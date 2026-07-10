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हिमाचल के CBSE सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती का पूरा खाका तैयार, शिक्षा विभाग ने जारी की पूरी सूची

हिमाचल CBSE सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के 145 सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर लंबे समय से चल रहा इंतजार अब खत्म हो गया है. शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों के लिए विषयवार शिक्षकों की तैनाती का पूरा खाका जारी कर दिया है. अब पहली कक्षा से लेकर प्लस-टू तक किस विषय में कितने शिक्षक होंगे, किस श्रेणी के कितने पद सृजित किए जाएंगे और हर स्कूल में कुल कितना स्टाफ रहेगा, इसका स्पष्ट निर्धारण कर दिया गया है. नई व्यवस्था के तहत सीबीएसई स्कूल ऑफ एक्सीलेंस योजना में शामिल सभी 145 सरकारी स्कूलों में प्री-प्राइमरी से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक (प्लस-टू) तक की कक्षाएं संचालित होंगी. शिक्षा विभाग ने प्रत्येक स्कूल में छात्रों की संख्या और कक्षाओं के आधार पर शिक्षकों का मानक तय किया है. छोटे स्कूलों में न्यूनतम 34 शिक्षकों की तैनाती होगी, जबकि बड़े स्कूलों में यह संख्या बढ़कर 84 तक पहुंचेगी. इसके अलावा हर कक्षा में न्यूनतम 40 छात्रों पर एक शिक्षक की नियुक्ति का मानक भी निर्धारित किया गया है. CBSE सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती का पूरा खाका तैयार (Notifications)