पानी-बिजली के बिल चार्ज करने की सलाह है. एमआईएस की सब्सिडी भी जीरो करनी पड़ेगी. ये सभी बातें हू-ब-हू देवेश कुमार की तरफ से कही गई थी.

ये रकम हम दे भी नहीं पाएंगे

प्रेजेंटेशन में बताया गया कि कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए पिछले वेतन आयोग के एरियर का 8500 करोड़ रुपए बकाया है. इसके अलावा पांच हजार करोड़ रुपए का डीए व डीआर एरियर बकाया है, सरकार ये नहीं दे पाई है. वित्त सचिव ने इसी दौरान टिप्पणी की-सर, मैं यहां कहना चाहूंगा कि ये रकम हम दे भी नहीं पाएंगे. क्योंकि हमारे पास धन ही नहीं है. इसके साथ ही आगे भी डीए व डीआर देने की स्थिति में नहीं है. सर्विस मैटर से जुड़े हाईकोर्ट के आदेशों से उपजे करीब एक हजार करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा. देवेश कुमार ने इन्हीं तथ्यों के साथ अपनी सारी चिंता राज्य सरकार के मुखिया के समक्ष रख दी थी.

सोशल मीडिया पर तैर रहा था डीए

15 अगस्त के आगमन से पहले ही सोशल मीडिया पर कर्मचारी ग्रुप्स में डीए व एरियर को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं थीं. कुछ को उम्मीद थी कि कम से कम तीन फीसदी की किश्त मिल जाएगी, लेकिन बहुत से लोग ये मान कर चल रहे थे कि डीए की घोषणा नहीं होगी. न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के नेता राजिंद्र मन्हास ने कर्मचारियों से सवाल किया था कि कितने साथियों को मेरी तरह लगता है कि डीए की घोषणा नहीं होगी? उसमें कमेंट बॉक्स में अधिकांश का मत यही था कि डीए मिलने के आसार न के बराबर हैं. जैसे ही 15 अगस्त को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का संबोधन खत्म हुआ, सोशल मीडिया कर्मचारियों के तंज से भर गया.

अब आगे क्या?

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कर्मचारियों की देनदारी चुकाई जाएगी. इसके लिए राज्य सरकार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने यदि सूझबूझ से काम लिया होता और आरडीजी की रकम से कर्मचारियों की देनदारी चुकाई होती तो ये नौबत न आती.

वरिष्ठ मीडिया कर्मी नवनीत शर्मा का कहना है कि राज्य की आर्थिक स्थिति किसी से छिपी नहीं है. ऐसे समय में असाधारण उपाय करने की जरूरत है. आय कम और खर्च अधिक की स्थिति बनी हुई है. अचानक से कोई चमत्कार नहीं होगा. इसके लिए दीर्घकालीन उपाय करने होंगे.

राज्य सरकार के पूर्व वित्त सचिव केआर भारती भी स्थितियों को गंभीर मानते हैं. उनका कहना है कि धीरे-धीरे देनदारियों का बोझ इतना बढ़ जाएगा कि कोई सरकार इसे संभाल नहीं पाएगी. इधर, कर्मचारी एक्ट पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सीनियोरिटी से उपजे लाभ की देनदारियां अलग से सिर पर आ गई हैं, ये स्थितियां सच में चिंताजनक हैं.

वरिष्ठ मीडिया कर्मी धनंजय शर्मा के अनुसार डेढ़ दशक से हिमाचल के लिए कर्ज मुसीबत बना हुआ है. अब हालात काबू से बाहर जा रहे हैं. कर्मचारियों की देनदारी इतनी अधिक हो गई है कि उसे संभालना कठिन है. ऊपर से सुप्रीम कोर्ट से कर्मचारी एक्ट का फैसला सरकार के खजाने पर भारी पड़ेगा. ऐसे में आने वाले समय में डीए व एरियर की देनदारी संभव नहीं लग रही.

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