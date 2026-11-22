कर्मचारियों से जुड़े नए बिल में सर्विस की जगह एक्सपीरियंस जोड़ने की क्या जरूरत? भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने उठाए बड़े सवाल
भाजपा विधायक ने यह आरोप लगाया कि अब सरकार इस पूरे मामले से बचने के लिए नया विधेयक लेकर आई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 5:18 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति से जुड़े नियमों में संशोधन के लिए लाए गए विधेयक पर चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली. मुख्यमंत्री की ओर से पेश किए गए इस विधेयक पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एक ओर खुद को कर्मचारी हितैषी बताती है, लेकिन दूसरी ओर कर्मचारियों को अदालतों से मिले अधिकारों को लागू करने के बजाय उन्हें इनसे वंचित करने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों के मामले को सुलझाने के बजाय लगातार लटकाने का काम कर रही है.
रणधीर शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों के पक्ष में हाईकोर्ट ने फैसला दिया था, लेकिन सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई. सुप्रीम कोर्ट ने भी 27 जुलाई 2026 को सरकार की अपील खारिज कर दी. इसके बावजूद सरकार ने करीब तीन महीने तक कर्मचारियों को लाभ नहीं दिया. जब कर्मचारियों ने अदालत की अवमानना का मामला दायर करने की चेतावनी दी तो सरकार ने 6 नवंबर 2026 को अधिसूचना जारी कर दी. इस अधिसूचना के तहत लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को देने का प्रावधान किया गया, जिन्होंने अदालत में याचिका दायर की थी.
सभी कर्मचारियों को लाभ क्यों नहीं?
रणधीर शर्मा ने सवाल उठाया कि जब मामला सभी विभागों के कर्मचारियों से जुड़ा है तो लाभ केवल याचिका दायर करने वालों तक ही सीमित क्यों रखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि इससे दूसरे कर्मचारी भी अदालत जाने के लिए मजबूर होंगे और हजारों कर्मचारियों के बीच नए विवाद खड़े हो सकते हैं. सरकार की इस अधिसूचना से पदोन्नति को लेकर कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति पैदा होगी.
सर्विस की जगह एक्सपीरियंस जोड़ने पर सवाल
भाजपा विधायक ने कहा कि अब सरकार इस पूरे मामले से बचने के लिए नया विधेयक लेकर आई है. इसमें पदोन्नति के लिए पहले निर्धारित क्वालिफाइंग सर्विस की जगह क्वालिफाइंग एक्सपीरियंस की शर्त जोड़ी गई है. उन्होंने सवाल किया कि अनुभव की गणना किस आधार पर होगी और इसके लिए नियम कब बनाए जाएंगे. जब इन नियमों को बनाने की कोई समयसीमा तय नहीं है तो कर्मचारियों को उनका लाभ कब मिलेगा?
विधेयक की धाराओं पर भी उठाए सवाल
रणधीर शर्मा ने विधेयक की धाराओं पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि धारा 4 के माध्यम से भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के कॉलम 11 में संशोधन किया जा रहा है, जबकि धारा 5 के तहत नियम बनाने की शक्तियां सरकार अपने पास रखना चाहती है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास यह स्पष्ट करने का कोई जवाब नहीं है कि नए नियम कब अधिसूचित होंगे. उन्होंने कहा कि यह विधेयक कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करने के बजाय उन्हें और उलझाने वाला है. सरकार की मंशा कर्मचारियों को लाभ देने की होती तो अदालतों के फैसलों को लागू किया जाता, न कि नए संशोधनों के जरिए मामले को फिर से उलझाया जाता.
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