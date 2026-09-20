OPS न मिलने पर फूटा इस विभाग के कर्मचारियों का गुस्सा, सीएम की घोषणा के बाद भी नहीं हुआ कोई हल
हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के 9 हजार कर्मचारियों का OPS बहाली को लेकर इंतजार. HPSEB एम्प्लॉयज यूनियन ने दी चेतावनी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 20, 2026 at 9:38 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के करीब 9 हजार कर्मचारियों का इंतजार अब गुस्से में बदल चुका है. मुख्यमंत्री की घोषणा के लगभग 11 महीने बीत जाने के बावजूद OPS बहाली के आदेश जारी नहीं हुए. HPSEB एम्प्लॉयज यूनियन ने साफ कह दिया है कि अगर प्रबंधन और सरकार जल्द कदम नहीं उठाती, तो यूनियन ट्रेड यूनियन के पूरे विकल्पों के साथ बड़ा कदम उठाएगी.
यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष नितिश भारद्वाज और महासचिव प्रशांत शर्मा ने शनिवार को जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि 2 सितंबर की रैली के बाद प्रबंधन ने OPS बहाली को लेकर कुछ कार्रवाई शुरू जरूर की थी, लेकिन नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं हुआ. यही वजह है कि कर्मचारियों में आक्रोश लगातार बढ़ रहा है.
मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी आदेश जारी नहीं
शिमला में शुक्रवार शाम 7 बजे के बाद राज्य पदाधिकारियों की करीब चार घंटे चली वर्चुअल बैठक में संगठनात्मक रणनीति और कर्मचारी हित के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई. इस बैठक में साफ निर्देश दिए गए कि फील्ड यूनिटों की बैठकें लगातार कराई जाएं, जोनल कार्यक्रम आयोजित किए जाएं और लंबित यूनिट चुनाव 2 से 3 महीने के अंदर पूरे करवाने की कोशिश की जाए. जोनल बैठकों में प्रदेशाध्यक्ष या महासचिव के साथ वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल रहेंगे, ताकि किसी बड़ी संगठनात्मक कार्रवाई से पहले हर यूनिट सक्रिय और मजबूत हो. यूनियन ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी आग्रह किया है कि प्रदेश सरकार के करीब डेढ़ लाख कर्मचारियों की तर्ज पर बिजली बोर्ड के 9 हजार कर्मचारियों के लिए OPS बहाली के आदेश तुरंत जारी करवाए जाएं. यूनियन का सवाल है कि लगभग एक साल बीत गया, फिर भी बोर्ड प्रबंधन मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर आदेश जारी करने में क्यों विफल रहा?
नितिश भारद्वाज ने कहा कि 'संगठन अब सिर्फ इंतजार नहीं करेगा. फील्ड में संगठनात्मक मजबूती बढ़ाते हुए यूनियन आगामी महीनों में दबाव बनाए रखेगी. इसके बाद भी अगर आदेश नहीं आए, तो कर्मचारी बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे.'
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