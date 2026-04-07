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हिमाचल में 126–300 यूनिट बिजली खर्च करने वालों को बड़ी राहत, जानिए क्या आपके मीटर पर भी मिलेगी ₹1.72 यूनिट सब्सिडी?

हिमाचल प्रदेश में ऐसे लाख परिवारों को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी.

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हिमाचल में 300 यूनिट बिजली खर्च करने वालों को बड़ी राहत (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 11:42 AM IST

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शिमला: हिमाचल के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि 126 से 300 यूनिट तक बिजली की खपत करने पर उपभोक्ताओं को पहले की तरह ही 1.72 रुपए प्रति यूनिट की सब्सिडी मिलती रहेगी. इन उपभोक्ताओं को अनुदानित बिजली को पहले के आदेशों में सब्सिडी को खत्म कर दिया था, जिसे अब फिर से बहाल कर दिया है. ऐसे बढ़ती महंगाई और घरेलू खर्चों के दबाव के बीच यह फैसला आम जनता के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है.

ऐसे लोगों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ

खास बात यह है कि, यह सुविधा केवल अधिकतम दो मीटरों पर ही मिलेगी. यानी जिन परिवारों के पास दो से अधिक बिजली मीटर के कनेक्शन हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इस फैसले के बाद मध्यम वर्ग और छोटे उपभोक्ताओं में संतोष देखा जा रहा है, क्योंकि 126 से 300 यूनिट की खपत वाले घरों की संख्या प्रदेश में सबसे अधिक है.

इतने मीटरों पर 125 यूनिट फ्री बिजली

हिमाचल में उपभोक्ताओं को 126 से 300 यूनिट बिजली की खपत पर 1.72 रुपए प्रति यूनिट की सब्सिडी बहाल होने के साथ एक और जरूरी खबर है. प्रदेश में उपभोक्ताओं को दो मीटरों पर 125 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी. यानी प्रदेश भर में जिन उपभोक्ताओं ने अपने नाम पर कई मीटर लगा रखे हैं, उन्हें भी सिर्फ दो मीटरों पर ही 125 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी. इससे अधिक मीटरों पर उनकी फ्री बिजली की सुविधा बंद हो जाएगी. प्रदेश में ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या भी लाखों में है जिनके नाम पर दो से अधिक मीटर लगे हैं. खासकर शहरी क्षेत्रों में जहां पर लोगों ने मकानों को किराए पर चढ़ाया है, इनकी संख्या काफी अधिक है.

इन परिवारों को 300 यूनिट फ्री बिजली

हिमाचल में एक लाख गरीब परिवारों को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी. मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में इसकी घोषणा की है, जिसे अमलीजामा बनाने के लिए सरकार ने बिजली बोर्ड को जरूरी आदेश जारी कर दिए हैं. यानी ऐसे परिवारों का बिजली बिल जीरो आएगा. इन उपभोक्ताओं से किसी भी प्रकार का सेस, ड्यूटी या अतिरिक्त शुल्क भी नहीं लिया जाएगा.

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