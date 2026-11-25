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उर्दू-पंजाबी शिक्षक भर्ती में बोनाफाइड हिमाचलियों को मिल सकती है राहत, HPRCA को भेजी गई रिक्विजिशन

हिमाचल उर्दू-पंजाबी शिक्षक भर्ती ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में उर्दू और पंजाबी भाषा शिक्षकों की भर्ती को लेकर शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया आगे बढ़ाने की कवायद तेज कर दी है. स्कूल शिक्षा निदेशालय ने उर्दू और पंजाबी भाषा शिक्षकों की भर्ती के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA), हमीरपुर के सचिव को रिक्विजिशन भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है.

निदेशालय ने पत्र में स्पष्ट किया है कि उर्दू और पंजाबी भाषा शिक्षक पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को मैट्रिक और जमा दो की परीक्षा हिमाचल प्रदेश में स्थित किसी स्कूल या शिक्षण संस्थान से पास होना अनिवार्य होगा. हालांकि, यह शर्त बोनाफाइड हिमाचलियों पर लागू नहीं होगी. यानी प्रदेश के बोनाफाइड हिमाचली अभ्यर्थियों को दसवीं और जमा दो की पढ़ाई हिमाचल से करने की अनिवार्यता से छूट मिलेगी.