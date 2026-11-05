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हिमाचल में 7 प्रवक्ताओं के तबादले, 4 टीजीटी को एचपीएएस और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में बैठने की अनुमति

हिमाचल में स्कूल कैडर के प्रवक्ताओं का तबादला ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग ने स्कूल कैडर के सात प्रवक्ताओं के तबादला आदेश जारी किए हैं. इनमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी विषय के प्रवक्ता शामिल हैं. विभाग ने तबादलों पर लगी रोक में छूट देते हुए इन शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से नए स्कूलों में तैनात करने के निर्देश दिए हैं. वहीं, विभाग ने चार टीजीटी शिक्षकों को एच पी ए एस और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए भी हरी झंडी दे दी है.

इन स्कूलों में भेजे सात प्रवक्ता