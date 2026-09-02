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बिजली बोर्ड कर्मचारियों, इंजीनियरों और पेंशनरों का शिमला में प्रदर्शन, OPS बहाली की उठी मांग

शिमला में बिजली बोर्ड कर्मचारियों का प्रदर्शन ( ETV Bharat )