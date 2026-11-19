दिसंबर में एनुअल फंक्शन नहीं कर सकेंगे सरकारी स्कूल, शिक्षा निदेशालय ने जारी किए सख्त निर्देश, उल्लंघन करने वालों पर...
स्कूल शिक्षा निदेशालय से आदेश की कॉपी शिक्षा सचिव, सभी बीईईओ समेत प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों भेज दी गई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 8:14 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वार्षिक समारोह (एनुअल फंक्शन) आयोजित करने को लेकर शिक्षा निदेशालय ने सख्त रुख अपनाया है. प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों को अब वार्षिक समारोह का आयोजन 1 से 30 नवंबर के बीच ही करना होगा. दिसंबर में समारोह आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी. निर्धारित समयसीमा का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है.
एनुअल फंक्शन को लेकर स्कूल शिक्षा निदेशालय का सख्त निर्देश
स्कूल शिक्षा निदेशालय ने 18 नवंबर 2026 को इस संबंध में सभी उपनिदेशकों (माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा) को निर्देश जारी किए हैं. निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि वार्षिक समारोह की वजह से विद्यार्थियों की नियमित पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए. इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से 9 दिसंबर 2024 को जारी निर्देशों का हवाला दिया गया है.
दिसंबर में एनुअल फंक्शन नहीं कर सकेंगे सरकारी स्कूल
निदेशालय ने सभी स्कूलों के संस्थान प्रमुखों को सरकारी आदेशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. आदेश में चेतावनी दी गई है कि निर्देशों की अवहेलना या उनका पालन न करना गंभीरता से लिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है. इस आदेश की प्रतियां सचिव (शिक्षा), सभी खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों (बीईईओ), प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों और निदेशालय के नोडल अधिकारी (आईटी) को भेजी गई हैं. नोडल अधिकारी को आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश भी दिए गए हैं.
नवंबर में ही समेटने होंगे वार्षिक समारोह
शिक्षा निदेशालय के इस आदेश से साफ है कि सरकारी स्कूलों में वार्षिक समारोह के लिए नवंबर की समयसीमा निर्धारित है. स्कूल प्रबंधन को इसी अवधि में आयोजन करना होगा, ताकि दिसंबर में पढ़ाई और शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित न हों.
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