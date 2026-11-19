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दिसंबर में एनुअल फंक्शन नहीं कर सकेंगे सरकारी स्कूल, शिक्षा निदेशालय ने जारी किए सख्त निर्देश, उल्लंघन करने वालों पर...

एनुअल फंक्शन को लेकर स्कूल शिक्षा निदेशालय का निर्देश ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वार्षिक समारोह (एनुअल फंक्शन) आयोजित करने को लेकर शिक्षा निदेशालय ने सख्त रुख अपनाया है. प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों को अब वार्षिक समारोह का आयोजन 1 से 30 नवंबर के बीच ही करना होगा. दिसंबर में समारोह आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी. निर्धारित समयसीमा का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है.

एनुअल फंक्शन को लेकर स्कूल शिक्षा निदेशालय का सख्त निर्देश