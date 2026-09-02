बिजली बोर्ड कर्मचारियों, इंजीनियरों और पेंशनरों का शिमला में प्रदर्शन, OPS बहाली की उठी मांग
ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर शिमला में बिजली बोर्ड कर्मचारियों और पेंशनरों का सरकार के खिलाफ हल्लाबोल.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 2, 2026 at 3:51 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों, इंजीनियरों और पेंशनरों ने बुधवार को विभिन्न लंबित मांगों को लेकर शिमला में जोरदार प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में कर्मचारी और पेंशनर कुमार हाउस से आंबेडकर चौक तक रैली निकालते हुए पहुंचे. इस दौरान पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने सहित अन्य मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.
यूनियन की ओर से सुबह करीब 11 बजे कुमार हाउस से रैली शुरू की गई. रैली में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों, इंजीनियरों और पेंशनरों ने भाग लिया. आंबेडकर चौक पहुंचने के बाद प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई. आंदोलन को ज्वाइंट एक्शन कमेटी एचपीएसईबीएल ने भी समर्थन दिया.
ओपीएस बहाली और नियमित भर्ती की मांग
प्रदर्शनकारियों ने बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, खाली पड़े पदों को नियमित भर्ती के माध्यम से भरने, कर्मचारियों से जुड़े लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने और मुख्यमंत्री की ओर से की गई घोषणाओं को शीघ्र लागू करने की मांग की. कर्मचारियों का कहना है कि उनकी कई मांगें लंबे समय से सरकार और बिजली बोर्ड के स्तर पर लंबित हैं. बार-बार मांग उठाने के बावजूद समाधान न होने के कारण उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है.
घोषणाओं को जल्द लागू करे सरकार: प्रशांत शर्मा
ज्वाइंट एक्शन कमेटी एचपीएसईबीएल के महासचिव प्रशांत शर्मा ने कहा कि बिजली बोर्ड के कर्मचारी और पेंशनर अपनी जायज मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं. कर्मचारियों की प्रमुख मांग पुरानी पेंशन योजना की बहाली है. इसके अलावा बोर्ड में खाली पदों को नियमित भर्ती से भरने और मुख्यमंत्री की ओर से की गई घोषणाओं को धरातल पर लागू करने की आवश्यकता है.
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनरों की समस्याओं का जल्द समाधान किया जाना चाहिए. यदि सरकार ने समय रहते मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को आगे भी जारी रखा जाएगा.
बीते दिन पेंशनरों ने भी किया था प्रदर्शन
बिजली बोर्ड से जुड़े पेंशनरों ने इससे एक दिन पहले मंगलवार को शिमला के चौड़ा मैदान में भी जोरदार प्रदर्शन किया था. बड़ी संख्या में जुटे पेंशनरों ने महंगाई भत्ते (डीए) और अन्य लंबित देनदारियों के भुगतान की मांग उठाई थी. लगातार दो दिनों से हो रहे प्रदर्शनों से बिजली बोर्ड के कर्मचारियों और पेंशनरों में लंबित मांगों को लेकर बढ़ता असंतोष सामने आया है. प्रदर्शनकारियों ने सरकार से जल्द हस्तक्षेप कर उनकी मांगों का समाधान करने की मांग की है.
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