ETV Bharat / state

क्या हिमाचल में अतीत की बात हो जाएगी डीए और एरियर की अदायगी, वित्त सचिव ने कही थी फ्रीज करने की बात, अब आगे क्या?

शिमला: आजादी का दिन बीत गया, लेकिन हिमाचल के कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग डीए व एरियर की अधूरी ही रह गई. क्या हिमाचल प्रदेश में डीए व एरियर अतीत की बात हो जाएगी? ऐसा इसलिए कि हिमाचल सरकार का खजाना संभालने वाले प्रधान वित्त सचिव देवेश कुमार ने छह महीने पहले ही राज्य सरकार को सलाह दे दी थी कि खजाने की हालात ऐसी नहीं है कि डीए व एरियर दिया जा सके. देवेश कुमार ने राज्य सरकार के मुखिया यानी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू व उनकी कैबिनेट के सदस्यों सहित कांग्रेस विधायकों की मौजूदगी में साफ कह दिया था कि डीए फ्रीज करना होगा, नहीं दे पाएंगे एरियर.

देवेश कुमार ने ये भी कहा था कि ओपीएस की जगह यूपीएस का सोचना होगा. उसी समय ये आशंका पैदा हो गई थी कि आने वाले समय में डीए व एरियर के लिए कर्मचारियों तथा पेंशनर्स के हिस्से केवल इंतजार ही आएगा. कर्मचारियों की ये आशंका 15 अगस्त को सही साबित हुई है. हमीरपुर के बड़सर में 15 अगस्त के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कर्मचारियों को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से आस थी कि उन्हें कम से कम डीए की तीन फीसदी की किश्त जरूर मिलेगी. वहीं, खजाने की स्थिति को देखकर सभी के मन में आशंका थी कि डीए व एरियर दूर की कौड़ी ही साबित होगी, ऐसा ही हुआ भी. ऐसे में हिमाचल में डीए व एरियर का बकाया और खजाने की स्थिति की पड़ताल जरूरी है.

सीएम सुक्खू ने मांगी थी खजाने की हालत की प्रेजेंटेशन

हिमाचल प्रदेश में आर्थिक स्थिति को लेकर अकसर चर्चाएं होती रहती हैं. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया है कि हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2032 में देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाएंगे. साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वर्ष 2027 तक हिमाचल आत्मनिर्भर हो जाएगा. हालांकि, सरकारी दावे और खजाने की हकीकत कुछ और ही है. फरवरी 2026 में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त विभाग से एक प्रेजेंटेशन तैयार करने को कहा. उस प्रेजेंटेशन में हिमाचल के खजाने की सारी स्थितियों को स्पष्ट करने के लिए कहा था.

प्रधान वित्त सचिव देवेश कुमार ने उस प्रेजेंटेशन में सभी आंकड़ों को स्पष्ट करते हुए राज्य सरकार को सलाह दी थी कि अभी स्थिति ऐसी है कि डीए फ्रीज करना होगा और एरियर की देनदारी संभव नहीं है. यही नहीं, ओपीएस की जगह यूपीएस का विकल्प देखने की बात भी देवेश कुमार ने कही थी. वित्त सचिव ने कहा था कि केंद्र से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट खत्म होने पर धन की कमी के कारण डीए फ्रीज करना होगा. साथ ही साफ शब्दों में कह दिया था कि एरियर देने की स्थिति में खजाना नहीं है. एक बड़ी बात और कही थी कि दो साल से खाली पद खत्म करने होंगे और नई भर्ती की स्थिति में भी सरकार नहीं है.

देवेश कुमार ने साथ ही बताया था कि पिछले वेतन आयोग का एरियर ही 8500 करोड़ रुपए है. इसके अलावा पांच हजार करोड़ का डीए व डीआर एरियर बकाया है. ये सारी स्थितियां फरवरी 2026 की हैं. उसके बाद से हिमाचल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से कर्मचारी एक्ट को लेकर जो झटका लगा है, उसकी देनदारियां भी करीब दस हजार करोड़ रुपए बन रही हैं. ऐसे में सरकार के सामने विकल्प बहुत सीमित हैं. इधर, फरवरी में प्रधान वित्त सचिव ने अपनी प्रेजेंटेशन में खजाने की दयनीय हालत का वर्णन किया और फिर मार्च महीने में सुक्खू सरकार के बजट में उसका असर दिख गया. हिमाचल के इतिहास में पहली बार बजट के आकार में कटौती की गई. गौरतलब है कि इस बार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सीएम सुक्खू ने 54,928 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. जबकि पिछली बार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 58,514 करोड़ का बजट था. इस हिसाब से ये अंतर 3586 करोड़ रुपये का है. यही नहीं, सीएम, कैबिनेट मिनिस्टर्स व अफसरों-कर्मियों की सेलेरी भी डेफर की गई.

हिमाचल का सहारा थी आरडीजी

वित्त आयोग की सिफारिश के बाद हिमाचल को केंद्र से मिलने वाली रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का बड़ा आर्थिक सहारा था. इस बार 16वें वित्तायोग ने हिमाचल सहित अन्य राज्यों की आरडीजी यानी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट खत्म कर दी. हिमाचल प्रदेश को अपने पूर्ण राज्य के तौर पर दर्जा मिलने के बाद से ही रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलती रही थी. इतिहास को देखें तो सिक्सथ फाइनेंस कमीशन के समय से ही वर्ष 1974 से 1979 के बीच हिमाचल को ये सहायता मिलती रही है.

सबसे पहले हिमाचल को 161 करोड़ रुपए आरडीजी के तौर पर मिले. फिर अगले फाइनेंस कमीशंज के कार्यकाल में ये रकम क्रमश: 207 करोड़, 223 करोड़, 523 करोड़, 772 करोड़, 1979 करोड़, 10202 करोड़ और 7889 करोड़ रुपए रही. वर्ष 2015-2020 के बीच 14वें फाइनेंस कमीशन के समय ये ग्रांट सर्वाधिक 40,624 करोड़ रुपए थी. फिर कोरोना संकट के समय केंद्र से हिमाचल को अतिरिक्त तौर पर 11431 करोड़ रुपए की अंतरिम ग्रांट मिली. पंद्रहवें फाइनेंस कमीशन के समय ये ग्रांट 37,199 करोड़ रुपए रही. इससे कर्मचारियों व पेंशनर्स की देनदारी का संकट काफी हद तक हल हो जाता था.

अब क्या है डीए व अन्य देनदारियों की स्थिति

हिमाचल प्रदेश में इस समय कर्मचारियों को 15 फीसदी डीए का भुगतान लंबित है. यदि सारा डीए देना हो तो सरकार के खजाने में करीब दस हजार करोड़ रुपए की रकम इसी मद में चाहिए. फिर कर्मचारी एक्ट खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीनियोरिटी से उपजे वित्तीय लाभ भी करीब-करीब इतने ही होंगे. यानी इन दो मदों में ही 20 हजार करोड़ रुपए चाहिए. यदि चरणबद्ध तरीके से भी भुगतान किया जाए तो भी सरकार को कुछ न कुछ अतिरिक्त इंतजाम करना होगा. इस समय राज्य सरकार की सभी संसाधनों से आय 42 हजार करोड़ रुपए सालाना है. वहीं, खर्च का आंकड़ा 48 हजार करोड़ रुपए है. ये छह हजार करोड़ रुपए का गैप भरना भी सरकार को कठिन होता जा रहा है.

अब जरा याद करें 8 फरवरी 2026 को प्रधान वित्त सचिव देवेश कुमार के आग्रह भरे स्वर को. देवेश कुमार ने कहा था, "आरडीजी खत्म होने के कारण आए आर्थिक संकट में वित्त विभाग कोई एरियर नहीं दे पाएगा. ऐसी स्थिति में पेंशन अलाउंस सारा स्क्रैप करना होगा. भविष्य में यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में सोचना होगा. ओपीएस जब लागू की थी तो हिमाचल को 1800 करोड़ रुपए के एडिशनल लोन की कटौती का सामना करना पड़ा था".