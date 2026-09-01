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कल शिमला में गरजेंगे बिजली बोर्ड के कर्मचारी, OPS समेत अन्य मांगों पर सरकार को घेरने की तैयारी

शिमला: हिमाचल प्रदेश में बिजली बोर्ड से जुड़ी कर्मचारी राजनीति एक बार फिर गरमाने जा रही है. पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली समेत लंबित मांगों को लेकर हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्पलाइज यूनियन ने 2 सितंबर को शिमला में बड़े आंदोलन का ऐलान किया है. यूनियन का दावा है कि इस प्रदर्शन में प्रदेशभर से हजारों कर्मचारी, इंजीनियर और पेंशनर जुटेंगे. खास बात यह है कि आंदोलन को Joint Action Committee (JAC)-HPSEBL का पूर्ण समर्थन मिला है, जिससे प्रदर्शन के व्यापक रूप लेने के संकेत हैं.

यूनियन के अनुसार 2 सितंबर को सुबह 11 बजे कुमार हाउस से रैली शुरू होगी, जो अंबेडकर चौक तक पहुंचेगी. इसके बाद अंबेडकर चौक में विशाल प्रदर्शन किया जाएगा. वहीं, JAC ने सभी संबंधित संगठनों, कर्मचारियों, इंजीनियरों और पेंशनरों से अधिक से अधिक संख्या में शिमला पहुंचने का आह्वान किया है. JAC का कहना है कि यह किसी एक संगठन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों, इंजीनियरों और पेंशनरों के अधिकारों की संयुक्त लड़ाई है.

OPS बहाली सबसे बड़ा मुद्दा

आंदोलन में बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग प्रमुख रूप से उठाई जाएगी. इसके साथ ही रिक्त पदों पर नियमित भर्ती शुरू करने और मुख्यमंत्री की ओर से की गई घोषणाओं को लागू करने की मांग भी की जा रही है. यूनियन का कहना है कि लंबे समय से लंबित इन मांगों का समाधान नहीं होने से कर्मचारियों में रोष बढ़ रहा है.