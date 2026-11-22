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कर्मचारियों से जुड़े नए बिल में सर्विस की जगह एक्सपीरियंस जोड़ने की क्या जरूरत? भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने उठाए बड़े सवाल

भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ( @HP-VIDHANSABHA )

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति से जुड़े नियमों में संशोधन के लिए लाए गए विधेयक पर चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली. मुख्यमंत्री की ओर से पेश किए गए इस विधेयक पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एक ओर खुद को कर्मचारी हितैषी बताती है, लेकिन दूसरी ओर कर्मचारियों को अदालतों से मिले अधिकारों को लागू करने के बजाय उन्हें इनसे वंचित करने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों के मामले को सुलझाने के बजाय लगातार लटकाने का काम कर रही है.

रणधीर शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों के पक्ष में हाईकोर्ट ने फैसला दिया था, लेकिन सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई. सुप्रीम कोर्ट ने भी 27 जुलाई 2026 को सरकार की अपील खारिज कर दी. इसके बावजूद सरकार ने करीब तीन महीने तक कर्मचारियों को लाभ नहीं दिया. जब कर्मचारियों ने अदालत की अवमानना का मामला दायर करने की चेतावनी दी तो सरकार ने 6 नवंबर 2026 को अधिसूचना जारी कर दी. इस अधिसूचना के तहत लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को देने का प्रावधान किया गया, जिन्होंने अदालत में याचिका दायर की थी.