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हिमाचल में इस दिन शिक्षा विभाग की 'महासमीक्षा', बिना शिक्षक वाले स्कूलों से TGT भर्ती तक इन मुद्दों पर होगी चर्चा

हिमाचल में शिक्षा विभाग की बैठक में बिना शिक्षक वाले स्कूलों से लेकर एकल शिक्षक विद्यालयों की स्थिति, टीजीटी पर समीक्षा की जाएगी.

Education Minister Rohit Thakur
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर (ETV Bharat File)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 4:42 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने की दिशा में राज्य सरकार अब एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है. प्रदेश में जहां एक ओर सीबीएसई पैटर्न वाले स्कूलों का दायरा बढ़ाया जा रहा है और शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को गति दी जा रही है. वहीं, शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत को परखने के लिए 3 अगस्त को स्कूल शिक्षा निदेशालय में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित होगी.

बैठक में इन चीजों पर होगी चर्चा

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली इस अहम बैठक में बिना शिक्षक वाले स्कूलों से लेकर एकल शिक्षक विद्यालयों की स्थिति, टीजीटी और प्रवक्ताओं के रिक्त पद, डिजिटल उपस्थिति, स्कूल से बाहर बच्चों की संख्या और विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तक हर महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से मंथन होगा. इस बैठक के आधार पर शिक्षा व्यवस्था में जरूरी सुधारों और आगे की रणनीति को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है.

सभी अधिकारियों को जारी निर्देश

शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार 3 अगस्त को आयोजित इस समीक्षा बैठक में प्रदेश के सभी जिला उपनिदेशक (माध्यमिक, प्रारंभिक एवं गुणवत्ता) व्यक्तिगत रूप से भाग लेंगे. इसके साथ सभी अधिकारियों को 30 जुलाई तक एजेंडा से जुड़े बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी और की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) निदेशालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं.

बैठक में इन पहलुओं पर होगी समीक्षा

इस बैठक में बिना शिक्षक और एकल शिक्षक वाले स्कूलों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की जाएगी. इसके साथ ही स्कूल से बाहर बच्चों की संख्या, टीजीटी (मेडिकल और नॉन-मेडिकल) तथा प्रवक्ताओं के रिक्त पदों, छात्रों और शिक्षकों की डिजिटल उपस्थिति, श्रीनिवास रामानुजन स्टूडेंट डिजिटल योजना, खेल छात्रावासों में स्टाफ की उपलब्धता, पीडीएनए-2023 के तहत स्वीकृत धनराशि के उपयोग, वर्चुअल कक्षाओं के लिए स्कूलों की ट्विनिंग और यूनिफॉर्म सब्सिडी की डीबीटी जैसे महत्वपूर्ण विषय भी एजेंडे में शामिल किए गए हैं.

बैठक में लिए जाएंगे कई फैसले

शिक्षा निदेशालय सभी जिलों से प्राप्त आंकड़ों और एटीआर के आधार पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण (पीपीटी) तैयार करेगा. इसी के आधार पर प्रदेशभर की शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति का आकलन करते हुए जरूरी फैसले लिए जाएंगे. शिक्षा विभाग का मानना है कि इस समीक्षा बैठक से शिक्षा व्यवस्था में मौजूद कमियों की पहचान करने और उन्हें समयबद्ध तरीके से दूर करने की दिशा में ठोस कदम उठाने में मदद मिलेगी.

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