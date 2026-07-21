हिमाचल बिजली बोर्ड में 8 इंजीनियर बने SDO, देखें किसे कहां मिली नई तैनाती?
पदोन्नत अधिकारियों को ग्रुप-ए (क्लास-वन) के तहत पे मैट्रिक्स के लेवल-18 में नियमित नियुक्ति का लाभ मिलेगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 21, 2026 at 9:55 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में इंजीनियरिंग कैडर के अधिकारियों के लिए बड़ी प्रशासनिक हलचल हुई है. लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे आठ जूनियर इंजीनियरों को आखिरकार बड़ा तोहफा मिल गया है. बोर्ड प्रबंधन ने विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की सिफारिशों पर मुहर लगाते हुए नॉन-डिप्लोमा होल्डर और डाइंग कैडर के आठ जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) को सहायक अभियंता (इलेक्ट्रिकल) के पद पर पदोन्नत कर दिया है. खास बात यह है कि पदोन्नति के साथ ही सभी अधिकारियों की नई तैनाती भी तय कर दी गई है, जिससे विभिन्न विद्युत मंडलों और कार्यालयों में जिम्मेदारियों का नया बंटवारा हो गया है.
हिमाचल बिजली बोर्ड में 8 इंजीनियर बने SDO
जारी आदेशों के अनुसार पदोन्नत अधिकारियों को ग्रुप-ए (क्लास-वन) के तहत पे मैट्रिक्स के लेवल-18 में नियमित नियुक्ति का लाभ मिलेगा. नॉन-डिप्लोमा होल्डर कैडर से राज कुमार, अशोक कुमार, पवन कुमार, हंस राज और मानेश्वर सिंह को एसडीओ बनाया गया है. वहीं, डाइंग कैडर से अंजना सहुता, संजय कुमार और आरती चंद्रा को भी एसडीओ (इलेक्ट्रिकल) के पद पर पदोन्नत किया गया है.
अब यहां मिली नई नियुक्ति
पदोन्नति के इन अधिकारियों के तैनाती के आदेश भी जारी किए गए हैं. इसके तहत राज कुमार को सब-डिवीजन भाबानगर, अशोक कुमार को चौंतड़ा, पवन कुमार को शिमला स्थित सब-डिवीजन, हंस राज को पुरुवाला और मानेश्वर सिंह को आरई लारजी पीएच डिवीजन थलौट में नियुक्त किया गया है. इसी प्रकार अंजना सहुता को मुख्य अभियंता (पीएंडएम) कार्यालय शिमला, संजय कुमार को मुख्य अभियंता (जनरेशन) सुंदरनगर और आरती चंद्रा को मुख्य अभियंता (ऑपरेशन) हमीरपुर कार्यालय में तैनाती दी गई है. बिजली बोर्ड के आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि सभी पदोन्नत अधिकारियों को आदेश जारी होने की तारीख से पांच दिनों के भीतर अपने नए पद पर कार्यभार ग्रहण करना होगा. इसके साथ ही कार्यभार संभालने की तारीख से एक माह के भीतर वेतन निर्धारण और वार्षिक वेतनवृद्धि से संबंधित अपना विकल्प भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.
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