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'एक ही बस का दो बार उद्घाटन, पहले सुंदरनगर भेजी बस, फिर चंबा में डिप्टी CM ने दिखाई हरी झंडी'

भाजपा विधायक ने कहा कि सरकार बंद रूटों को बहाल करने के बजाय उद्घाटन और प्रचार पर ज्यादा ध्यान दे रही है.

एक ही इलेक्ट्रिक बस का दो बार उद्घाटन
एक ही इलेक्ट्रिक बस का दो बार उद्घाटन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 6:56 PM IST

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मंडी: हिमाचल प्रदेश में HRTC की नई इलेक्ट्रिक बसों को लेकर सियासत गरमा गई है. सुंदरनगर से भाजपा विधायक राकेश जम्वाल ने प्रदेश सरकार पर सुंदरनगर डिपो से बसों को दूसरे क्षेत्रों में भेजने और एक ही इलेक्ट्रिक बस का दो अलग-अलग जगहों पर उद्घाटन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि सुंदरनगर में पहले से ही कई बस रूट बंद पड़े हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

राकेश जम्वाल ने दावा किया कि सुंदरनगर डिपो से पांच बसों को चंबा, धर्मपुर और सरकाघाट समेत अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किया गया है. उन्होंने कहा कि सुंदरनगर में बसों की कमी के कारण पहले से ही कई बस रूट प्रभावित हैं. ऐसे में डिपो से बसें दूसरे क्षेत्रों में भेजे जाने से स्थानीय लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी. विधायक ने कहा कि बसों की इस कमी का सबसे बुरा असर रोजाना सफर करने वाले यात्रियों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों पर पड़ रहा है. उन्होंने मांग की कि सरकार को बंद पड़े बस रूटों को तुरंत दोबारा शुरू करना चाहिए और लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा देने पर ध्यान देना चाहिए.

'एक ही इलेक्ट्रिक बस का दो बार उद्घाटन'

राकेश जम्वाल ने एक इलेक्ट्रिक बस के दो बार उद्घाटन को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि मंडी में हरी झंडी दिखाकर जिस इलेक्ट्रिक बस को सुंदरनगर के लिए रवाना किया गया था, उसे बाद में चंबा भेज दिया गया. विधायक के मुताबिक, चंबा में उसी बस का उपमुख्यमंत्री द्वारा दोबारा उद्घाटन किया गया. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर बस सुंदरनगर डिपो के लिए भेजी गई थी, तो उसे चंबा क्यों भेजा गया और एक ही बस का दो बार उद्घाटन क्यों किया गया?

भाजपा विधायक राकेश जम्वाल (ETV BHARAT)

विधायक ने सुंदरनगर-पठानकोट और सुंदरनगर-डेरा ब्यास जैसे महत्वपूर्ण बस रूटों के बंद होने का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि इन प्रमुख रूटों के बंद होने से लंबे समय से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है और लोगों को सफर के लिए निजी वाहनों या अन्य साधनों पर निर्भर होना पड़ रहा है.

बसों की शिफ्टिंग पर पुनर्विचार की मांग

राकेश जम्वाल ने प्रदेश सरकार से सुंदरनगर के बंद पड़े महत्वपूर्ण बस रूटों की समीक्षा कर उन्हें जल्द बहाल करने की मांग की. उन्होंने सुंदरनगर डिपो में पर्याप्त संख्या में नई और आधुनिक बसें उपलब्ध करवाने की भी मांग की. विधायक ने कहा कि सरकार को स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए परिवहन व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए और बसों को दूसरे क्षेत्रों में भेजने के फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि सुंदरनगर के लोग परिवहन सुविधाओं की कमी से परेशान हैं, जबकि सरकार बंद रूटों को बहाल करने के बजाय उद्घाटन और प्रचार पर ज्यादा ध्यान दे रही है. उन्होंने कहा कि सुंदरनगर की जनता की अनदेखी स्वीकार नहीं की जाएगी और सरकार को क्षेत्र की परिवहन जरूरतों पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए.

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