हिमाचल में 7 प्रवक्ताओं के तबादले, 4 टीजीटी को एचपीएएस और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में बैठने की अनुमति
परीक्षा की तैयारी के लिए शिक्षकों को विशेष अवकाश नहीं मिलेगा. ध्यान रहे की परीक्षा के चलते विभागीय कामकाज प्रभावित न हो.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 7:32 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग ने स्कूल कैडर के सात प्रवक्ताओं के तबादला आदेश जारी किए हैं. इनमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी विषय के प्रवक्ता शामिल हैं. विभाग ने तबादलों पर लगी रोक में छूट देते हुए इन शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से नए स्कूलों में तैनात करने के निर्देश दिए हैं. वहीं, विभाग ने चार टीजीटी शिक्षकों को एच पी ए एस और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए भी हरी झंडी दे दी है.
इन स्कूलों में भेजे सात प्रवक्ता
विभागीय आदेश के मुताबिक, केमिस्ट्री के प्रवक्ता सुरेंद्र पाल का तबादला जीएसएसएस सरोह (ऊना) से जीएसएसएस मैड़ (हमीरपुर) किया गया है. फिजिक्स के प्रवक्ता सतीश कुमार को जीएसएसएस सलवार (बिलासपुर) से जीएसएसएस बल्द्वाड़ा (मंडी) और राजेंद्र पाल गौतम को जीएसएसएस बल्द्वाड़ा से जीएसएसएस सलवार भेजा गया है. इन दोनों के तबादले आपसी आधार पर किए गए हैं.
बायोलॉजी के प्रवक्ताओं में चंचला देवी को जीएसएसएस जुखाला से जीएसएसएस (जी) बिलासपुर, मनिंदर सिंह को जीएसएसएस पांवटा (मंडी) से जीएसएसएस नल्टी (बिलासपुर) और राजेश कुमार शर्मा को जीएसएसएस नल्टी से जीएसएसएस पांवटा भेजा गया है. इन दोनों का तबादला भी आपसी आधार पर हुआ है. वहीं, प्रवक्ता विकास को जीएसएसएस घुमारवीं से जीएसएसएस चलैली (बिलासपुर) में तैनाती दी गई है. आदेशों के अनुसार, जनगणना ड्यूटी में तैनात शिक्षकों पर तबादला आदेश लागू नहीं होंगे। अधिकांश तबादले बिना टीटीए/ज्वाइनिंग टाइम के किए गए हैं.
HPAS की दौड़ में तीन टीजीटी, एक असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में आजमाएगा किस्मत
शिक्षा विभाग ने चार टीजीटी शिक्षकों को प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने की अनुमति भी दी है. इनमें निशांत कुमार (टीजीटी आर्ट्स) को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर (इतिहास) भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की मंजूरी मिली है. वहीं, मंगेश कुमारी, त्रिलोक सिंह और मनोज कुमार को हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है. तीनों शिक्षक टीजीटी नॉन मेडिकल के पद पर कार्यरत हैं. स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की तैयारी के लिए शिक्षकों को विशेष अवकाश नहीं मिलेगा. परीक्षा के चलते विभागीय कामकाज प्रभावित नहीं होना चाहिए. चयनित होने पर संबंधित शिक्षक को विभाग को समय रहते सूचित करना होगा.
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