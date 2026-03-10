हिमाचल में पंचायत और शहरी निकाय चुनाव की तैयारी तेज, सुप्रीम कोर्ट की 31 मार्च को डेडलाइन पर राज्य चुनाव आयोग ने दिए ये निर्देश
हिमाचल में चुनाव से पहले पंचायतों और शहरी निकायों से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं की वर्तमान स्थिति की भी समीक्षा की गई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 10, 2026 at 8:06 PM IST
शिमला: हिमाचल में पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी निकाय चुनाव कराने पर तय सुप्रीम कोर्ट समयसीमा को देखते हुए राज्य चुनाव आयोग ने पंचायती राज विभाग और शहरी निकाय विभाग को लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं. आयोग ने साफ किया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन करते हुए सभी जरूरी प्रक्रियाएं हर हाल में 31 मार्च से पहले पूरी कर ली जाएं, ताकि आगे की चुनावी प्रक्रिया समय पर शुरू हो सके.
हिमाचल में पंचायत-शहरी निकाय चुनाव की तैयारी तेज
शिमला में मंगलवार (10 मार्च) को राज्य सचिवालय में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज विभाग और शहरी विकास विभाग के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक आयोजित की. इस बैठक में प्रशासनिक और तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए संबंधित विभागों को सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय समयसीमा के भीतर सभी आवश्यक कार्य पूरे करने के निर्देश दिए गए.
समय रहते तैयारियों को दिया जाए अंतिम रूप
राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कहा कि, चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना करना विभागों की जिम्मेदारी है. इसमें किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए. विभागों के अधिकारियों से कहा गया कि लंबित कार्यों को तेजी से निपटाने के लिए विभागीय समन्वय बढ़ाया जाए और तैयारियों को समय रहते अंतिम रूप दिया जाए.
पंचायतों और शहरी निकायों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा
इस दौरान पंचायतों और शहरी निकायों से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं की वर्तमान स्थिति की भी समीक्षा की गई. विभागों के अधिकारियों ने आयोग को भरोसा दिलाया कि कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है और 31 मार्च से पहले सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर दी जाएंगी. राज्य चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि समयसीमा का पालन सुनिश्चित करने के लिए विभागों के काम की नियमित समीक्षा की जाएगी.
