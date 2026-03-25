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सुख की खबर, हिमाचल में हर श्रेणी की बिजली एक पैसे प्रति यूनिट कम, लाखों कंज्यूमर्स को लाभ

हिमाचल में हर श्रेणी की बिजली एक पैसे प्रति यूनिट कम ( ETV BHARAT )

शिमला: पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए सुख की खबर है. राज्य में अब बिजली का टैरिफ एक पैसा प्रति यूनिट कम हुआ है. इसका लाभ लाखों कंज्यूमर्स को मिलेगा. सभी श्रेणी के लिए टैरिफ कम किया गया है. इस बारे में हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए नया बिजली टैरिफ जारी कर दिया है. यह टैरिफ पहली अप्रैल से पूरे राज्य में लागू हो जाएगा. आयोग ने इस बार सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में 1 पैसा प्रति यूनिट की कटौती करने का निर्णय लिया है. इस फैसले से हिमाचल प्रदेश के करीब 28 लाख बिजली उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा. बुधवार को टैरिफ जारी किया गया है. नियामक आयोग ने आगामी वित्त वर्ष के लिए बिजली बोर्ड की वित्तीय स्थिति का भी आकलन किया है. हिमाचल में हर श्रेणी की बिजली एक पैसे प्रति यूनिट कम (Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission)