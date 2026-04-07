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हिमाचल में 126–300 यूनिट बिजली खर्च करने वालों को बड़ी राहत, जानिए क्या आपके मीटर पर भी मिलेगी ₹1.72 यूनिट सब्सिडी?

हिमाचल में 300 यूनिट बिजली खर्च करने वालों को बड़ी राहत ( ETV Bharat GFX )