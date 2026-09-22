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अब बिजली कटने से पहले आएगा मोबाइल पर मैसेज, अचानक गुल हुई तो भी मिलेगी बहाली की जानकारी

बिजली उपभोक्ताओं को मोबाइल पर मिलेगी पावर कट लेकर विद्युत बहाली तक की इंफोर्मेशन.

हिमाचल बिजली बोर्ड
हिमाचल बिजली बोर्ड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 22, 2026 at 9:00 PM IST

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शिमला: राजधानी शिमला सहित प्रदेशभर में बिजली उपभोक्ताओं को अब बिजली कट और अचानक बाधित होने वाली आपूर्ति को लेकर अंधेरे में इंतजार नहीं करना पड़ेगा. बिजली बोर्ड ने बिजली बंद होने की पूर्व सूचना से लेकर आपूर्ति बहाल होने के संभावित समय तक की जानकारी उपभोक्ताओं के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए पहुंचाने की नई व्यवस्था लागू कर दी है.

इससे उपभोक्ताओं को बिजली कब और कितनी देर के लिए बंद रहने के साथ अचानक बिजली गुल होने की स्थिति में उन्हें आपूर्ति बाधित होने और बहाली की संभावित समय-सीमा की जानकारी भी मिल सकेगी. यदि निर्धारित बिजली कट को टाल दिया जाता है या रद्द कर दिया जाता है, तो इसकी सूचना भी एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी. ऐसे में बिजली कट के कारण घरेलू कामकाज, कारोबार और अन्य जरूरी गतिविधियों की योजना बनाने में उपभोक्ताओं को सहूलियत मिलेगी.

फीडर और डीटीआर के आधार पर मिलेगी बिजली कट की सूचना

बिजली बोर्ड की नई एसएमएस व्यवस्था के तहत पहले से निर्धारित बिजली कट का शेड्यूल संबंधित उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाएगा. इसके लिए संबंधित एसडीओ और जेई द्वारा तय किए गए शेड्यूल के आधार पर एसएमएस भेजे जाएंगे. यह सूचना फीडर और डीटीआर के आधार पर भी भेजी जा सकेगी.

इससे संबंधित क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बिजली बंद होने की जानकारी पहले ही मिल जाएगी और वे अपने जरूरी काम उसी हिसाब से निपटा सकेंगे. वहीं, यदि किसी तकनीकी या अन्य कारण से निर्धारित बिजली कट को स्थगित किया जाता है या पूरी तरह रद्द कर दिया जाता है, तो इसकी जानकारी भी उपभोक्ताओं को मोबाइल पर मैसेज के जरिए दी जाएगी.

अचानक बिजली गुल हुई तो भी नहीं रहेंगे अनजान

बिजली बोर्ड ने अचानक होने वाले ब्रेकडाउन की स्थिति में भी उपभोक्ताओं को सूचना देने की व्यवस्था की है. इसके तहत फीडर में खराबी आने पर संबंधित एसडीओ और जेई को तत्काल एसएमएस प्राप्त होगा. वहीं, डीटीआर में ब्रेकडाउन होने पर अधिकारियों को पांच मिनट बाद सूचना मिलेगी.

बोर्ड ने यह पांच मिनट का समय फीडर स्विचिंग अथवा कुछ समय के लिए आने वाली तकनीकी समस्या को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया है. इसके बाद संबंधित एसडीओ या जेई उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति बाधित होने का मैसेज भेज सकेंगे. इस सूचना में बिजली बहाल होने का संभावित समय भी बताया जाएगा. इससे उपभोक्ताओं को बिजली आने के इंतजार में अनिश्चितता का सामना नहीं करना पड़ेगा और वे अपने जरूरी कामों की बेहतर योजना बना सकेंगे.

फील्ड अधिकारियों के लिए व्यवस्था लाइव, इस्तेमाल के निर्देश

बिजली बोर्ड के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद नई एसएमएस सुविधा को प्रोडक्शन एन्वायरनमेंट में लाइव कर दिया गया है. अब संबंधित फील्ड अधिकारी और कर्मचारी इस व्यवस्था का इस्तेमाल कर सकेंगे. अधिकारियों को नियोजित बिजली कट और अचानक होने वाली बिजली बंद की जानकारी उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए इस सुविधा का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही, व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों से सुझाव और सिफारिशें भी मांगी गई हैं.

मैसेज नहीं आ रहे तो विद्युत उपमंडल में करवाएं मोबाइल नंबर अपडेट

बिजली बोर्ड की इस नई सुविधा का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं का मोबाइल नंबर पंजीकृत होना जरूरी है. जिन उपभोक्ताओं के मोबाइल पर बिजली बोर्ड की ओर से किसी प्रकार का एसएमएस नहीं आ रहा है, वे संबंधित विद्युत उपमंडल में जाकर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवा सकते हैं.

नंबर अपडेट होने के बाद उपभोक्ताओं को बिजली कट और आपूर्ति बाधित होने से संबंधित सूचनाएं एसएमएस के माध्यम से मिल सकेंगी. इससे बिजली बंद होने की जानकारी समय पर मिलने के साथ ही संभावित बहाली समय का पता लगाने में भी मदद मिलेगी.

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