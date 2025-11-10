ETV Bharat / state

OPS बहाली को लेकर बिजली बोर्ड में हलचल तेज, सरकार से चौथे साल में सुख की खबर मिलने की उम्मीद

शिमला:देश के दूसरे राज्य को ऊर्जा से रोशन करने वाले बिजली बोर्ड के हजारों कर्मचारी लंबे समय से उम्मीदों का दीया जलाए बैठे हैं. पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली को लेकर उनका संघर्ष सालों से जारी है, हिमाचल में अगले महीने सुक्खू सरकार अपने चौथे साल के कार्यकाल में प्रदेश करने जा रही है. ऐसे OPS की बहाली को लेकर बिजली बोर्ड में हलचल तेज हो गई और कर्मचारियों को सरकार से सुख की खबर मिलने की आस है. जो लंबे इंतजार, अधूरी आशाओं और सरकारी आश्वासनों के बीच उनके बुढ़ापे में सुरक्षा के भविष्य को तय करेगी.

कांग्रेस को सत्ता की दहलीज तक पहुंचाने में ओपीएस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. प्रदेश में साल 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सरकार बनने पर लोगों को 10 गारंटियों को पूरा करने भरोसा दिया था. इसमें कर्मचारियों की वोट की ताकत को देखते हुए ओपीएस का वादा पहले नंबर पर था, जिसका लाभ ये हुआ कि हिमाचल में रिवाज बदलने का नारा देने वाली भाजपा की जयराम सरकार 25 सीटें जीतकर सत्ता से बाहर हो गई और कर्मचारियों को कांग्रेस के राज में अपना भविष्य सुरक्षित नजर आया, जिसके दम पर कांग्रेस 40 सीट जीतकर प्रदेश की सत्ता पर पहुंचने में सफल हुई.

वहीं, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेतृत्व में कांग्रेस की नई सरकार बनी. जिसके बाद सीएम सुक्खू ने पहली ही कैबिनेट की बैठक में ओपीएस को बहाल कर कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य की उम्मीदों को पंख लगा दिए, लेकिन सत्ता संभालने के साथ वित्तीय संकट से जूझ रही सुक्खू सरकार ने सबसे अधिक कर्मचारियों की संख्या वाले हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को अभी तक ओपीएस की सुविधा का लाभ नहीं दिया है. जिससे ओपीएस की आस लगाए हजारों कर्मचारी निराश और हताश हैं.

बिना OPS 300 कर्मचारी रिटायर

प्रदेश में 11 दिसंबर को सीएम सुक्खू के नेतृत्व में बनी कांग्रेस का तीन साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और सरकार अपने चौथे साल के कार्यकाल में प्रवेश करेगी. ऐसे में बिजली बोर्ड में 8 हजार कर्मचारियों को उम्मीद है कि दो साल बाद यानी वर्ष 2027 में प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है. ऐसे में सरकार का दो साल का कार्यकाल शेष बचा होगा. जिसमें बिजली बोर्ड के कर्मचारी सरकार को वादा याद दिलाकर OPS लागू करने उम्मीद लगाकर बैठे हैं. वहीं हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में 300 के करीब कर्मचारी बिना ओपीएस की सुविधा का लाभ लिए बिना ही रिटायर हो गए हैं. ऐसे में बिजली बोर्ड में रिटायरमेंट के नजदीक बैठे अन्य कर्मचारियों को भी भविष्य की चिंता सताने लगी है. ऐसे में इन कर्मचारियों में चालू वित्त वर्ष में ही सरकार से OPS लागू करने की आस है.