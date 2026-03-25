सुख की खबर, हिमाचल में हर श्रेणी की बिजली एक पैसे प्रति यूनिट कम, लाखों कंज्यूमर्स को लाभ
आयोग ने इस बार सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में 1 पैसा प्रति यूनिट की कटौती करने का निर्णय लिया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 25, 2026 at 7:03 PM IST
शिमला: पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए सुख की खबर है. राज्य में अब बिजली का टैरिफ एक पैसा प्रति यूनिट कम हुआ है. इसका लाभ लाखों कंज्यूमर्स को मिलेगा. सभी श्रेणी के लिए टैरिफ कम किया गया है. इस बारे में हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए नया बिजली टैरिफ जारी कर दिया है. यह टैरिफ पहली अप्रैल से पूरे राज्य में लागू हो जाएगा.
आयोग ने इस बार सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में 1 पैसा प्रति यूनिट की कटौती करने का निर्णय लिया है. इस फैसले से हिमाचल प्रदेश के करीब 28 लाख बिजली उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा. बुधवार को टैरिफ जारी किया गया है. नियामक आयोग ने आगामी वित्त वर्ष के लिए बिजली बोर्ड की वित्तीय स्थिति का भी आकलन किया है.
जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2026-2027 के लिए राज्य विद्युत बोर्ड की कुल वार्षिक राजस्व आवश्यकता (Annual Revenue Requirement) 8,636.16 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है. यह आंकड़ा पिछले साल के 8,403.25 करोड़ रुपये के मुकाबले बेहतर है.
सुख की बात है कि राज्य में बिजली आपूर्ति की औसत लागत में कमी आई है. पिछले वित्त वर्ष में बिजली की औसत लागत 6.76 रुपये प्रति यूनिट थी. अब यह घटकर 6.75 रुपये प्रति यूनिट रह गई है. लागत में आई इसी 1 पैसे की कमी का सुख अब आम जनता और औद्योगिक उपभोक्ताओं को मिलेगा. घरेलू उपभोक्ता को 60 यूनिट पर 4.71 रुपए देने होंगे. फिर 125 यूनिट्स पर 5.44 रुपए प्रति यूनिट देने होंगे इसके अलावा 126 यूनिट से अधिक की खपत पर ये दर 5.89 रुपये होगी.
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