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सरकारी कर्मचारियों की सैलरी एरियर को लेकर बड़ा आदेश, जानें किस आधार पर होगी एरियर गणना

हिमाचल शिक्षा विभाग ने वेतन एरियर की गणना को लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं. 2016-2021 तक के एरियर की गणना प्री-रिवाइज्ड पे-स्केल पर होगी.

वेतन एरियर की गणना को लेकर जारी हुए आदेश पूर्व संशोधित वेतनमान के आधार पर होगी गणना
पूर्व संशोधित वेतनमान के आधार पर होगी एरियर गणना (कॉन्सेप्ट इमेज)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 3:36 PM IST

3 Min Read
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शिमला: उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के स्कूलों और जिला संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन एरियर की गणना को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है. निदेशालय ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसंबर, 2021 की अवधि के एरियर की गणना संशोधित वेतनमान के बजाय पूर्व संशोधित वेतनमान के आधार पर ही की जाएगी.

विभाग ने यह निर्देश इसलिए जारी किया है क्योंकि कुछ डीडीओ की ओर से इस अवधि के वेतन एरियर की गणना संशोधित वेतनमान के आधार पर किए जाने के मामले सामने आए हैं। निदेशालय ने इसे सरकार की ओर से जारी निर्देशों के विपरीत बताया है. निदेशक उच्च शिक्षा की ओर से प्रदेश के सभी उप-निदेशकों और डाइट प्राचार्यों को जारी इस आधिकारिक निर्देश में कहा गया है कि आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) द्वारा इस तय अवधि का एरियर संशोधित वेतनमान के हिसाब से तैयार किया जा रहा है, जो राज्य सरकार के नियमों के बिल्कुल विपरीत है.

कोर्ट के आदेशों के तहत भी यही नियम लागू

निदेशालय के ध्यान में आया है कि अदालत के आदेशों के तहत या अन्य मामलों में बजट की मांग करते समय कुछ डीडीओ कर्मचारियों का एरियर क्लेम रिवाइज्ड पे-स्केल पर बनाकर भेज रहे हैं. विभाग ने ऐसी गणना को निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं माना है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि उक्त अवधि के लिए कर्मचारियों को संशोधित एरियर की केवल 50,000 रुपये की एक किस्त ही जारी की गई है. ऐसे में यदि किसी अदालत के आदेश या विशेष परिस्थिति के तहत किसी कर्मचारी का वेतन एरियर देय बनता भी है, तो उसकी कैलकुलेशन प्री-रिवाइज्ड पे-स्केल पर ही होगी. विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी विशेष मामले में सरकार या माननीय न्यायालय की ओर से असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए अलग से कोई स्पष्ट आदेश जारी किया गया है, तो उस मामले में संबंधित आदेश के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है. सामान्य मामलों में प्री-रिवाइज्ड वेतनमान ही आधार रहेगा.

F&A की मंजूरी के बिना नहीं बनेगा बिल

जारी निर्देशों के अनुसार, एरियर की गणना करने के बाद इसकी शीट जिला स्तर पर उच्च शिक्षा उप-निदेशक कार्यालय में तैनात अनुभाग अधिकारी (F&A) से अनिवार्य रूप से सत्यापित करानी होगी. इसके बिना कोई भी एरियर बिल स्वीकार नहीं किया जाएगा. शिक्षा निदेशक ने सभी अधिकारियों को इन आदेशों का कड़ाई से पालन कराने की हिदायत दी है. स्पष्ट किया गया है कि नियमों की अनदेखी या आदेशों का उल्लंघन करने वाले डीडीओ और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. मामला अति आवश्यक श्रेणी में रखा गया है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में एक ही विभाग के कर्मचारियों को क्यों दिया जा रहा अलग-अलग DA?

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