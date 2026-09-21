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'एक ही बस का दो बार उद्घाटन, पहले सुंदरनगर भेजी बस, फिर चंबा में डिप्टी CM ने दिखाई हरी झंडी'

मंडी: हिमाचल प्रदेश में HRTC की नई इलेक्ट्रिक बसों को लेकर सियासत गरमा गई है. सुंदरनगर से भाजपा विधायक राकेश जम्वाल ने प्रदेश सरकार पर सुंदरनगर डिपो से बसों को दूसरे क्षेत्रों में भेजने और एक ही इलेक्ट्रिक बस का दो अलग-अलग जगहों पर उद्घाटन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि सुंदरनगर में पहले से ही कई बस रूट बंद पड़े हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

राकेश जम्वाल ने दावा किया कि सुंदरनगर डिपो से पांच बसों को चंबा, धर्मपुर और सरकाघाट समेत अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किया गया है. उन्होंने कहा कि सुंदरनगर में बसों की कमी के कारण पहले से ही कई बस रूट प्रभावित हैं. ऐसे में डिपो से बसें दूसरे क्षेत्रों में भेजे जाने से स्थानीय लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी. विधायक ने कहा कि बसों की इस कमी का सबसे बुरा असर रोजाना सफर करने वाले यात्रियों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों पर पड़ रहा है. उन्होंने मांग की कि सरकार को बंद पड़े बस रूटों को तुरंत दोबारा शुरू करना चाहिए और लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा देने पर ध्यान देना चाहिए.

'एक ही इलेक्ट्रिक बस का दो बार उद्घाटन'

राकेश जम्वाल ने एक इलेक्ट्रिक बस के दो बार उद्घाटन को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि मंडी में हरी झंडी दिखाकर जिस इलेक्ट्रिक बस को सुंदरनगर के लिए रवाना किया गया था, उसे बाद में चंबा भेज दिया गया. विधायक के मुताबिक, चंबा में उसी बस का उपमुख्यमंत्री द्वारा दोबारा उद्घाटन किया गया. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर बस सुंदरनगर डिपो के लिए भेजी गई थी, तो उसे चंबा क्यों भेजा गया और एक ही बस का दो बार उद्घाटन क्यों किया गया?