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सिलेबस बुक छोड़ गाइड से पढ़ाना पड़ा भारी, शिक्षा विभाग ने दो लेक्चरर को थमाया कारण बताओ नोटिस

शिक्षा विभाग ने दो लेक्चरर को थमाया कारण बताओ नोटिस ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों से पढ़ाई करवाने के निर्देशों की अवहेलना का मामला सामने आया है. कांगड़ा जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लहला में राजनीतिक विज्ञान के लेक्चरर मान चंद और इतिहास के लेक्चरर राजेश कुमार विद्यार्थियों को निर्धारित पाठ्यपुस्तकों के बजाय अनधिकृत हेल्पिंग बुक/कमर्शियल गाइड से पढ़ाते पाए गए. स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इसे विभागीय निर्देशों और शैक्षणिक मानकों का उल्लंघन मानते हुए संबंधित शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

निदेशालय की ओर से 21 अक्टूबर 2026 को जारी नोटिस के अनुसार, 17 अक्टूबर को स्कूल के औचक निरीक्षण के दौरान यह मामला सामने आया. विभाग ने कहा है कि अनधिकृत गाइड से पढ़ाना निर्धारित शैक्षणिक नीतियों के विपरीत है. ऐसी पुस्तकों में गलत या अधूरी जानकारी होने की आशंका रहती है, जिससे विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है.