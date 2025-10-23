ETV Bharat / state

हिमाचल में 7 पंचायत सचिव सहित 2 पंचायत इंस्पेक्टर सस्पेंड, निहरी और भरमौर BDO को भी शो कॉज नोटिस, राज्य चुनाव आयोग ने मांगा जवाब

हिमाचल में पंचायत सचिव और पंचायत इंस्पेक्टर सस्पेंड ( Concept )

शिमला: हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के लिए तैयार की जाने वाली वोटर लिस्ट प्रारूप में लापरवाही बरतने पर पंचायत इंस्पेक्टर और पंचायत सचिवों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है. राज्य चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए एक पंचायत इंस्पेक्टर निहरी, एक पंचायत सब इंस्पेक्टर भरमौर सहित 7 पंचायत सचिवों को सस्पेंड कर दिया है, जिसमें BDO भरमौर के तहत 3 और BDO निहरी के अंतर्गत 4 पंचायत सचिवों पर निलंबन की गाज गिरी है. इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने निहरी और भरमौर के खंड विकास अधिकारियों (BDO) को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. आयोग ने दोनों अधिकारियों से 25 अक्टूबर तक जवाब तलब किया है. बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई चुनावी कार्यों में लापरवाही और निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन न करने के आरोपों के आधार पर की गई है. वहीं, सस्पेंशन के दौरान इनका संबंधित जिला पंचायत अधिकारी (DPO) ऑफिस में फिक्स किया गया है. राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने कहा, "वोटर लिस्ट में गड़बड़ी सामने आने पर एक पंचायत इंस्पेक्टर, एक पंचायत सब इंस्पेक्टर सहित 7 पंचायत सचिवों को सस्पेंड किया गया है. इस तरह की लापरवाही पाए जाने पर BDO भरमौर और BDO निहरी को भी शो कॉज नोटिस जारी किया गया है".