हिमाचल के CBSE सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती का पूरा खाका तैयार, शिक्षा विभाग ने जारी की पूरी सूची
हिमाचल के हर CBSE सरकारी स्कूलों के लिए तय हुआ नया स्टाफ पैटर्न. 34 से 84 शिक्षकों तक की होगी तैनाती.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 10:33 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के 145 सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर लंबे समय से चल रहा इंतजार अब खत्म हो गया है. शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों के लिए विषयवार शिक्षकों की तैनाती का पूरा खाका जारी कर दिया है. अब पहली कक्षा से लेकर प्लस-टू तक किस विषय में कितने शिक्षक होंगे, किस श्रेणी के कितने पद सृजित किए जाएंगे और हर स्कूल में कुल कितना स्टाफ रहेगा, इसका स्पष्ट निर्धारण कर दिया गया है.
नई व्यवस्था के तहत सीबीएसई स्कूल ऑफ एक्सीलेंस योजना में शामिल सभी 145 सरकारी स्कूलों में प्री-प्राइमरी से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक (प्लस-टू) तक की कक्षाएं संचालित होंगी. शिक्षा विभाग ने प्रत्येक स्कूल में छात्रों की संख्या और कक्षाओं के आधार पर शिक्षकों का मानक तय किया है. छोटे स्कूलों में न्यूनतम 34 शिक्षकों की तैनाती होगी, जबकि बड़े स्कूलों में यह संख्या बढ़कर 84 तक पहुंचेगी. इसके अलावा हर कक्षा में न्यूनतम 40 छात्रों पर एक शिक्षक की नियुक्ति का मानक भी निर्धारित किया गया है.
उप निदेशकों को ये निर्देश
स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला उपनिदेशकों को निर्देश जारी कर दिए हैं. सरकार द्वारा 11 जून 2026 को सीबीएसई स्कूल ऑफ एक्सीलेंस योजना के तहत शिक्षकों के विभिन्न पदों के सृजन और आंतरिक युक्तिकरण को मंजूरी दिए जाने के बाद अब स्कूलवार और श्रेणीवार संशोधित स्वीकृत पदों की सूची सभी जिलों को भेज दी गई है. वहीं, जिला उपनिदेशकों को अपने अधिकार क्षेत्र के सभी संबंधित प्रधानाचार्यों और मुख्याध्यापकों को यह आदेश तत्काल उपलब्ध कराएं जाने के निर्देश दिए गए हैं.
शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्वीकृत और सृजित सभी पदों को संबंधित स्थापना अभिलेखों में दर्ज किया जाएगा, ताकि भविष्य में नियुक्ति, स्थानांतरण और स्टाफ प्रबंधन की प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से संचालित हो सके. विभाग का दावा है कि इस नई व्यवस्था से सीबीएसई मानकों के अनुरूप सभी स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी. इसके साथ ही शिक्षकों के कार्यभार का संतुलन बनेगा और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का बेहतर वातावरण मिलेगा.
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