उर्दू-पंजाबी शिक्षक भर्ती में बोनाफाइड हिमाचलियों को मिल सकती है राहत, HPRCA को भेजी गई रिक्विजिशन
उर्दू-पंजाबी शिक्षक भर्ती आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को हिमाचल प्रदेश के किसी स्कूल या संस्थान से 10वीं और 12वीं पास होना अनिवार्य है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 6:28 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में उर्दू और पंजाबी भाषा शिक्षकों की भर्ती को लेकर शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया आगे बढ़ाने की कवायद तेज कर दी है. स्कूल शिक्षा निदेशालय ने उर्दू और पंजाबी भाषा शिक्षकों की भर्ती के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA), हमीरपुर के सचिव को रिक्विजिशन भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है.
निदेशालय ने पत्र में स्पष्ट किया है कि उर्दू और पंजाबी भाषा शिक्षक पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को मैट्रिक और जमा दो की परीक्षा हिमाचल प्रदेश में स्थित किसी स्कूल या शिक्षण संस्थान से पास होना अनिवार्य होगा. हालांकि, यह शर्त बोनाफाइड हिमाचलियों पर लागू नहीं होगी. यानी प्रदेश के बोनाफाइड हिमाचली अभ्यर्थियों को दसवीं और जमा दो की पढ़ाई हिमाचल से करने की अनिवार्यता से छूट मिलेगी.
पहले भी जारी हो चुके हैं भर्ती से जुड़े पत्र
स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने बताया कि निदेशालय की ओर से पहले 17 अप्रैल 2025 और 27 अप्रैल, 3 जून तथा 12 जून 2026 को पत्र भेजे गए हैं. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के कार्मिक विभाग की ओर से 23 अक्टूबर 2020 को जारी निर्देशों के तहत भर्ती के लिए शैक्षणिक पात्रता की यह शर्त निर्धारित की गई है. यदि आयोग कार्रवाई करता है तो प्रदेश के बोनाफाइड हिमाचली अभ्यर्थियों को दसवीं और जमा दो की पढ़ाई हिमाचल से करने की अनिवार्यता से छूट मिलेगी.
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