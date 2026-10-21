सिलेबस बुक छोड़ गाइड से पढ़ाना पड़ा भारी, शिक्षा विभाग ने दो लेक्चरर को थमाया कारण बताओ नोटिस
कांगड़ा के सरकारी स्कूल में औचक निरीक्षण के दौरान सामने आया मामला. 28 अक्टूबर को देना होगा जवाब.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 7:19 PM IST|
Updated : October 21, 2026 at 7:29 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों से पढ़ाई करवाने के निर्देशों की अवहेलना का मामला सामने आया है. कांगड़ा जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लहला में राजनीतिक विज्ञान के लेक्चरर मान चंद और इतिहास के लेक्चरर राजेश कुमार विद्यार्थियों को निर्धारित पाठ्यपुस्तकों के बजाय अनधिकृत हेल्पिंग बुक/कमर्शियल गाइड से पढ़ाते पाए गए. स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इसे विभागीय निर्देशों और शैक्षणिक मानकों का उल्लंघन मानते हुए संबंधित शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
निदेशालय की ओर से 21 अक्टूबर 2026 को जारी नोटिस के अनुसार, 17 अक्टूबर को स्कूल के औचक निरीक्षण के दौरान यह मामला सामने आया. विभाग ने कहा है कि अनधिकृत गाइड से पढ़ाना निर्धारित शैक्षणिक नीतियों के विपरीत है. ऐसी पुस्तकों में गलत या अधूरी जानकारी होने की आशंका रहती है, जिससे विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है.
28 अक्टूबर को देना होगा जवाब
स्कूल शिक्षा निदेशालय ने लेक्चरर मान चंद और राजेश कुमार को निर्देश दिए हैं कि वह 28 अक्टूबर 2026 को अपना जवाब लेकर निदेशक स्कूल शिक्षा के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश हों. उन्हें स्पष्ट करना होगा कि इस मामले में उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए? नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि शिक्षक निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं, तो यह माना जाएगा कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. इसके बाद विभाग नियमानुसार एकतरफा कार्रवाई शुरू कर सकता है.
विभागीय निर्देशों की अवहेलना का आरोप
बता दें कि नोटिस में विभाग के 18 और 20 अगस्त 2025 को जारी निर्देशों का भी उल्लेख किया गया है. स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली के अनुसार, निर्धारित पाठ्यपुस्तकों के स्थान पर अनधिकृत गाइड का इस्तेमाल करना शिक्षक की पेशेवर जिम्मेदारियों के विपरीत है और इससे विभाग की शैक्षणिक व्यवस्था की विश्वसनीयता प्रभावित होती है. फिलहाल शिक्षक का जवाब सामने आने और विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई स्पष्ट होगी.
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